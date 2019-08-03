 Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони. ФОТОрепортаж

До навчань залучили особовий склад бригади, вертольоти Мі-14 і Ка-27, а також літаки Ан-26, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом "Тривога" та підготували позабазовий аеродром до прийому авіатехніки. Тилові служби, зі свого боку, розгорнули повноцінний польовий табір із командним пунктом, місцями для прийому їжі та відпочинку.

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Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.

Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника зі здійсненням подальшого бомбового й торпедного ударів.

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога й за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону, щоб згодом завдати удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника.

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Фото: mil.gov.ua