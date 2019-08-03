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 Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Морська авіація Збройних сил України завершила льотно-тактичні навчання з відпрацювання різних сценаріїв застосування підрозділів морської авіаційної бригади під час забезпечення дій військ ВМС.

До навчань залучили особовий склад бригади, вертольоти Мі-14 і Ка-27, а також літаки Ан-26, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом "Тривога" та підготували позабазовий аеродром до прийому авіатехніки. Тилові служби, зі свого боку, розгорнули повноцінний польовий табір із командним пунктом, місцями для прийому їжі та відпочинку.

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Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.

Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника зі здійсненням подальшого бомбового й торпедного ударів.

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога й за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону, щоб згодом завдати удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника.

Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони 01

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Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони 02
Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони 03
Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони 04
Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони 05

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Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони 06
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141131
 
   
 Топ коментарі
 
Прекрасненько...........🙂
Тяжело в учении - легко в бою.........(с)
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Ну да, сэрэжа, это как при дорогих патронах не давать возможности стрелять пехоте))
Летчик должен летать. Иначе как скнилов.
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Есть новая, старую технику модернизируют. Так что до вашего "скоро советская техника отработает ресурс" ещё успеют Ваши дети постареть
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Прекрасненько...........🙂
Тяжело в учении - легко в бою.........(с)
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скоро вся советская техника выработает свой ресурс
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Есть новая, старую технику модернизируют. Так что до вашего "скоро советская техника отработает ресурс" ещё успеют Ваши дети постареть
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шо, Раша продаст новый ротор на гвынтокрыл? очень сомневаюсь
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Советская техника только у РФ есть? Или свои запчасти не смогут заводы сделать? Не всё так безнадежно как видится из Москвы.
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Не всё, но вот это, например, редуктор к вертолёту Ми-26 (пр-во Кацапстан). И наладить его производство будет стоить огромных денег, поэтому не имеет смысла (также как в паРашке не планируют производство моторов к нему).
Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6302
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Не знаю. Это просто пример. К Ми-28 редуктор не намного проще.
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І які деталі редуктора Мі-8 є такими, що потребують масової заміни?
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Почему массовой? Просто со временем любую деталь (особенно из кучи подшипников и шестерёнок) нужно ремонтировать либо менять.
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Отож, конкретну деталь, а не весь вузол, яким в вимахували.
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Від 16 до 22 одиниць в різній ступені пригодності до польотів! Мі-26 потрібно відновлювати, вони потрібні для перекидвння військ на великі відстані. Нам ще до Уралу наступати!
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Ага, одразу після ядерних ударів по Москві.
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москвичи зкинуть путіна і той нанесе по Москві ядерний удар, або імітує ядерний удар щоб посіяти паніку і примусити москвичів втекти з міста для припинення протестів! Саме після цього ЗСУ і підуть у наступ до Уралу, за активної підтримки місцевого населення!
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Я радий, що це можуть прочитати інші. Не лише санітари тепер знають це.
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Бро, в СРСР, ТД на цей ротор, видавало на кульманах, «Фєліксах» ВЧ центрах і логарифмічних лінійках, 100500 виконавців, 8/24 за 3 роки.
Зараз, в Україні, це зробить ОДИН конструктор, випускних українського технічного ВУЗу в Pro/Enginееr, за ОДИН місяць- МАКСИМУМ.
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Ничего конструировать не надо, наверняка все бумаги есть. Проблема наладить производство.
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Для чого серійне виробництво, якшо по факту - це штучний товар? Кацапи вже не є серійним виробником, отже імовірних клієнтів буде мало, тому ми і переходимо на Єйрбас.
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Почему не являются?
"...тому ми і переходимо на Єйрбас." Именно так.
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Скажімо так, вони все ще гастролюють на старих ринках, але в найближчому майбутньому їм нічого буде запропонувати навіть там. Я хз хто цю перспективу побачив в нашому МВС.
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ему дым тайги очи застит,не видит нифига Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9507.а тушить нечем-совковая техника выработала свой ресурс.а движков украина не продает.
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Продаёт. паРашка производит в год 200-250 двухмоторных вертолётов. Своих моторов производит от силы 100. Да, поставляют французы (на Ка-226) и американцы (на "Ансат"). Но основные поставки с Запорожья - через подставные фирмы. Все это прекрасно знают, но не афишируют - увольнять рабочих с Мотор Сич никто не рискнёт.
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(c) 24 июля 2019 г. в [место не будет указано по соображениям безопасности источников] под председательством президента РФ Путина, состоялось закрытое совещание высшего руководства РФ и ВС РФ по вопросам возможного прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
На данном совещании отдельным докладом была доложена собравшимся ситуация в российско-украинских отношениях связанная с возможным прекращением действия договора.
Докладчик, генерал-майор [имя не будет названо по соображениям безопасности источников] отметил что на протяжении последних трех лет Украина добилась серьезных успехов в вопросе модернизации и создания ракетной техники собственного производства. В докладе было отмечено что принцип создания ракетной техники на основе собственного производства комплектующих, заложенный в украинскую ракетную программу, создает серьезные препятствия в оценке реального потенциала и количественного состава ракетных сил Украины.
В докладе было отмечено, что по имеющимся в распоряжении РФ данных Украине удалось создать несколько видов головок самонаведения высокой точности для ракет разного класса.
Украиной была создана масштабированная система непредсказуемого движения ракет на подлете к цели пригодная для установки практически на любые типы ракет.
