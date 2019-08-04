 Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму". ФОТО

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Салатенко підкреслив, що після закінчення навчання планує застосовувати отримані знання під час звільнення Донбасу і Криму.
"Я докладаю всіх зусиль, щоб успішно оволодіти американською військової наукою і після закінчення курсів успішно застосувати отримані знання в боях із російськими окупаційними військами під час звільнення Донбасу і Криму. Яке неминуче буде в той час, коли наша армія буде максимально до цього готова" , - зазначив він.
Салатенко додав, що Сполучені Штати є основним військовим і політичним союзником України, і висловив надію, що допомога буде тільки зростати.
Эй, зебобики, тут подбарыжник хочет на войне наживаться! Не хочет просто прекратить стрелять в ополченцев Донбасса!
Среди зебобиков есть ли хоть кто-то занимающий должность, требующую хоть что-то сложнее, чем умение копать и не копать?
Нормасик такой офицер, который пишет в Фейсе на языке тех, против кого его собственно и тренируют защищаться.
Мне вообще смешно - как бы француз, например, искал вна Ютубе "Макрон говорит по французски".
А у нас - ах оставьте.
Такой же офицер по видимому, как и все эти, кто там у нас щас? - Бобдан, или Бобвзян?
У тебя то я вижу, а что не так с моей репликой то?
Зеленский хоть раз одевал форму ВСУ ?
На рішці інші "ввічливі" зелені чоловічки.
В рашки для перемоги вихід один довести до ситуації коли бій буде відбуватись камінням і палками (якщо залишаться), а інтелект буде не потрібен.
Оба способа быстро превращают вату в горючий материал.