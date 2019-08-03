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 Події, За кордоном
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Все про:затримання (2974) Москва (607) протест (948)

 Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники. ФОТО

Під час проведення акції протесту "Повернемо собі право на вибори" в Москві зафіксовано масові затримання.

Правозахисний портал "ОВД-Инфо" повідомляє про 828 затриманих, інформує Цензор.НЕТ.

ЗМІ зазначають, що найвища інтенсивність затримань була в районі Пушкінської і Трубної площ. Звідти неодноразово відправлялися переповнені автозаки, передає ZN. Людей також забирали в поліцію з бульварів. Серед затриманих, крім учасників акції, виявилися акредитовані журналісти і просто випадкові перехожі. Зазначається, що поліція і росгвардійці не церемоняться під час затримання учасників протесту, часто їх б'ють або дуже грубо заштовхують в автозаки.

Дивіться також: На мітингах у Москві затримано вже понад 600 осіб, - "Радіо Свобода". ВIДЕО

Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники 01
Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники 02
Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники 03
Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники 04

Дивіться також: "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту. ВIДЕО

Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.

Операцією з розгону демонстрації в центрі Москви керує експолковник підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Сергій Кусюк, який у складі підрозділів "Беркута" розганяв Євромайдан, а після перемоги Революції Гідності втік до РФ, де отримав  роботу у російських силових структурах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141135
 
   
 Топ коментарі
 
Ці "брати", три рази вбивали нас голодом, у 21-му, 32-33-му та 47-му. Вони по всій Україні розв'язали жахливі репресії, винищуючи усіх, хто мав свою думку про це "братерство", чи навіть міг би мати. Вони винищили дощенту усю інтелигенцію, зоставивши лише манкуртів, що працювали на них, а селян загнали в колхози, де люди тяжко працювали за відмітки у журналі. Фактично саме ними, було відновлене кріпосне право, бо ні селяни, ні робітники, не мали права змінити роботу. Саме ці "брати" вщент пограбували наші музеї, вивезши до Москви все, що мало хоч якусь велику ціну. Вивезли навіть пограбовані кістяки з розкопаних княжих могил, як начебто російські. Тепер наші науковці, не можуть скласти портрети тих людей, бо до того вкраденого матеріалу їх не допускають. Саме, завдяки цим "братам" було розв'язані дві світові війни, котрі обійшлися нашому народу в десятки мільйонів жертв. То ж, той, хто називає цих тварюк братами, зрадник України і до нього, треба ставитись як до зрадника.
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Російський ліберал закінчується там де починається питання України.Мало їм дали. Сподіваюся, половині відбили нирки, а бодай сотні- повибивали очі.
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С каких пор ,скажем сепар Бужанский , стал подбарыжником? До сих пор он был среди "слуги урода".Неужели переобулся?
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украл (помимо немеренного количества бабок) 5 лет, веру и надежду на справедливость.
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мозги у тебя он тоже украл? Или так с рождения было?
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Украл у твоего ***** надежду на то, что Украина снова станет колонией?
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а геи слабыми должны быть или сильными?.. Ты специалист в этом вопросе Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9004
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Якщо я скажу якими вони мають бути- мене забанять.
Але можеш почитати Mein Kampf.
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Как это "нема"??? А куча рыгов в ВР??? А мертвечук и Ко? А вся коррупционная пи**ота, которая за 5 лет удобно расселась у корыта - там все "патриёты"???
Потрошенко больше всех нанес вред украинскому национализму/патриотизму. Прикрываясь патриотическими лозунгами- нагло врал, воровал и мародерил!
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Зато теперь настоящие патриоты Украины гордо заявляют на весь Мир как их папа воевал с бандерами.
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Порошенку у Філадельфії вручили нагороду "Міжнародний державний діяч"

Понад 800 людей затримали під час протестів у Москві, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2673
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От же ж Косюк дебил: казламордых нужно убивать, а не задерживать...
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Москаляку - на гілляку Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5246 Старый лозунг заиграл новыми красками.
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Пишуть про 800 людей. Чи є взагалі люди на росії?😏
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Так батраки с неньки приехали на заработки😁, своего рода гастарбайтеры
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Как и везде, наверное
Очень много молодёжи впереди
Классное поколение
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Російський ліберал закінчується там де починається питання України.Мало їм дали. Сподіваюся, половині відбили нирки, а бодай сотні- повибивали очі.
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Так вона надіялася знайти там братів і сестер по рідному "русскаму міру", а ти псуєш їй таке бажання😕
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Чимала частина з її ;классново поколєнія; вбивала і вбиває українців.
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Вообще не смотрю россми уже лет дофига как
Не то шо вы, соевые патриоты
В каждом третьем сообщении то роисся1 то скабеева то раша тудэй

Я за единую мирную соборную Украину. И президент в Украине тоже. А вы за войну. Сидите дома, вдали от военных действий, никто у вас там не гибнет, на остальных пофиг. Лишь бы свою копейку заработать на этой войне.

