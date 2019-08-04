 Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBSNews.
Ще понад 20 людей зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Вони перебувають у клініках міста.
У зв'язку зі стріляниною в Ель-Пасо поліція затримала 21-річного Патріка Крузіоса. Він імовірно використав АК-47.
За даними поліції, чоловік перед тим як влаштувати стрілянину в торговому центрі, опублікував маніфест, в якому підтримав теракт, що стався в мечеті в Новій Зеландії.
Справу про стрілянину будуть розглядати як злочин на ґрунті ненависті.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що стрілянина, що відбулася в Ель-Пасо, - акт боягузтва, який не може бути виправданий.
"Сьогоднішня стрілянина в техаському Ель-Пасо не тільки трагедія, але і акт боягузтва. Я знаю, що я, як і кожен житель цієї країни, засуджую сьогоднішній огидний вчинок. Немає жодних виправдань вбивства невинних людей", - зазначив Трамп.
Крім керченського. Але то під питанням ...
2)Якщо людство не знайде способів надійно діагностувати таких, то й завтра такі особи будуть не тільки стріляти, а й влаштовуватимуться працювати на АЕС, чи в аеропорт, чи на хімзавод. Адже така особа може бути інтелектуально розвинутою в достатній мірі, щоб знайти слабке місце та самостійно задумати і здійснити масштабний теракт.
Проте подумайте над тим, яким може бути теракт, якщо за терористами стоїть яка-небудь країна-терорист, наприклад Росія, або Сирія (Росія), або так звана ІДІЛ (Росія), або Лівія (Росія), або Іран (Росія), або Північна Корея (Росія) і т.д...
Це ти про "надійно діагностувати таких"? Нє, твої натхненники зза парєбріка "не втащать" такий хайтек, хіба кетайці
УВАГА:
документацію з технологією виготовлення отруйної речовини секта отримала, як би ви думали, де?
Вірно, в Росії. Нібито "купили". Знаєте, у кого?
У Секретаря Совєта Госбєзопасності Росії.
І знаєте, що з ним? Він живе і працює по сьогодні, бізнесом займається. Бо в Росії сказали, що "вина не доведена".
Коли там вже нова Рада запрацює? Новий генпрокурор...
Это был типичный техаский расист - стрелял исключительно в латиноамериканцев...
В городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, сообщает Dayton Daily News.
По информации СМИ, предположительно, погибло около семи человек.
на сру.ру, гнида
Родители, если мы это не разгребем, мы оставим все это нашим детям.