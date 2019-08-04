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 Суспільство, За кордоном
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Все про:війна (1654) США (5236) навчання (125) військовослужбовці (2473)

 Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму". ФОТО

Офіцер ЗСУ, командир гірсько-штурмової роти Семен Салатенко за наказом міністра оборони відправлений для проходження навчання в Форт Беннінг, штат Джорджія США.

Про це він повідомив у  фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Салатенко підкреслив, що після закінчення навчання планує застосовувати отримані знання під час звільнення Донбасу і Криму.

"Я докладаю всіх зусиль, щоб успішно оволодіти американською військової наукою і після закінчення курсів успішно застосувати отримані знання в боях із російськими окупаційними військами під час звільнення Донбасу і Криму. Яке неминуче буде в той час, коли наша армія буде максимально до цього готова" , - зазначив він.

Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму 01

Салатенко додав, що Сполучені Штати є основним військовим і політичним союзником України, і висловив надію, що допомога буде тільки зростати.

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Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141160
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас напишут, что за деньги, потраченные на его учебу, можно было бы поднять зарплату учителям.... Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт-Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму" - Цензор.НЕТ 6381
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Кремлеботы молчат (?) Шо такое ?
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Форт Беннинг, штат Джорджия США - это серьезно...очень серьезно. А офицерский корпус - в Уэст Пойнт... чтобы побеждать, надо обладать знаниями как... это ж не маршалжуковское шапкозакидательство солдатскими телами к удовольствию сралина...
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Сейчас напишут, что за деньги, потраченные на его учебу, можно было бы поднять зарплату учителям.... Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт-Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму" - Цензор.НЕТ 6381
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И Зе!патриотов нет.
Эй, зебобики, тут подбарыжник хочет на войне наживаться! Не хочет просто прекратить стрелять в ополченцев Донбасса!
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Дурко, а при якій владі він у США військовій справі навчається?
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О, зебобик считает, что переговоры о проведении обучения офицеров союзниками, заключение межправительственных договоров и отправка личного состава занимает меньше 75 дней.
Среди зебобиков есть ли хоть кто-то занимающий должность, требующую хоть что-то сложнее, чем умение копать и не копать?
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І з чого, ідіоте, ти взяв, що він "підбарижник"? В його пості ні слова про Баригу. Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 3042
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Ха-ха-ха! Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 6863 Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 6863 Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 6863 Судячи зі сторінки цього солдата Семена Салатенка, він є прихильником Батьківщини (як і більшість розумних українських патріотів).
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"Умные патриоты" голосуют за "Родину"? Возможно, соглашусь, если уточнишь, о патриотах какой страны сейчас говоришь.
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Эй, прахоботы! Это зрада! Новый министр обороны решил отвоевывать с оружием Крым и Ордло. Ведь такого в методичках нет. Что писать будете?
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тоже что и всегда, что ты делаешь неверные выводы из своих фантазий. где ты в тексте про министра увидел, чудо уссурийское?
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У стецьков проблемы не только с головой, но и со зрением. "Офицер ВСУ, командир горно-штурмовой роты Семен Салатенко по приказу министра обороны отправлен для прохождения учебы в Форт Беннинг, штат Джорджия США."
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когда отправлен, лапоть? вчерась? новым министром? из еще не сформированного правительства? ну, ты упоротый...
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Это Разумков, или Портнв писал пост для офицера?
Нормасик такой офицер, который пишет в Фейсе на языке тех, против кого его собственно и тренируют защищаться.

Мне вообще смешно - как бы француз, например, искал вна Ютубе "Макрон говорит по французски".
А у нас - ах оставьте.
Такой же офицер по видимому, как и все эти, кто там у нас щас? - Бобдан, или Бобвзян? Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт-Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму" - Цензор.НЕТ 6258
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В чем проблема, я не понимаю?
У тебя то я вижу, а что не так с моей репликой то?
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Цей пост адресовано ворогам, тому його і написано російською.
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У человека фамилия "Козлов", что означает буквально "сын Козла", что еще непонятно? Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 9566
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Понятно, что ни к Портнову, ни к Розумкову- он отношения не имеет. Его давно раскручивают, как никак глава облсовета добровольцем на фронт пошел. Потому и взрослый вид, для комроты.
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Он написал так, чтобы свинособаки запоребриковые поняли. В чем вопрос?
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Тек це для того щоб лишньохромосомні з "русскаязичной" щелепою змогли допетрати . Вони ж не просто так полізли війною в Україну і в Придністров'я на захист права місцевої кацапні не вчити державну мову .
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Сібірь вже вся догоріла? Цей офіцер пише на Ізикє,мабуть, тому що мокшанці коли бачать К И Р И Л И Ц Ю здуру думають що весь світ говорить на рязанському есперанто. Він тролить вас невдах.О хо -хо.Жітіє моє
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Форт Беннинг, штат Джорджия США - это серьезно...очень серьезно. А офицерский корпус - в Уэст Пойнт... чтобы побеждать, надо обладать знаниями как... это ж не маршалжуковское шапкозакидательство солдатскими телами к удовольствию сралина...
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Уважаю! Джэймс Меттис:Морские пехотинцы не знают,как пишется слово"поражение"
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А военному делу его еще не учили? Только лозунги задвигать и все? Даже воины юмба-рембо из Нигерии отлично знают что идти войной на врага в тысячи раз сильнее тебя бесполезно. Тактика другая нужна.
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За "P.S." отдельное спасибо. Но параша всё делает для того, чтобы проводить переговоры (потом) США и Украине было не с кем.
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Подготовка военных - это хорошо, а кто поготовит главнокомандующих ?
Зеленский хоть раз одевал форму ВСУ ?
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Він за перевдяганням обігнав навіть путєна. Але не в те, що треба.
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В США одні ввічливі зелені чоловічки.
Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 9913
На рішці інші "ввічливі" зелені чоловічки.
Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 8259

В рашки для перемоги вихід один довести до ситуації коли бій буде відбуватись камінням і палками (якщо залишаться), а інтелект буде не потрібен.
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Агрессор и оккупант,в конце концов, проигрывает всегда! Это может занять время, много времени, но это будет так. Никакие нагромождения лжи и словесной казуистики не отменят данного факта.
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Если вы такое утверждаете, вы плохо знаете историю Америки.
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Он собирается убить всех русских. Вот бы все были такими героями.
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не русских, а россиян из числа российских оккупационных войск, понимаешь зебил?
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Ну да, не только русских, а всех россиян, я маху дал. А как он будет определять кого из россиян он оставит в живых?
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Те, кто добровольно присядут на бутылку, имеют шансы остаться в живых.
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героический хлопец...уверен, что он и в одиночку всех кацапов в Крыму перегрызет...все будет хорошо... Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 9058
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С московией надо воевать экономически и информационно.
Оба способа быстро превращают вату в горючий материал.
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Я тоже за Майдан. Они сами себя уничтожат.
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