 Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму". ФОТО

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Салатенко підкреслив, що після закінчення навчання планує застосовувати отримані знання під час звільнення Донбасу і Криму.

"Я докладаю всіх зусиль, щоб успішно оволодіти американською військової наукою і після закінчення курсів успішно застосувати отримані знання в боях із російськими окупаційними військами під час звільнення Донбасу і Криму. Яке неминуче буде в той час, коли наша армія буде максимально до цього готова" , - зазначив він.

Салатенко додав, що Сполучені Штати є основним військовим і політичним союзником України, і висловив надію, що допомога буде тільки зростати.

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