Было отмечено, что Украина создала ракетное топливо собственного производства, позволяющее увеличить дальность полета ракет на 20-30% без конструкционных изменения и дополнительного переоборудования.
Внимание собравшихся было так же обращено на то, что по данным специальных служб РФ Украина умышленно занижала ТТД своего ракетного потенциала в характеристиках дальности полета.
В докладе было так же отмечено, что по данным спецслужб РФ на вооружении ВС Украины сейчас состоит от 25 до 40 ракет различного типа с дальностью полета до 1000 км. Потенциальные возможности Украины в производстве таких ракет оцениваются в 8-10 штук в месяц.
Докладчик особо отметил что еще один фактор угрозы для РФ со стороны Украины составляют последние модификации РСЗО "Ольха с дальностью полета до 200 км, что позволяет им с территории Украины накрыть ударом цель из категории А. Количество таких ракетных установок докладчик оценил в 250-300 с запасом ракет от 5 до 8 тысяч.
На вопрос "А может у них и гиперзвуковое оружие есть?" докладчик заверил, что два последних испытания гиперзвуковых ракет в Украине окончились неудачей.
Данный доклад был принят к сведению и подготовки решений на реагирование.
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Так много новостей о ВМС. Можно подумать, что кацапы, имея 2000 км сухопутной границы (не считая Беларуси и Крыма), собираются атаковать Украину с моря
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можно подумать что если у нас такая протяженная сухопутная граница с Россией то ВМСУ не нужны и на них можно забить Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8650
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у нас в ВМС есть целых три вертолета Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны - Цензор.НЕТ 165 почему бы не похвастаться Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5675
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ну три,так три...в 2014 был один танк,и тот ржавый Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8328.и ничо,приспособились.а тут аж три
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Согласен, поэтому вдвойне смешны все эти пафосные потуги с ракетами, катерами, вертолётами.
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Ну да, сэрэжа, это как при дорогих патронах не давать возможности стрелять пехоте))
Летчик должен летать. Иначе как скнилов.
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Да кто против? Пусть летают. В США наверняка нет новостей, что в воздух поднялись три вертолёта ВМС.
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Блин, сгоняй в США, поживи там лет пять, дождись там референдума на Аляске и БД в северных штатах, к примеру, а потом сопоставь количество сил и средств.
Это же элементарно!
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васм таких реалистов за хвост и за поребрик.там и умничайте.чо там сегодня,нацгвардейцы по бестолковкам сильно настучали?
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Во-первых, уже далеко не два. А во-вторых - а против них вертолет никто и не будет применять. А ПКР уже есть.
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ПКР пока нет. Кстати чтобы их применить, нужно знать куда стрелять, поэтому авиация по-любому нужна.
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да тупое величие мозгу думать не дает
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не бреши...вон уже фрянцузы прислали вертульников.а перебросить машины двойного назначения от мвд в всу-нет проблем...
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хорошо идут . кучно . трудно будет промахнуться
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Хех! На кораблях бачу прапори Румунії, Франції, Норвегії, Польщі.
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А если серьёзно, на заднем плане узнаю проект 22350 - новейший кацапский фрегат.
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ну . не согласен . номера читаются плохо но по крайней мере один из них ( второй слева ) это скорее всего МРК " Гейзер " тактический номер 555 . Балтийский флот РФ
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удалили посты этого чудика . посмотреть фото не могу . может это просто флаги расцвечивания ? я их когда то лично не раз поднимал . а теперь даже не помню весь свод Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 697 давно дело было
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Діряві корита ледве доходжують свій ресурс. Зате під прапорами розцвічування помпезно йдуть на на металобрухт.
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Толик, ты интеллехтом не вышел для подобных тем. Давай свою любимую - за сурков.
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О, вот этот бред - как раз твоя тема. Давай, руснявое, не останавливайся. Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2128
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ПейшЫ исчО, зверушко, ты сегодня в ударе. Ты поллитру уже принял, или пока в процессе? Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7250
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Максимильян, я тебе 1000 раз говорил, скажу в 1001-й, Я НЕ УПОТРЕБЛЯЮ КРЕПКОЕ СПИРТНОЕ. Сделай татуху на лбу, может запомнишь, макака))) Хотя они (макаки) умнее тея)))
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русский я тебе верю. Конечно, есть в природе руснявые животные, которые не пьют водку. Они жрут бояру. Ты на каком уже фунфырике, животное?
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животное, кто тебе сказал, шо с тобой общаются? С тебя ржут.
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Вас Максимильянов много? Мурзик, тебе требуется psychiatric care. А никто не говорит тебе из-за угла: "убью, убью", в частности, кровожадные сурки?
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Да нет, вот одно руснявое животное пару лет назад грозилось приехать и моих внуков спалить вместе с домом. Ты шо не приехало, руснявое? глонасс тебя подвел?
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А тем временем очередные качели с долларом УЖЕ при Новой Власти!!!
Все мне понятно с ними...Очередные пройдохи,типо ці руки нічого не крали...
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Простите, морская авиация Вооруженных сил Украины это вот эти вертолеты?
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нет... это были наблюдатели))))...наших не рассекречивают ))))
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а вертолетик на котором ЦИК катали... современнее...
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Это наши, а аваковские, скорее всего, уже в ремонте...
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Для самолета нужен современный аэродром, а какие аэродромы в райцентрах мы знаем!
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Зебил наверное обос..рался?... побежит пальцы ***** лизать, извиняться, что допустил!... Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9481
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А-26 (sic)

Американский старичок Douglas A-26 Invader поставили американцы нашим ВМС?!
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В ответ лахтинцы устроили свои учения по дружному подрыву своих пердаков. Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9031
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спасибо вам , ребята - наши защитинки, что мы имеем возможность писать всякую фигню на форумах, пока вы на посту. Спасибо вам.
немного мюзик:
https://www.youtube.com/watch?v=7OwQOb6bd1M
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