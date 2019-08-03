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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1727) Мелітополь (35) СТО (6) ДСНС (1984)

 Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У суботу, 3 серпня, о 14:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на СТО, що розташоване на вулиці Жуковського в Мелітополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт управління ДСНС Запорізької області, прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль Kia Clarus і стеля приміщення сервісу технічного обслуговування на загальній площі 55 кв.м.

"Як з'ясувалося, власник автомобіля Kia Clarus прибув на СТО для ремонту свого автомобіля. Ймовірно, під час роботи працівники забули перекрити кран, через що стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням салону автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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Щоб зменшити збитки від пожежі, чоловіки вирішили відкотити палаюче авто з будівлі майстерні. Під час цього зазнали опіків.

"Лікарі на місці події надали домедичну допомогу і двох чоловіків доставили до Мелітопольської міської лікарні. Один із травмованих чоловіків у лікарню дістався самостійно", - уточнюють рятувальники.

Також незначні пошкодження має автомобіль Opel Vectra.

О 14:54 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 15:00 повністю ліквідували.

Причина події з'ясовується. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

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Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС 01
Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС 02
Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС 03
Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС 04
Фото: zp.dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141132
 
 
 Топ коментарі
 
Установку ГБО такими умільцями треба робить в чистім полі. А автомобіль повинен їздить в безпілотному режимі.
Бляха, бачив як в Польщі на газовій СТО... Автомобіль залишають надворі, і до нього насамперед підходить механік і тикає скрізь газоаналізатором... Чи якась молекула газу не витекла. І тільки тоді заїжджає на СТО...
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Vetus miles Ruscianorum 🇺🇦‏ @GlennARathn 56 минут назад

"В московском аэропорту Шереметьево обвалилась крыша"
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Ну хоть на ангаре обрушилась. Мелочь, а приятно Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6260
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Установку ГБО такими умільцями треба робить в чистім полі. А автомобіль повинен їздить в безпілотному режимі.
Бляха, бачив як в Польщі на газовій СТО... Автомобіль залишають надворі, і до нього насамперед підходить механік і тикає скрізь газоаналізатором... Чи якась молекула газу не витекла. І тільки тоді заїжджає на СТО...
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При чом тут бляха, Польша и газоанализатор? Читай текст - забыли во время работы закрыть газовый кран.
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Наверное потому, что вырывать из контекста- нехорошо. А вы забыли кое-что существенное: "и, вероятно, во время работы работники забыли перекрыть кран"(с). А может быть и не забыли. Просто у мужика была утечка и именно по этому поводу он и появился, на этой СТО.
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может была утечка. Но это не точно.То есть несущественно.
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Ну хоть на ангаре обрушилась. Мелочь, а приятно Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6260
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рашка потихоньку разваливается, и то радость
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Бывшая машина моего хорошего знакомого. Пять лет назад он ее продал цыгану. Такая одна в Мелитополе
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да ладно, на весь Мелитополь одно такое ведро ? Эта машина выпуска года 1997-го, соответственно стоить должна весьма недорого. Могли и евроблях натащить ещё
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Да, одно ведро. Темно вишневого цвета одна такая машина в Мелитополе
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имеется ввиду обвес и ара-тюнинг, а не марка. Где вас таких делают..
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