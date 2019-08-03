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 За кордоном
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Все про:протест (948) Росія (19207)

 У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жителі столиці РФ протестують проти того, що на вибори в Московську державну думу не допустили незалежних кандидатів. Вони влаштували акцію у формі масової прогулянки вулицями. Силовики масово затримують учасників протесту, журналістів і тих, хто просто опинився в районі проведення акції.

Акція під назвою "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти у будь-яку точку Бульварного кільця. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Про готовність взяти участь у заході заявили понад 10 тисяч осіб у групі у соцмережі  "ВКонтакте" і понад 20 тисяч - у фейсбуці. У центрі російської столиці чергують посилені наряди поліції.

За даними видання "ОВД-инфо", станом на 16:00 затримано вже 311 людей. Серед затриманих не лише учасники акції, а й випадкові перехожі.

"Трапляються і випадкові хлопці. Один [затриманий] хлопець каже, що вийшов із хостелу підлікувати гайморит", - розповів політолог Аркадій Дубнов, якого також затримали.

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Повідомляється, що під хвилю затримань потрапила навіть депутатка від путінської партії "Єдина Росія", яка, за її словами, просто переходила дорогу разом із чоловіком. Затримують і журналістів, які висвітлюють подію.

Також протестна акція відбувається в Санкт-Петербурзі, там її узгоджено з місцевою владою. Проте щонайменше одного чоловіка затримано за вигук "Путіна геть!"

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У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 01
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 02
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 03
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 04
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 05
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 06
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 07
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 08
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 09
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 10
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 11
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 12
У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141115
 
   
 Топ коментарі
 
Не переживай, свинорусик, у тебя на пидарашке ничего не произойдет. Ну, а Масквабад ведь не росия, то тебе и не стоит даже на все эти "волнения" обращать внимания. Главное - вовремя кричи Чичьня крута и славь Хуйла.
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Народ, а кто-нибудь знает - Путин уже всплыл? В Москве проходит акция протеста, задержаны около 200 человек - Цензор.НЕТ 8437
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Народ, а кто-нибудь знает - Путин уже всплыл? В Москве проходит акция протеста, задержаны около 200 человек - Цензор.НЕТ 8437
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Москвичи в воссторге ! Сегодня ОМОН-овцы вежливы и обходительны.
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Я больше всего боюсь, чтобы подобное не началось в нашей стране.
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Не переживай, свинорусик, у тебя на ********* ничего не произойдет. Ну, а Масквабад ведь не росия, то тебе и не стоит даже на все эти "волнения" обращать внимания. Главное - вовремя кричи Чичьня крута и славь *****.
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В нас інші методи використання пляшок.
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25 не пойдут, а 73 зассут. Будет породия мининипидоросов
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Ні одне камня не витягли з покриття й ні однієї шини не підпалили. Може на мóцкві це й "акція", але для українців це даремне гаяння часу.
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б*жественный юмор Антиколорадоса:
там целая статья, если не читал.

\\\\\\\\\\\\\\Приложение «Котлы», показывает не просто московское время, но и значок лежащей бутылки. Когда она полная и из нее льется содержимое, можно спокойно употреблять спиртное. Если же бутылка пустая и из нее вообще ничего не льется, то это может означать, что дело уже к утру и пора завязывать с пьянкой, либо церковный пост.
Эта бутылка имеет еще одну функцию, которая предупредит пользователя о неприятностях. Если она пустая и стоит вертикально, то это значит, где-то неподалеку происходят массовые беспорядки, и если вы не выйдете из зоны проведения соответствующей спецоперации, то рискуете присесть на бутылку. Эта функция впервые применена в промышленности, и россияне ее запатентовали особенно тщательно.\\\\\\\\\\\\\\\
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Главное, чтоб все в автозаках были обелечены. Зайцы не пройдут!
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Примерно раз в 10 меньше людей чем неделю назад, да и то половина журналистов и блогеров.
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Кремль показывает своим гражданам свою любовь к ним
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В прошлое воскресенье транзитился через Варшаву -- аэропрот им. Шопена.
Там сейчас галлерея портретов польских художников, называется: "Польский семейный альбом". Реальные люди на картинах.
19 -- нач. 20 веков -- фоторепродукции -- красотень неописуемая! Чуть на самолёт не опоздал...*)
Но три портрета сфотал -- больше всего понравились! ...и всё в Тему...
Щас покажу...

"Гуцул" 1936 г.
.
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 200 человек - Цензор.НЕТ 8250

.
"Портрет жида" -- начало 20 века.
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В Москве проходит акция протеста, задержаны около 200 человек - Цензор.НЕТ 2407

.
Не Пушкин! ... *)
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В Москве проходит акция протеста, задержаны около 200 человек - Цензор.НЕТ 7330
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Такого гуцула і зараз можна зустріти.
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Как на улице Ямской меня треснули доской
Что за мать твою ети нельзя по улице пройти
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Ишь ты, лодку шатать вздумали. Власть им не нравитса. Верно я говорю, *******?
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следуя логике, в Украине - Желает Сидеть
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Український прапор жовто-блакитний У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб - Цензор.НЕТ 8157
В такому випадку вже "Желает Где" - а це вже означає багатозначне прагнення.
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73% желают садить не задумываясь о том, что могут попасть под раздачу.
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Ровенский апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и ее 20-летнего товарища Романа Филюка, на которых в мае составили админпротоколы за несанкционированный митинг против президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил телеканал UA:Ровно.

Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение городского суда, который признал их виновными и вынес предупреждение.

Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
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Маленький совет леворуционерам. Если одеть накладную бороду и красные мокасы, то мусора вязать не будут. А если еще кричать "я от Рамзана, требую извинений", то сами начнут прыгать на бутылку.
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мусолінці повернулись? чи ти смердючих парашних мєнтяр назвав європейцями?

Ще б назвав Лисого з кварталу - політиком. Приблизно таке ж тупе зрівняння.
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Кацапская демократия во всей своей красе .И в такое дерьмо нас усиленно подталкивают Бойки ,Медведчуки и остальные любители руЦького мира.
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Только один вопрос к протестующим "Крым чей?"
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Козломордые топят за свою страну и свои интересы. Ето можно понять. Понять нельзя почему украинцы воюют против Украины и желают окупации и разделения Украины и их за ето еще выбрали в парламент
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Та фигня эти протесты...
Там в центре Москвы очень большой пожар!
Вот это действительно интересно....
Может к вечеру вся сгорит? У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб - Цензор.НЕТ 3068
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Яке зухвальство з боку москвичів, протестувати проти явних фальсифікацій на місцевих виборах. В Азії подібна поведінка є неприйнятною.
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Якось напейсав експромт в стилі молодої митіщінської поетеси Кутузової-Желтової - звичайно, до її таланту далеко... але...

Нам смех здоровье удлиняет,
И мы за рашкой ежий день
В бенокль подзорный наблюдаем -
Поржать с неё как слон не лень!

Блинами с каменной лопаты
Взашей там кормят крепостных,
Валежник там цветёт песдатый,
Шо аж захватывает дых!

И стадо петухов якутских
Вздыбает скульптор в неба ввысь...
Паси, россия, в общем гуся -
От нас истошно отъе*ись!

У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб - Цензор.НЕТ 8433
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Что характерно, русским и украинцам на это на...ать.
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Бывшая украинская беркутня отрабатывает барскую похлебку господина Пу....( хотя по правде, бывших нет ментов ...тварюка всегда останется тварюкой)
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