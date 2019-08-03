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Все про:Нацполіція (7967) порятунок (34) Сумщина (355)

 Пішов у гості і провів дві доби в болоті: на Сумщині поліцейські врятували чоловіка. ФОТО

Поліцейські Ямпільського району Сумської області витягли з болота 59-річного чоловіка, який провів у трясовині дві доби.

Про зникнення 59-річного Олексія Шевченка повідомила його племінниця, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Поліцейські, які виїхали до місця мешкання зниклого встановили, що мешкав чоловік мешкає сам, а з сусідами підтримував дружні стосунки. Саме вони і помітили його зникнення. Олексій Олександрович хворів і майже не полишав домівку, тому замок на дверях викликав у небайдужих сусідів підозри.

Вони зателефонували племінниці, яка час від часу його відвідувала, і після її приїзду почали спільні пошуки. Через добу невдалих спроб встановити місце перебування чоловіка, вони зателефонували на лінію "102". 

"Знайшли чоловіка на відстані двох кілометрів від його будинку, в болоті. Поліцейські витягли його, допомогли дістатись до дому. Чоловік був знесилений. Нікого не впізнавав і спочатку нічого не міг пояснити, - говорить Микола Куліш, начальник Ямпільського відділення поліції. - І це зрозуміло, адже в болотній пастці він пробув фактично дві доби. Вже потім пригадав, як пішов у гості до знайомих і заблукав".

Постраждалому була надана вся необхідна допомога. Наразі його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

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Пішов у гості і провів дві доби в болоті: на Сумщині поліцейські врятували чоловіка 01
Пішов у гості і провів дві доби в болоті: на Сумщині поліцейські врятували чоловіка 02
Пішов у гості і провів дві доби в болоті: на Сумщині поліцейські врятували чоловіка 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141100
 
 
 Топ коментарі
 
Лайф хак: сначала доберись в гости, а потом начинай бухать. Не наоборот.
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Хто ходить навпростець, той вдома не ночує.
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Хорошие соседи. Надобно угостить их как-нибудь чем-то вкусным.
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Хто ходить навпростець, той вдома не ночує.
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ну то він може і ходив з дому рідко бо вже з головою шось не так.
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Лайф хак: сначала доберись в гости, а потом начинай бухать. Не наоборот.
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там скоріше за все вже шаріки за роліки від старості.
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ти чо идеотов-немчев не видел, котрьіе и трезвьіе все-равно як будто все время пьяньіе?
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Он туда выть ходил, от хреновой холостяцкой жизни, как та "баскервиля".
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Бухай там где будешь спать! По нынешним законам до пенсиона скока ему?
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Так буде з парашинськими танками, але їх ніхто не буде рятувати.
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Альцгеймера -она беспощадна ко всем.Для 59 -очень рано.Причины могут быть разные,в том числе наркоз при операции.У меня дед сделал грыжу и потерял память.
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С возрастом - всё возможно, болячки липнут как мухи.
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Хорошая трава в сумской области уродила (на крайнем фото за правым мужиком)
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ОН ПРОСТО В ГОСТИ ДО БОЛОТНОЙ ТВАРИ ХОДИЛ
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Однако следует отметить, что в хате у человека, хотя и скромно, но вполне аккуратно, беспорядка нет.
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