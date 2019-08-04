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Все про:ДСНС (1984) розмінування (224) операція Об'єднаних сил (1433)

 Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Тільки за минулий тиждень піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил вилучили та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу об'єднаних сил протягом тижня 68 разів залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій, обстежено 48 га території, вилучено та знешкоджено 137 вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.

Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС 01
Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС 02

Піротехніків залучають не тільки до знищення вибухонебезпечних предметів. Вони також займаються відновленням будинків, пошкоджених у результаті артилерійських обстрілів.

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"Особовим складом ДСНС продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Чермалик, за тиждень відновлено 9 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 418 житлових будинків", - повідомили в штабі ООС.

Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС 03
Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС 04
Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС 05

Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду, було надано медичну та психологічну допомогу 1346 особам.

Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС 06
Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС 07

Усього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 4020 разів, обстежено 5551 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено  21819 ВНП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141159
 
 
 Топ коментарі
 
Смерть москалським окупантам.
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Абы что показать. Фка, которых там на опорниках полно, куда ни шло, но какое отношение к минированию имеют планки для заражания, две ваще пустые, а одна снаряжённая, но с одним вроде холостым патроном (белая пластиковая пуля) и пустая гильза рядом?
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Дуже недешевих і дуже дкфіцитних саперів (піротехників) використовувати не за призначенням - злочин!
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Абы что показать. Фка, которых там на опорниках полно, куда ни шло, но какое отношение к минированию имеют планки для заражания, две ваще пустые, а одна снаряжённая, но с одним вроде холостым патроном (белая пластиковая пуля) и пустая гильза рядом?
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Вообще непонятно. Почему чтобы государство начинает помогать только когда ты кричишь путин войди ?
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вообще непонятно почему там постоянно ноют...все живут по средствам, но путина с войной не просят
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Дуже недешевих і дуже дкфіцитних саперів (піротехників) використовувати не за призначенням - злочин!
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сапери - інженерні війська...за призначенням...не тільки під небесами шифер стелять, а і землю риють і понтонні переправи наводять
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сепарам по пошті переслати... гостинці...
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Я в дитинстві багаття також шифером мінував, а ще каштанами.
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