Так шо сгинете вы. Народ свой выбор сделал. Остальное - дело ближайшего времени.
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За ;єдіную;- якою ціною? Якщо поступитися курсом від мордору і ;мір, дружба, жвачка; з кацапами та російська мова - то я пас. Нічого у вас не вийде.
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Фрау в одном коменте рассказывает шо не смотрит руспропаганду и повторяет руспропагандонскую сказку "Порошенко - партия войны".
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Народ и на самом деле свой выбор сделал, вот потому то ты и оказалась там где ты сейчас есть, и если бы не такие как ты, была бы единая, мирная Украина. Творческий совет, не сри здесь, свою жизнь уже сломала, чужие не получится
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Ну все папы и мамы на протест сходили селфи сделали теперь:" Привет Америка,встречай 800 новых политэмигрантов из России."
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Той, що лежить питає у мікрофон "що там у хохлов"😊
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Эх, туда бы всех майдановских омонов-беркутов. Глядишь, и поняли бы россиянцы, кого их ***** в Украине поддерживало.
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Ці "брати", три рази вбивали нас голодом, у 21-му, 32-33-му та 47-му. Вони по всій Україні розв'язали жахливі репресії, винищуючи усіх, хто мав свою думку про це "братерство", чи навіть міг би мати. Вони винищили дощенту усю інтелигенцію, зоставивши лише манкуртів, що працювали на них, а селян загнали в колхози, де люди тяжко працювали за відмітки у журналі. Фактично саме ними, було відновлене кріпосне право, бо ні селяни, ні робітники, не мали права змінити роботу. Саме ці "брати" вщент пограбували наші музеї, вивезши до Москви все, що мало хоч якусь велику ціну. Вивезли навіть пограбовані кістяки з розкопаних княжих могил, як начебто російські. Тепер наші науковці, не можуть скласти портрети тих людей, бо до того вкраденого матеріалу їх не допускають. Саме, завдяки цим "братам" було розв'язані дві світові війни, котрі обійшлися нашому народу в десятки мільйонів жертв. То ж, той, хто називає цих тварюк братами, зрадник України і до нього, треба ставитись як до зрадника.
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Кацапня надумала майданити. Бггггг. А поскакать слабо?
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Это как раз они ж, кацапы, на этой гифке и прыгают в 2011 крича "кто не - тот хач!"
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"кто не прыгает, тот хач!" - пропустил слово "прыгает" в их кричалке.
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Кацап може скакать проти хачів, а проти влади заціпило.
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Так то 8 лет назад было. Сейчас против хачей разве что на бутылке с кричалкой "Чечня - круто!"
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В Єкатеринбурзі стрибали. Гасло, - "Хто нє скачєт, тот за храм".

Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4760
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а так шо бы всю кацапию суток на 30 закрыть - не?
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Зачем постить новости с этого зоопарка, какая нам разница сколько свинособаки задержали свиней.
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Большинство отпустят, как и в прошлый раз. А особо отличившимся выпишут штрафы, или посадят на год-два. В будущем, после отсидки, прежде чем участвовать в несанкционированных акциях, десять раз подумают.
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Более 800 человек задержали во время протестов в Москве

а зачем???
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Вот и я говорю, што кацапов нужно убивать, а не задерживать.
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больно наверное телке на фотке, но ловлю себя на подлючей мысли - так тебе скотина и нада.
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Как посмотрю кругом, только задержания ,избиения и аресты. Не, никуда не поеду, буду дома сидеть.
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Сидіти ви будете там, де вас посадить Лука з дозволу *****.
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а и по другому было бы ты бы сидел - бо сиделец ты комуняцкий)))))
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Этим людям можно от души посочувствовать.Это ужасно-вменяемому человеку жить посреди полчища орков.Наши донбасяне понимают.
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женщины дети вперед - за ними доблестные вооруженные кацапы....
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Надо протестющих дятлов посадить на пару месяцев в петушатник
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тебя одному хачу на сутки - если не грохнет и отпустит - на руках идти будешь....
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Вся плитка пока на месте.
Надо поразбивать побольше бошек, чтобы процесс пошёл.
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почему русню как то вяло беглый беркут куярит? нужно бы как в китае их танками в тротуарную плитку закатать.
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та не будет ничего, Али - у них азбуки неправильные - они рабы.
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тоже не понимаю - отснайперится душ кацапских на всю толпу...
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Пока они не начнут выковыривать брукивку на Красной площади чтобы строить из нее баррикады - все их "протесты", это просто пук в лужу от ссыкунов.
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Эффект реальный будет когда вместо смартфонов в руках митингующих будут коктейли молотова.
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Та не будет там никаких коктейлей. Это ж кацапы, сэр...
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так Крим їх... хай тепер радіють...
"ми сдєлаєм ето...да?! ми сделаєм ето вмєстє.....ДА..."-кричав путен до стада баранів....
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