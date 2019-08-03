 У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція під назвою "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти у будь-яку точку Бульварного кільця. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Про готовність взяти участь у заході заявили понад 10 тисяч осіб у групі у соцмережі "ВКонтакте" і понад 20 тисяч - у фейсбуці. У центрі російської столиці чергують посилені наряди поліції.
За даними видання "ОВД-инфо", станом на 16:00 затримано вже 311 людей. Серед затриманих не лише учасники акції, а й випадкові перехожі.
"Трапляються і випадкові хлопці. Один [затриманий] хлопець каже, що вийшов із хостелу підлікувати гайморит", - розповів політолог Аркадій Дубнов, якого також затримали.
Повідомляється, що під хвилю затримань потрапила навіть депутатка від путінської партії "Єдина Росія", яка, за її словами, просто переходила дорогу разом із чоловіком. Затримують і журналістів, які висвітлюють подію.
Також протестна акція відбувається в Санкт-Петербурзі, там її узгоджено з місцевою владою. Проте щонайменше одного чоловіка затримано за вигук "Путіна геть!"
Подготовка к митингу 3 августа | Гарри Поттер и Узник Автозака
там целая статья, если не читал.
\\\\\\\\\\\\\\Приложение «Котлы», показывает не просто московское время, но и значок лежащей бутылки. Когда она полная и из нее льется содержимое, можно спокойно употреблять спиртное. Если же бутылка пустая и из нее вообще ничего не льется, то это может означать, что дело уже к утру и пора завязывать с пьянкой, либо церковный пост.
Эта бутылка имеет еще одну функцию, которая предупредит пользователя о неприятностях. Если она пустая и стоит вертикально, то это значит, где-то неподалеку происходят массовые беспорядки, и если вы не выйдете из зоны проведения соответствующей спецоперации, то рискуете присесть на бутылку. Эта функция впервые применена в промышленности, и россияне ее запатентовали особенно тщательно.\\\\\\\\\\\\\\\
Там сейчас галлерея портретов польских художников, называется: "Польский семейный альбом". Реальные люди на картинах.
19 -- нач. 20 веков -- фоторепродукции -- красотень неописуемая! Чуть на самолёт не опоздал...*)
Но три портрета сфотал -- больше всего понравились! ...и всё в Тему...
Щас покажу...
"Гуцул" 1936 г.
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"Портрет жида" -- начало 20 века.
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Не Пушкин! ... *)
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Что за мать твою ети нельзя по улице пройти
В такому випадку вже "Желает Где" - а це вже означає багатозначне прагнення.
Об этом сообщил телеканал UA:Ровно.
Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение городского суда, который признал их виновными и вынес предупреждение.
Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Ще б назвав Лисого з кварталу - політиком. Приблизно таке ж тупе зрівняння.
Там в центре Москвы очень большой пожар!
Вот это действительно интересно....
Может к вечеру вся сгорит?
Нам смех здоровье удлиняет,
И мы за рашкой ежий день
В бенокль подзорный наблюдаем -
Поржать с неё как слон не лень!
Блинами с каменной лопаты
Взашей там кормят крепостных,
Валежник там цветёт песдатый,
Шо аж захватывает дых!
И стадо петухов якутских
Вздыбает скульптор в неба ввысь...
Паси, россия, в общем гуся -
От нас истошно отъе*ись!