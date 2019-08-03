 Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники. ФОТО

Правозахисний портал "ОВД-Инфо" повідомляє про 828 затриманих, інформує Цензор.НЕТ.
ЗМІ зазначають, що найвища інтенсивність затримань була в районі Пушкінської і Трубної площ. Звідти неодноразово відправлялися переповнені автозаки, передає ZN. Людей також забирали в поліцію з бульварів. Серед затриманих, крім учасників акції, виявилися акредитовані журналісти і просто випадкові перехожі. Зазначається, що поліція і росгвардійці не церемоняться під час затримання учасників протесту, часто їх б'ють або дуже грубо заштовхують в автозаки.
Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.
Операцією з розгону демонстрації в центрі Москви керує експолковник підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Сергій Кусюк, який у складі підрозділів "Беркута" розганяв Євромайдан, а після перемоги Революції Гідності втік до РФ, де отримав роботу у російських силових структурах.
Але можеш почитати Mein Kampf.
Потрошенко больше всех нанес вред украинскому национализму/патриотизму. Прикрываясь патриотическими лозунгами- нагло врал, воровал и мародерил!
Очень много молодёжи впереди
Классное поколение
Не то шо вы, соевые патриоты
В каждом третьем сообщении то роисся1 то скабеева то раша тудэй
Я за единую мирную соборную Украину. И президент в Украине тоже. А вы за войну. Сидите дома, вдали от военных действий, никто у вас там не гибнет, на остальных пофиг. Лишь бы свою копейку заработать на этой войне.
Так шо сгинете вы. Народ свой выбор сделал. Остальное - дело ближайшего времени.
Кацапня надумала майданити. Бггггг. А поскакать слабо?
а зачем???
Надо поразбивать побольше бошек, чтобы процесс пошёл.
"ми сдєлаєм ето...да?! ми сделаєм ето вмєстє.....ДА..."-кричав путен до стада баранів....