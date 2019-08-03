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 Події, Фоторепортаж
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Все про:діти (1618) Карпати (81) МВС (1294) НС (78)

 Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на зв'язок. ФОТО

Увечері 2 серпня до Служби порятунку звернулися жителі Рахівщини, які повідомили, що під час збору чорниць, в районі долини Щаул, заблукала місцева жителька, 14-річна Юлія Котлан.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

До урочища дівчина дісталася у складі групи з 9 осіб, проте потім збирачі розділилися, а сама неповнолітня зникла вчора близько 16:00 у невідомому напрямку. Оскільки на цій ділянці відсутнє покриття мобільного оператора, зв’язок з нею втрачений. 

На пошуки дівчинки направили групу, до якої входять поліцейські, рятувальники та гірські пошуківці та місцеві жителі. 

Як повідомили пізніше в Управлінні Держслужби з НС в Закарпатській області, в суботу близько 14:00 дівчинка вийшла на зв'язок з рідними телефоном і повідомила, що перебуває  поблизу селища Шибене Верховинського району Івано-Франківської області.

Попередньо, стан її здоров'я задовільний, зазначили в ДСНС.

Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на звязок 01
Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на звязок 02
Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на звязок 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141105
 
 
 Топ коментарі
 
Дай Бог поисковикам найти её целой и невредимой!
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Кто придумал мобильную связь, респект ему, сколько людям жизнь спасла.
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ага, судя по бригаді скучающіх "спасітєлєй", їм ше не налили. А коли наллють, то вони підуть спати
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Де французькі гелікоптери ДСНС, коли вони так потрібні? Чим вони взагалі змаймаються? Дитина вже добу в горах без зв'язку а гелікоптери досі не шукають дитину? А якщо вона зірвалась і розбилась і потребує негайної медичної допомоги? Доба в горах без спеціального спорядження може привести до переохолодження та смерті дитини! Аваков сьгодні відправляв в Покровськ літаком представників ЦВК, а для пошуку дитини в горах не знайшлось авіації у Авакова! І взагалі чому гелікоптери ДСНС базуються в Ніжтині, а не в Карпатах, де вони постійно потрібні?
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Ти на вертольоті над лісами літав? Що звідти видно? У дівчинки що, сигнальні ракети були? Ти знаєш, що навіть сигнальне багаття з вертольота іноді й за сотню метрів не видно, якщо погода не ідеальна...
Але ідіот... Жах.
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З гелікоптерами Ігоруня в даному випадку дійсно загнув. Але про потребу у використанні вертольотів для потреб санавіації, пошуково-рятувальни опреацій там, де їх застосування доцільне - то тут є зерно істини. Возити жопи чинуш, розігрувати на публіку "арешти" казнокрадів ДФС із перевозкою їх на допит вертольотом - ресурси на це є.
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іди шукати дєвочку, бо вже скоро ніч!
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И обойдется и ягод наесться.Все таки не зима
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нада КОРД задєйствовать - вони там на кажду сємєйну сору за трі мінуті прилітают
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так вона ся не губила, вона заблукала
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а шо? вишку з сотою там нізя поставити - весь час там хтось блукає бєз связі.
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ага, як показало життя - мобільне покриття ефективніше ніж все МЧС
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грабіжницькі тарифи по всій рівнинній удобній Україні - то мона і на кожній горі - в нас їх не багато!
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Живлення як організувати? Це в цивілізованих країнах можна вертольотом міняти акумулятори раз на місяць чи на два, чи вітряк поставити... А тут їх вкрадуть через тиждень.
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вітряк, панель і гєнєратор - то всьо тєхнічєскі рєшайємо. А то гребуть з усієї України, де рівно і удобно, а на гору не поставлять, падонки - поімьонно: кийовсрат, водахвон, ліфесел
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Прикинь, скільки коштує вишка, здатна витримати ураганний вітер, обледеніння, скільки коштуватиме приймально-передавальне обладнання базової станції, скільки буде коштувати антенна система з системою антиобледеніння... І кількакіловатне живлення всього цього. Фактично, дизель-генератор. Або міцнючий вітряк.
А потім подумай, як з'єднати цю базову станцію з мережею. Кабель відпадає. Радіорелейна лінія також, бо далеко. Супутниковий зв'язок? А його вартість? А в заметіль він буде працювати?
І ось якщо все це додати, то в гривнях вийде навіть не семи-, а восьмизначна цифра.
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ага, на рівнині харашо бабло косіть, а як чуть затратніше, то шо? Скільки тих гір у нас? А є країни де сплошь гори - і як їм бути???
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"Затратніше?" Базова станція мобільного зв'язку, вартістю в 30-100 мільйонів гривень, яка обслужить гори радіусом аж в 15 км і заробить 200 гривень на рік? А скільки таких базових станцій потрібно,якщо Карпати займають 4% території України? Сотню?
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оператоам в Україні аж слішком комфортно живеця - грабіжницькі тарифи при мінімальних затратах. Це тобі не якась Норвегія вся в горах і фьордах та погодні умови не наші
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а за бєзопасность нада договориця з мєсними вуйкамі та назначити прємію за виявлення злодіїв - за якусь тищу вони самі того крадуна на жердині притащуть
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Дай Бог поисковикам найти её целой и невредимой!
