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Все про:Нацполіція (7967) Херсонщина (450)

 Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські на Херсонщині вилучили незаконні знаряддя лову, а також повернули в довкілля креветку, крабів, калканів і бичка. Крім того, водна поліція затримала браконьєрів, які завдали шкоди заповіднику на чверть мільйона гривень.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України з посиланням на начальника Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки Нацполіції Сергія Науменка, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час відпрацювання території Чорноморського біосферного заповідника (Херсонська область) поліцейські виявили встановлені браконьєрами незаконні знаряддя лову – ятері. Працівники водної поліції вилучили ці знаряддя, повернувши у довкілля креветку, крабів, калканів, бичка та ятерину. Відтак сума збитків державі, які вдалося відвернути лише упродовж цієї ночі, склала понад два мільйони гривень.

Водночас Сергій Науменко повідомив, що сьогодні ж близько 3-ї години ночі поліцейські вивили двох громадян поблизу маяка "Бірючий". Правопорушники на моторному човні знімали заборонені знаряддя лову (так звані "бочки-пастки"). 

У зловмисників вилучено човен, 50 одиниць незаконних знарядь лову, а також 7,5 тисяч особин виловленого ними бичка. Завдані браконьєрами збитки оцінені у 250 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Максимальне покарання, передбачене цією статтею – до трьох років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині горить 5 гектарів лісу, - ДСНС. ФОТО

Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн 01
Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн 02
Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн 03
Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141098
 
 
 Топ коментарі
 
Разводить надо всё это.Выращивать искусственно,чтобы устранить браконьерство.Моря на всех хватит.Отгородил и подращиваю.
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через неделю сообщат, что где то скинули нечистоты, и погибло 20-30 тонн, на 3 000 000 всего лишь за один день.
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Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 7205 ...Жена вчера на рынке купила 10 кочанчиков отменной сахарной кукурузы ( сырой ), за 30 грн . Осталось только отварить .
Перед употреблением нужно натереть кочанчик сливочным маслом и посолить ,, будет в разы вкусней . Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 3455 .
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Разводить надо всё это.Выращивать искусственно,чтобы устранить браконьерство.Моря на всех хватит.Отгородил и подращиваю.
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через неделю сообщат, что где то скинули нечистоты, и погибло 20-30 тонн, на 3 000 000 всего лишь за один день.
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Расстреливали бы их. Пулемет, ночное видение - и вперед. После нескольких тысяч отправленных на корм этим же рыбам тварей..... цены на рыбу пойдут вверх Водная полиция на Херсонщине помешала браконьерам выловить биоресурсов на 2 млн - Цензор.НЕТ 6343
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Там нема роботи, ось і промишляють чим можуть.
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Ну так тебе обкрадуть а мєнт скаже: ну шо ти істериш - в людини роботи нема, от і викрутився таким чином)
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По дорозі до моря, здається в Лиманському, є величезний базар вздовж дороги де продають в"ялену рибу. Виживають як можуть.
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А потім скавулять: чо всі крадуть і чо дорогу не ремонтують....
Так тому що всі "виживають як можуть". Ти ще би з гордістю сказав: Етот нарот не пабидить.

Ясно шо не пабидить - ніхто й воювати з такими не захоче.
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Санитара позови - чет ржешь все время без причины)
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А ты не думаешь, что в ответ "Муху" поймаешь? Когда рыбинспекцию вооружили пистолетами, у браконьеров стали появляться пулемёты, автоматы, и гранаты...
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А ты бы не боялся за ментов потом на 20 лет присесть на строгача с гарантированным "опетушиванием"(менты уж точно так не оставят)?
Или цианида капсулу с собой бы носил, чтобы взорвав ментов, погибнуть героем? Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 9216
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Слышь, "Козлов", если ты не "вкуриваешь" в ситуацию, то не "умничай"... ВСЯ рыбинспекция, на теперешний момент, борется не просто с "браконьерами", а с "неорганизованными" браконьерами... И "стрижёт баранов"... "За идею" рыбинспекция перестала, ещё при Сталине, работать... У меня столько знакомств в среде как рыбаков, браконьеров, полицаев, судей, и тех же, рыбинспекторов, что я в полной мере, владею ситуацией... Начать стрелять (хоть с одной стороны, хоть с другой) - это "выход за рамки дозволенного"... От подобного, "СИСТЕМА", тут же, избавится, будь стрелок, хоть самый крутой полицай... Такое "системе", невыгодно...
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Шо за бычок такой дорогой ,, 7.500 шт - 250.000 грн .. Один бычок , получается , стоит больше 30 грн . Или это какой то краснокнижный .??
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Запросто. Качан кукурудзи (вареної) на пляжі 60 гривень.
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...Жена вчера на рынке купила 10 кочанчиков отменной сахарной кукурузы ( сырой ), за 30 грн . Осталось только отварить .
Перед употреблением нужно натереть кочанчик сливочным маслом и посолить ,, будет в разы вкусней . Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 3455 .
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попробуй все это еще перцем приправить ,кукуруза масло соль и перец,вот где бомба!!!
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Йдіть в жопу.
В моєму районі самим головним рибнаглядом призначили браконьєра, а головний лісник теж браконьєр, березовий сік в нього купив, він бензопилою при мені його добував.
Це вам ****#, Любар.
Риби в річці Случ не має вже років 10, браконєри подуріли зовсім, в мене одна вудочка і спінінг, щоб ви уявляли, то на рибалку виходив років 3 назад, риби не має.
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Самий більший прикол, коли до мого друга приїхав дядько з Білорусі, то там сітки це біда і рибнадзор з автоматами ходить, правда чи ні, але риби в них вистачає. Таранька в нас з Казахстана, щоб ви уявляли рівень браконєрства.
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Чуть незабув, коли будете їхати біля лісу, не полінуйтеся, зупиніться, зайдіть в ліс на метрів 100.
Глянули, там пустеля, пеньки тільки.
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Полицаи рыбу нах ловят,а в это время автобусы с детишками некому защищать от хулиганов на джипах.
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Это типо саперов в окопы посылать. Можно, но толку? Может еще и киберполиция должна за джипами гоняться, а?
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Нужно правильно распределять ресурсы,у нас там,где можно драть взяточки - полный комплект,все при деле,а защищать автобусы с детишками и тех кто их сопровождает некому - там шаловливые ручки не погреть.
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Это же море. Тем более нерест закончился. Кому от этого плохо.
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ЗАГОЛОВОК ЗАЧЕТНЫЙ. БУДУ ЗВАТЬ ДРУГА "БЕРИ УДОЧКИ И ПОГНАЛИ В ВЫХОДНЫЕ НА ВЫЛОВ БИОРЕСУРСОВ!" Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 100
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