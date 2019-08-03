 Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на зв'язок. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.
До урочища дівчина дісталася у складі групи з 9 осіб, проте потім збирачі розділилися, а сама неповнолітня зникла вчора близько 16:00 у невідомому напрямку. Оскільки на цій ділянці відсутнє покриття мобільного оператора, зв’язок з нею втрачений.
На пошуки дівчинки направили групу, до якої входять поліцейські, рятувальники та гірські пошуківці та місцеві жителі.
Як повідомили пізніше в Управлінні Держслужби з НС в Закарпатській області, в суботу близько 14:00 дівчинка вийшла на зв'язок з рідними телефоном і повідомила, що перебуває поблизу селища Шибене Верховинського району Івано-Франківської області.
Попередньо, стан її здоров'я задовільний, зазначили в ДСНС.
Але ідіот... Жах.
А потім подумай, як з'єднати цю базову станцію з мережею. Кабель відпадає. Радіорелейна лінія також, бо далеко. Супутниковий зв'язок? А його вартість? А в заметіль він буде працювати?
І ось якщо все це додати, то в гривнях вийде навіть не семи-, а восьмизначна цифра.
Срочно звони в офис президента и требуй для спасателей вертолёт!
Слабо? Да?
Намного легче здесь на форуме посрать...
горілку питидоміно грати
и да правильно чел писал -вы когда нибуть были в Карпатах и в лесу
3. Мобільна сота, встановлена на геліокоптері, на висоті 200-300 метрів зможе "побачити" телефон потрібний за 20- 30 км , вкаже азимут на нього і відстань.
Правило для тих заблудився в гора: виходимо до найближчої балки, потічка і йдемо вниз за течією. Коло води тепліше, є попити вода, десь і з'їсти щось буде, рибина там, на березі обо'язково буде якесь житло
Дай Бог дитині щастья.