 Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: щонайменше 20 загиблих, стрілка затримали. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBSNews.

Ще понад 20 людей зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Вони перебувають у клініках міста.

У зв'язку зі стріляниною в Ель-Пасо поліція затримала 21-річного Патріка Крузіоса. Він імовірно використав АК-47.

За даними поліції, чоловік перед тим як влаштувати стрілянину в торговому центрі, опублікував маніфест, в якому підтримав теракт, що стався в мечеті в Новій Зеландії.

Справу про стрілянину будуть розглядати як злочин на ґрунті ненависті.

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що стрілянина, що відбулася в Ель-Пасо, - акт боягузтва, який не може бути виправданий.

"Сьогоднішня стрілянина в техаському Ель-Пасо не тільки трагедія, але і акт боягузтва. Я знаю, що я, як і кожен житель цієї країни, засуджую сьогоднішній огидний вчинок. Немає жодних виправдань вбивства невинних людей", - зазначив Трамп.