 У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція під назвою "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти у будь-яку точку Бульварного кільця. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Про готовність взяти участь у заході заявили понад 10 тисяч осіб у групі у соцмережі "ВКонтакте" і понад 20 тисяч - у фейсбуці. У центрі російської столиці чергують посилені наряди поліції.

За даними видання "ОВД-инфо", станом на 16:00 затримано вже 311 людей. Серед затриманих не лише учасники акції, а й випадкові перехожі.

"Трапляються і випадкові хлопці. Один [затриманий] хлопець каже, що вийшов із хостелу підлікувати гайморит", - розповів політолог Аркадій Дубнов, якого також затримали.

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Повідомляється, що під хвилю затримань потрапила навіть депутатка від путінської партії "Єдина Росія", яка, за її словами, просто переходила дорогу разом із чоловіком. Затримують і журналістів, які висвітлюють подію.

Також протестна акція відбувається в Санкт-Петербурзі, там її узгоджено з місцевою владою. Проте щонайменше одного чоловіка затримано за вигук "Путіна геть!"

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