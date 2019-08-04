 Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: щонайменше 20 загиблих, стрілка затримали. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBSNews.
Ще понад 20 людей зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Вони перебувають у клініках міста.
У зв'язку зі стріляниною в Ель-Пасо поліція затримала 21-річного Патріка Крузіоса. Він імовірно використав АК-47.
За даними поліції, чоловік перед тим як влаштувати стрілянину в торговому центрі, опублікував маніфест, в якому підтримав теракт, що стався в мечеті в Новій Зеландії.
Справу про стрілянину будуть розглядати як злочин на ґрунті ненависті.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що стрілянина, що відбулася в Ель-Пасо, - акт боягузтва, який не може бути виправданий.
"Сьогоднішня стрілянина в техаському Ель-Пасо не тільки трагедія, але і акт боягузтва. Я знаю, що я, як і кожен житель цієї країни, засуджую сьогоднішній огидний вчинок. Немає жодних виправдань вбивства невинних людей", - зазначив Трамп.
Крім керченського. Але то під питанням ...
2)Якщо людство не знайде способів надійно діагностувати таких, то й завтра такі особи будуть не тільки стріляти, а й влаштовуватимуться працювати на АЕС, чи в аеропорт, чи на хімзавод. Адже така особа може бути інтелектуально розвинутою в достатній мірі, щоб знайти слабке місце та самостійно задумати і здійснити масштабний теракт.
Проте подумайте над тим, яким може бути теракт, якщо за терористами стоїть яка-небудь країна-терорист, наприклад Росія, або Сирія (Росія), або так звана ІДІЛ (Росія), або Лівія (Росія), або Іран (Росія), або Північна Корея (Росія) і т.д...
Це ти про "надійно діагностувати таких"? Нє, твої натхненники зза парєбріка "не втащать" такий хайтек, хіба кетайці
УВАГА:
документацію з технологією виготовлення отруйної речовини секта отримала, як би ви думали, де?
Вірно, в Росії. Нібито "купили". Знаєте, у кого?
У Секретаря Совєта Госбєзопасності Росії.
І знаєте, що з ним? Він живе і працює по сьогодні, бізнесом займається. Бо в Росії сказали, що "вина не доведена".
Коли там вже нова Рада запрацює? Новий генпрокурор...
Слово "state" має багато понять. В політичному сенсі - це і "держава", і "уряд", і "адміністрація", і "територія, керована місцевою адміністрацією", і "член федерації", і багато багато інших значень.
эти военные самолеты принадлежат к ВВС какой страны?
Воздушная Гвардия Техаса - часть Военно-Воздушных Сил США, приобретены и содержатся штатом Техас, защищают интересы США и американского народа.
1."Бесконтрольная нелегальная иммиграция" - нелегальная иммиграция не бывает контролируемой. "Нелегальная" - уже означает "незаконная", "неконтролируемая". При этом на человека, попавшего в страну, у властей нет информации: нет фотографии, образца ДНК, нет отпечатков пальцев, нет также очень желательной информации о склонности к нарушению законов: к экстремизму, к поддержке коррупционных шоколадных правителей и т.д.
2."торговые центры - это "gun-free zones" - именно так. Потому что даже случайный выстрел там, где есть толпа, практически гарантированно найдёт цель. И контролем или разрешением проноса оружия жертв не предоивратить. Если будут проверять на входе электромагнитной "рамкой" - террорист пронесёт токсическое вещество. Если будут проверять рентгеном - террорист зайдёт в торговый центр без ничего, возьмёт кухонный нож в хозяйственном отделе и успеет зарезать нескольких человек. Если даже разрешат проносить оружие - террорист выберет позицию для стрельбы в шоколадном отделе, где нормальных мужиков нет, и прикрывшись детишками, очередью, одиночными выстрелами или взрывным устройством накосит немало народа, пока гордые обладатели и носители блестящих пукалок, перебив в панике и суматохе часть себе подобных, наконец-то попадут в террориста.
Это был типичный техаский расист - стрелял исключительно в латиноамериканцев...
В городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, сообщает Dayton Daily News.
По информации СМИ, предположительно, погибло около семи человек.
на сру.ру, гнида
Родители, если мы это не разгребем, мы оставим все это нашим детям.