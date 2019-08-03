 Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони. ФОТОрепортаж

До навчань залучили особовий склад бригади, вертольоти Мі-14 і Ка-27, а також літаки Ан-26, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом "Тривога" та підготували позабазовий аеродром до прийому авіатехніки. Тилові служби, зі свого боку, розгорнули повноцінний польовий табір із командним пунктом, місцями для прийому їжі та відпочинку.
Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.
Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника зі здійсненням подальшого бомбового й торпедного ударів.
Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога й за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону, щоб згодом завдати удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника.
Тяжело в учении - легко в бою.........(с)
Зараз, в Україні, це зробить ОДИН конструктор, випускних українського технічного ВУЗу в Pro/Enginееr, за ОДИН місяць- МАКСИМУМ.
"...тому ми і переходимо на Єйрбас." Именно так.
На данном совещании отдельным докладом была доложена собравшимся ситуация в российско-украинских отношениях связанная с возможным прекращением действия договора.
Докладчик, генерал-майор [имя не будет названо по соображениям безопасности источников] отметил что на протяжении последних трех лет Украина добилась серьезных успехов в вопросе модернизации и создания ракетной техники собственного производства. В докладе было отмечено что принцип создания ракетной техники на основе собственного производства комплектующих, заложенный в украинскую ракетную программу, создает серьезные препятствия в оценке реального потенциала и количественного состава ракетных сил Украины.
В докладе было отмечено, что по имеющимся в распоряжении РФ данных Украине удалось создать несколько видов головок самонаведения высокой точности для ракет разного класса.
Украиной была создана масштабированная система непредсказуемого движения ракет на подлете к цели пригодная для установки практически на любые типы ракет.
Было отмечено, что Украина создала ракетное топливо собственного производства, позволяющее увеличить дальность полета ракет на 20-30% без конструкционных изменения и дополнительного переоборудования.
Внимание собравшихся было так же обращено на то, что по данным специальных служб РФ Украина умышленно занижала ТТД своего ракетного потенциала в характеристиках дальности полета.
В докладе было так же отмечено, что по данным спецслужб РФ на вооружении ВС Украины сейчас состоит от 25 до 40 ракет различного типа с дальностью полета до 1000 км. Потенциальные возможности Украины в производстве таких ракет оцениваются в 8-10 штук в месяц.
Докладчик особо отметил что еще один фактор угрозы для РФ со стороны Украины составляют последние модификации РСЗО "Ольха с дальностью полета до 200 км, что позволяет им с территории Украины накрыть ударом цель из категории А. Количество таких ракетных установок докладчик оценил в 250-300 с запасом ракет от 5 до 8 тысяч.
На вопрос "А может у них и гиперзвуковое оружие есть?" докладчик заверил, что два последних испытания гиперзвуковых ракет в Украине окончились неудачей.
Данный доклад был принят к сведению и подготовки решений на реагирование.
Летчик должен летать. Иначе как скнилов.
Это же элементарно!
Все мне понятно с ними...Очередные пройдохи,типо ці руки нічого не крали...
на этом таскали ЦИК...это не из аваковских?
Американский старичок Douglas A-26 Invader поставили американцы нашим ВМС?!
немного мюзик:
https://www.youtube.com/watch?v=7OwQOb6bd1M