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На поиски девочки направлена ​​группа, в которую входят полицейские, спасатели и горные поисковики-ЗЕбил не даст вертолет? из которого вчера делал селфи
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вопше-то хватіло б і дрона - дєшєвлє і надьожнєй
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Так чего ты здесь сидишь?
Срочно звони в офис президента и требуй для спасателей вертолёт!
Слабо? Да?
Намного легче здесь на форуме посрать...
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Як ви дитину в лісі зверху побачите?
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А вони ті карпатські ліси бачили - пишуть , щоб ляпнути.
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а, вопщє, якись протокол імєйєца на цю тєму? Чи ото ті хлопи покучкуюця перед камерами, а потім підуть горілку пити доміно грати
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хватит херню пороть.зимою заблудились трое человек,спасатели 5 дней без сна и отдыха искали и нашли,вертолет нужен когда уже найдут
и да правильно чел писал -вы когда нибуть были в Карпатах и в лесу
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ну, нашлі одного інструктора по виживанію обмороженого в охотнічєм домікє по наводкє чабанов. А так шоп бєз сна і отдиха - то врят лі
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зачем пишеш то что не знаеш.это было от меня км 20
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20 км - це радіус твого зрєнія і слуха???
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в Каратах був проїздом, а в лісі прожив три роки виживальщиком. Дєвачка, шо заблукала, должна розвести багаття з димом і сігналізіровать. І тут гелікоптєр очєнь нужон. Але в мене чуство шо вона не заблукала - тра харашенько придивитись до групи - там має бути хлопець найстарший. От його і разрабативать
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звідки ти втекло? тра санітарів викликати
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1 Вона почує шум гвинта гвинтокрила і вискочить на галявину, почне махати, розведе вогонь.2 Після польоту група волонтерів продивиться відеозаписи з 4К стерео камер вертоліта в покадровому режимі, зі звільшенням і все що треба побачать.
3. Мобільна сота, встановлена на геліокоптері, на висоті 200-300 метрів зможе "побачити" телефон потрібний за 20- 30 км , вкаже азимут на нього і відстань.
Правило для тих заблудився в гора: виходимо до найближчої балки, потічка і йдемо вниз за течією. Коло води тепліше, є попити вода, десь і з'їсти щось буде, рибина там, на березі обо'язково буде якесь житло
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Дебил,вертолет в зеленом лесу?Вод гавнюк,только бы гадость высрать.Здесь главное девченка.
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нема покритія. Але ж, возможно, є жопеес. Такі, я сільно волнуюсь за жизнь дєвочкі. Каби там не імєло мєсто шото кримінальнойє
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Хоть десять мобілок. Це Мармароси - гориста і безлюдна частина Карпат.
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Ось тут Ви не праві,мобільні оператори достеменно знають карту покриття їхнього сигналу та на яких зонах його нема,що звужує коло пошуків.В Карпатах здорова людина та ще і місцева просто так пропасти не може та ще і літом так як в котрий бік не піди все одно вийдеш до людей.І тепер все залежить від рятувальників та від інформації із стільникових мереж і дорога кожна хвилина.
Дай Бог дитині щастья.
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Якщо місцева, і має 14 років, то вже повинна була б мати якісь навики, навчитись від дорослих... Принаймні, вміти розпалити багаття.
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Мирко леса так повырубали что и взрослый блуданет .сам по своему опыту знаю
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во ты человек паук странный -а скока надо.главное чтобы местные были .чтобы знали куда идти
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малышка скорее испугалась.ну и плюс жара еще у нас
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Дай Бог, щоб знйшлось дитя живим та здоровим
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Кто придумал мобильную связь, респект ему, сколько людям жизнь спасла.
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спасатєлі нє успєлі - сама вишла на связь!
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Судячи з фото "пошуковців" і "рятувальників" в неї не було іншого вибору, як виплутуватись самостійно.
У Карпатах майже добу шукають дівчинку, яка заблукала під час збирання ягід - Цензор.НЕТ 2494
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Так, Пеця їм навіть гумові чоботи не видавав, не те що нормальне обладнання чи спорядження. То тільки туристичний збір не забувають загрібати.
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а шо? її спасітєлі найшли? Нє? То работа нє сдєлана - платіть нема за шо!
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Напрасно вы гоните на спасателей, когда-то потребуется вам помощь, но рядом их не будет именно для вас.
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Ягодки - хорошо. А стремность в походе ещё лучше.
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В лісі, в горах, то не шутка заблукати і прожити хоча б 12 годин, ну, слава Богу, знайшлась.
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Меня в 21 веке.в центре Европы очень сильно смущает отсутствие покрытия от операторов связи.Это Шкандаль! Тарифы -заоблачные.Покрытия-0. Штрафовать всех операторов,пока не появится.Картель образовали алчные.Немае в Украине влады!.Люди 5ж внедряют,6ж испытывают, а наши вурдалаки и 1ж не могут. Ужос.
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так їм неудобно в горах - їм удобно там, де рівно. З усійєї України гребуть, а тут їм невигодно, суки!!! Вже так зажерлись, шо і не підходь
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ты был в тех районах.как ты се представляеш вышки поставить между гор
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А прикинь, 21-й век а в ГОРОДЕ Рахов до сих пор нет ГАЗА...
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