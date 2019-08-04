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Все про:стрілянина (1021) США (5236)

 Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: щонайменше 20 загиблих, стрілка затримали. ФОТО

Унаслідок збройного нападу в торговому центрі Walmart в американському місті Ель-Пасо, штат Техас, загинули не менше 20 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBSNews.

Ще понад 20 людей зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Вони перебувають у клініках міста.

У зв'язку зі стріляниною в Ель-Пасо поліція затримала 21-річного Патріка Крузіоса. Він імовірно використав АК-47.

Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: щонайменше 20 загиблих, стрілка затримали 01

За даними поліції, чоловік перед тим як влаштувати стрілянину в торговому центрі, опублікував маніфест, в якому підтримав теракт, що стався в мечеті в Новій Зеландії.

Справу про стрілянину будуть розглядати як злочин на ґрунті ненависті.

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що стрілянина, що відбулася в Ель-Пасо, - акт боягузтва, який не може бути виправданий.

"Сьогоднішня стрілянина в техаському Ель-Пасо не тільки трагедія, але і акт боягузтва. Я знаю, що я, як і кожен житель цієї країни, засуджую сьогоднішній огидний вчинок. Немає жодних виправдань вбивства невинних людей", - зазначив Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141147
 
 
 Топ коментарі
 
Наплюй. Это содержимое унитаза истории. Был шанс быть честными. Они им даже не думали воспользоваться - они просто продолжили грабить окровавленную страну, либо за объедки из-под стола поддерживать мародёров. Поэтому-то это густое дерьмо теперь медленно течёт на свалку истории. И по пути пока ещё побулькивает.
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Выхлопы порохоботных пердаков и на этой теме периодически слышны.
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Щас тебе беня с корбаном покажут что такое грабить и что такое настоящие мародеры Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 6750
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странно что его не пристрелили, штат Техас самый вооруженный среди всех в США, и чтобы там не нашлось того кто мог ему ответить удивительно
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Надо срочно разрешить ношение и вожение оружия в Украине,вплоть до БМП,штурмовых вертолётов,дронов и гранатомётов.В целях безопасности каждого украинца..
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Не разрешить, а сделать обязательным. Чтоб не филонили некоторые несознательные граждане.
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Население Украины каждый день сокращается на 460 человек,а вы дальше обсуждайте далекий Техас!
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Як не дивно, але у нас, поки що таких випадків не було ...
Крім керченського. Але то під питанням ...
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Стрелок бережёт своё здоровье,надел противошумные наушники,видно до старости думает дожить....
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теж звернув увагу на акуратність і соблюдєнійє правіл ТБ. Воно навіть пасок безпеки прищібайє перед тим як в пропасть з'їхати
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опубликовал манифест против мигрантов... убитые в основном мексы
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Це вже другий випадок за тиждень. В Каліфорнії також був стрілок і також расист, хоч і без маніфесту
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Выхлопы порохоботных пердаков и на этой теме периодически слышны.
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Наплюй. Это содержимое унитаза истории. Был шанс быть честными. Они им даже не думали воспользоваться - они просто продолжили грабить окровавленную страну, либо за объедки из-под стола поддерживать мародёров. Поэтому-то это густое дерьмо теперь медленно течёт на свалку истории. И по пути пока ещё побулькивает.
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Щас тебе беня с корбаном покажут что такое грабить и что такое настоящие мародеры Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 6750
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Йому шо, із Польщі дивитися на наші біди прикольно. Виїхало, так сиди там і не лізь взад. Ато повчає, поляків своїх повчай.
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Как тамА пАгода на **********? ГАвАрятЬ лЄта вААЩе на кацапстане в ЄтАм гАду нЄ былА? Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 9519
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Виглянь за вікно, побачиш і крємиль, і погоду. Потім три рази йогнись головою в підлогу, то побачиш ще й прогноз.
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Miko R 798886a8 це ще той грибок видєлітєльних органів ***** дуже заразний мікоз пасеться на українському сайті і гадить!
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порохосрань це місцевий біомусор і розмовляти з ними треба зверхньо, як з унтерменшами Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 2808
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1)Психічно хворі або істеричні особи завжди були і будуть.
2)Якщо людство не знайде способів надійно діагностувати таких, то й завтра такі особи будуть не тільки стріляти, а й влаштовуватимуться працювати на АЕС, чи в аеропорт, чи на хімзавод. Адже така особа може бути інтелектуально розвинутою в достатній мірі, щоб знайти слабке місце та самостійно задумати і здійснити масштабний теракт.
Проте подумайте над тим, яким може бути теракт, якщо за терористами стоїть яка-небудь країна-терорист, наприклад Росія, або Сирія (Росія), або так звана ІДІЛ (Росія), або Лівія (Росія), або Іран (Росія), або Північна Корея (Росія) і т.д...
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З розвитком технології вони повинні "демократизуватись": виробництво, транспорт, торгівля та розваги ставати більш децентралізованими, відповідно й менше великих скупчень людей та крупних індустріальних мішень для технотероризму. А ти як пропонуєш мислезлочини виявляти, видимо, тотальний телепатичним контроль на гоями - найращий варіант для вас подібних Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 3808
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"Гої", ще якась маячня... Нацюкізм, як він є. На 100% згідно з кремлівськими інструкціями.
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"На 100% згідно з кремлівськими інструкціями."

