 Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники. ФОТО

Правозахисний портал "ОВД-Инфо" повідомляє про 828 затриманих, інформує Цензор.НЕТ.

ЗМІ зазначають, що найвища інтенсивність затримань була в районі Пушкінської і Трубної площ. Звідти неодноразово відправлялися переповнені автозаки, передає ZN. Людей також забирали в поліцію з бульварів. Серед затриманих, крім учасників акції, виявилися акредитовані журналісти і просто випадкові перехожі. Зазначається, що поліція і росгвардійці не церемоняться під час затримання учасників протесту, часто їх б'ють або дуже грубо заштовхують в автозаки.

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Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.

Операцією з розгону демонстрації в центрі Москви керує експолковник підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Сергій Кусюк, який у складі підрозділів "Беркута" розганяв Євромайдан, а після перемоги Революції Гідності втік до РФ, де отримав роботу у російських силових структурах.