Це ти про "надійно діагностувати таких"? Нє, твої натхненники зза парєбріка "не втащать" такий хайтек, хіба кетайці
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Співчуваю сім"ям загиблих і постраждалих. Сподіваюсь в США зроблять правильні висновки з цієї трагедї.
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У них це вже "традиція", блін ... Кожного року по 3-5 випадків.
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В Японії носити вогнепальну зброю заборонено. Проте там ні з того, ні з сього з'явилася як би секта під назвою Аум Сінрікьо. Секта синтезувала бойову отруйну речовину зарін і отруїла багато тисяч людей в токійському метро, багато з яких загинули.
УВАГА:
документацію з технологією виготовлення отруйної речовини секта отримала, як би ви думали, де?
Вірно, в Росії. Нібито "купили". Знаєте, у кого?
У Секретаря Совєта Госбєзопасності Росії.
І знаєте, що з ним? Він живе і працює по сьогодні, бізнесом займається. Бо в Росії сказали, що "вина не доведена".
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норм пошпилил в контру и сталкера--норм посмотрел зебрe демолишн hанчо..збс выпилил 30 штук ванильной пукалкой они что боты...??
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Мародерські тролі і тут загадили новину. Не секрет, що Мародер вкрав за 5 років 20 млрд. дол. і сховав їх в офшорах. З них пару мільонів він кидає на пару десятків тисяч дресированих їсти з руки тролів. Ці тролі тявкають, але це ще більше налаштовує суспільство проти Мародера.
Коли там вже нова Рада запрацює? Новий генпрокурор...
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Ты сам гадишь, жаба, при чем тут твои высеры к стрельбе в Техасе?
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А помоему гадишь здесь ты. Кто про что, а ботва о "мародьорах", "тролях", "вкрав" и "офшорах". Лікуйся
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Бо ваші кумири - мародери, які крали і намагалися ховати. А ви, як мінімум - моральні співучасники злочинів. Саме так, а не інакше.
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Не тебе, проплаченный кацапский троль тут квакать о моральном соучастиии
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Не думаю, що 20 мільярдів доларів. Це 100 мілтярдів грн на рік. Навряд чи. Проте крали - і це вже ясно. Але хочеться знати: хто скільки, і яким чином. Тому найбільше, що хочеться знати - це правда. А за цим повинна настати відповідальність.
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Тобі-ідіоту ту схему не своїти. Тим більше, як біженцю в Польщі.
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Тобі-ідіоту варто було б знати, що громадяни України в Польщі не є біженцями. Варто, але неможливо. Бо ти розумово неповноцінне.
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Больше твоей воровки ботоксной старухи никто не украл.
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То что как минимум 5% населения с серьезными психическими отклонениями - это статистика (как и 20% с неадекватов), меня удивляет другое: Техас - нормальная страна (в отличии от других **@нутых штатов, где запрещено ношение оружия), почему другие посетители не пристрелили его на месте?
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если кто-то объявляет "gun-free zone", то обязан обеспечить надежный контроль и хорошо вооруженную охрану объекта, поэтому ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ лежит на владельцах супермаркета, их нужно судить за беспечность и предъявлять им к возмещению материальные и моральные убытки (это не "несчастный случай", а ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ)!
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Да бросьте Вы; "gun-free zone" - это де-факто приглашение террористам: "прихоДите, вы не встретите тут сопротивления". Такую дурь как "gun-free zone" в стране, наводнённой оружием, где даже ранее судимые и психи могут приобрести практически любое оружие - это выдумка "левых либералов", которые от рождения на голову больны.
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тред эпохи иди на поводу "прав РАБОВ" (ради прибылей РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ), солежуйство и слюнтяйство так называемых "левых либералов" (защитников "прав ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН") поощряется УЗУРПАТОРАМИ ВЛАСТИ, ибо "голосами ЛОХТОРАТА" (фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫХ как минимум политически) очень легко манипулировать (безбожно дуря доверчивых идиотов с кратковременной памятью, с отсутствием аналитического и критического мышления) на так называемой имитацией "выборов" (шоу, спектакль и дешевый фарс для дураков, если у фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫХ есть избирательные права)! Я понимаю логику и мотивы древних ГРАЖДАН Рима или полисов древней Эллады, но совершенно не приемлю слезы и слюни современных "гуманистов", ибо ЧЕЛОВЕКА от животных отличает именно ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, а "чувства и эмоции" - это чисто животные инстинкты, которые неадекватно реагируют на быстро меняющуюся действительность!
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Разочарую вас. Техас - это страна в составе штатов. Штат - стейт - переводится именно как страна
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Невірно.
Слово "state" має багато понять. В політичному сенсі - це і "держава", і "уряд", і "адміністрація", і "територія, керована місцевою адміністрацією", і "член федерації", і багато багато інших значень.
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оставьте свои имперские амбиции, Техас - это государство и страна в составе федерации (соединенных ГОСУДАРСТВ Америки) , которой лишь делегированы некоторые полномочия.
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спросите жителя Техаса где он живет, и он вам с огромной вероятность скажет, что в Техасе (а не США) и это нормально, ибо он прежде всего гражданин Техаса!
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Зебилятник ты с кацампетовки перехал в США. Имперский задрыстанец у тебя кокошник с под рогов торчит..
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клятва верности: «Почитай флаг Техаса. Я клянусь хранить верность тебе, Техас, единый в своей неделимости перед Богом».
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Что ты хочешь доказать, кацапоид? Что Техас "отделяется"? ))))
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для того, чтоб быть государством необязательно отделяться от федерации или конфедерации (права и обязанности, разделение полномочий написаны в конституции каждого государства в американской федерации, и все они разные)
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совок на бумаге был конфедерацией, а по факту ЫМПЕРИЕЙ, поэтому не нужно свое совковое мировоззрение (менталитет) примерять к другим федерациям (США или Германии) или конфедерациям (Швейцария или ЕС)!
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Чмо кацапское, с твоей лынырой и дынырой твои сказки не прокатят.
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Тупые кацапские бредни. Пока тебя не выперли в Кацапетовку, спросишь у "гражданина Техаса", есть ли у него техасский паспорт.
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дурак ты и ЫМПЕРЕЦ!
эти военные самолеты принадлежат к ВВС какой страны?

Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 7882
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Вооруженные силы Техаса - вооруженные силы с тремя отделениями: из Национальной гвардии армии Техаса, Воздушной Национальной гвардии Техаса и Охраны штата Техас. Всеми тремя отделениями управляют государственный генерал-адъютант, назначенец губернатора Техаса, и подпадают под командование гурернатора Техаса.
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Дебил кацапский.
Воздушная Гвардия Техаса - часть Военно-Воздушных Сил США, приобретены и содержатся штатом Техас, защищают интересы США и американского народа.
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бумажки типа "паспорта" особо ценны в крепостной параше, достаточно и водительских прав!
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К сожалению, всё это - признаки ослабления государственности. Бесконтрольная нелегальная иммиграция создаёт психологическую почву для вот таких "стрелков". Кроме того, торговые центры - это "gun-free zones"; то есть это фактически попустительство по отношению к потенциальным преступникам.
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Чепуха.
1."Бесконтрольная нелегальная иммиграция" - нелегальная иммиграция не бывает контролируемой. "Нелегальная" - уже означает "незаконная", "неконтролируемая". При этом на человека, попавшего в страну, у властей нет информации: нет фотографии, образца ДНК, нет отпечатков пальцев, нет также очень желательной информации о склонности к нарушению законов: к экстремизму, к поддержке коррупционных шоколадных правителей и т.д.
2."торговые центры - это "gun-free zones" - именно так. Потому что даже случайный выстрел там, где есть толпа, практически гарантированно найдёт цель. И контролем или разрешением проноса оружия жертв не предоивратить. Если будут проверять на входе электромагнитной "рамкой" - террорист пронесёт токсическое вещество. Если будут проверять рентгеном - террорист зайдёт в торговый центр без ничего, возьмёт кухонный нож в хозяйственном отделе и успеет зарезать нескольких человек. Если даже разрешат проносить оружие - террорист выберет позицию для стрельбы в шоколадном отделе, где нормальных мужиков нет, и прикрывшись детишками, очередью, одиночными выстрелами или взрывным устройством накосит немало народа, пока гордые обладатели и носители блестящих пукалок, перебив в панике и суматохе часть себе подобных, наконец-то попадут в террориста.
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Тремпель прав, как всегда не в тех стреляли!
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Чего вы тут устроили вонь про шоколадного Зеленмеого?
Это был типичный техаский расист - стрелял исключительно в латиноамериканцев...
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знову будуть казати що це відоігри в цьому винні)
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Продолжение банкета.

В городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, сообщает Dayton Daily News.

По информации СМИ, предположительно, погибло около семи человек.
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Кто-то еще не догадался что это ответ на новые санкции США по Северному потоку 2 ?
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Гоняют пиндосов все, кому не лень!
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Если в Украине разрешат оружие будут сотни оружейных конфликтов
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Це амок. Явище хоч і вважається патологічним, але є біологічно обумовленим.
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Странен и грешен человек в принципе - вот, если погибают невинные люди, например, от бомбежек, этому всегда находится оправдание.
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Psix bolnoj,realno na takyje sagi tolko takyje i idut.Nemozno poniat kak ubyt nevynix liudej vsex bez razboru.Da tam tebe zdelal bolno konkretny celovek,mozet i jest za sto,a priciom tut nevynyje kotoryx ti sovsem neznajes
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Какой ужас в мире творится, сколько везде агрессии и насилия.

Родители, если мы это не разгребем, мы оставим все это нашим детям.
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"Ми живемо у лайні і робимо вигляд, що це - гладіолуси."(с)
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Был бы мусульманином, то был бы теракт. А так, всего лишь акт трусости.
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Вот эти пафосные слова от политиков как в данном случае "я, как и каждый житель страны...", ну с чего Трамп решил, что каждый житель США этот расстрел осуждает? Большинство, да, вероятно, но найдется немало аплодирующих.
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очередной расист, объевшийся Раши Тудея и спонсируемых Кремлем экстремистских сайтов. Даже Калаш выбрал для теракта, хотя в Штатах это оружие привлекает повышенное внимание полиции и окружающих. И заметьте - как только начинается очередной виток нахлобучивания санкций Рашке, так сразу и начинаются везде теракты. То Париж, то обоссаные жилеты, теперь очередная стрельба в Штатах
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