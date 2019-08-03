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Все про:діти (1618) Нацполіція (7967) Запорізька область (393)

 Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція вручила підозри водіям двох джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, погрожували патрульним і створювали аварійну ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, 23 червня в соціальних мережах з'явилося відео, на якому два джипи, грубо порушуючи вимоги ПДР, блокують рух колони автобусів із дітьми.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили всі обставини цього інциденту. Зокрема, стало відомо, що о 14.00 годині два екіпажі Управління патрульної поліції у Запорізькій області на службових автомобілях здійснювали супроводження організованої колони. В ній рухалися шість автобусів, які перевозили майже 300 дітей. Колона прямувала з Бердянська до Запоріжжя. 

"На ділянці шляху Василівка-Бердянськ, у районі села Юр’ївка Приморського району, було тимчасово заблоковано рух інших транспортних засобів для проходження колони з дітьми. Під час пропуску автобусів два автомобілі позашляховики почали створювати аварійну ситуацію та блокувати колону. 

На зауваження патрульного екіпажу поліції про звільнення дороги для руху колони водії позашляховиків почали перешкоджати руху поліцейського авто. Згодом вони заблокували патрульний автомобіль з двох боків, нецензурно лаялись на та ображали працівників поліції. Колона вимушена була зупинитися. Все це спостерігали не лише водії транспортних засобів, які рухалися трасою, а й маленькі пасажири автобусів із супроводжуючим персоналом. Діти перелякалися і почали плакати", - йдеться в повідомленні.

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Патрульні інспектори, зважаючи на агресивну поведінку водіїв позашляховиків та припускаючи наявність у них зброї, вирішили  не загострювати конфлікт, аби не ставити життя дітей під загрозу. Відтак вони продовжили супровід колони до пункту призначення.

На місці поліцейські доповіли про подію керівництву та повідомили найближчі наряди поліції. На в’їзді у Запоріжжя водіїв обох автомобілів зупинили. При спілкуванні працівники поліції виявили ознаки сп’яніння в одного з чоловіків, про що було складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчі слідчого управління поліції Запорізької області розпочали під процесуальним керівництвом обласної прокуратури кримінальне провадження за фактом події. Поліцейські кваліфікували дії зловмисників за двома статтями: за ст. 296 (Хуліганство) та ст.343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Виявилось, що за кермом двох позашляховиків із практично ідентичними номерними знаками перебували два рідних брати – 35-ти та 36-річний мешканці Дніпра. Раніше чоловіки вже потрапляли в поля зору правоохоронців.

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Обом фігурантам наразі вручено підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.296, ч.1 ст.28, та ч.1 ст.343 КК України. Їм вручені повістки до суду для обрання запобіжного заходу. Під час обшуків житлового приміщення та транспортних засобів було вилучено мисливську вогнепальну і холодну зброю.

Братам-правопорушникам за їхні дії загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри 01
Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри 02
Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри 03
Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри 04
Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри 05
Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри 06
Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141094
 
   
 Топ коментарі
 
Если бандюки уже колону автобусов при сопровождении нескольких машин мусоров не боятся представляю что бы они сделали с одинокими туристами
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Недоторканих в Україні - не повинно бути.. Порушив Закони України - відповідай.. Це стосується всіх , від Президента - до безхатченка.
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Они этими подозрениями жопу вытрут
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А чому поліцейський спецназ не втрутився в ситуацію при нападі на патрульних? Де гелікоптери, Корд, спецзасоби? Навіщо ми оплачуємо це все лайно, якщо два бика в полі можуть кошмарити поліцейських та колону з дітьми?
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Так дніпровські зараз "рулят". Їм тепер все дозволено.
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З тих хто рулить будуть питати подвійно або потрійно! Посидять в колонії пару років, пожують баланду і трохи порозумнішають!
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все вопросы к зеле.
именно ВЫ это выбрали.. это ВАША заслуга
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а шо, до Зелепупенка такого у нас не было????Да сплошь и рядом.
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зато теперь есть КТО пример покажет - преЗЕКовский кортеж )))))))))))))))))
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Мабуть, спецназ під керівництвом авакова, охороняють зедепутатів у Трускавці... Їм ніколи працювати.
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При Порохові бандюки особливо не вийогувалися. А щоб блокувати дітей - такого не було.
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Марш Национальной полиции Украины:

"Тореадор смелее в бой
Тореадор, завали быка......."

понравился полицай с кувалдой: а вот если бы дверь уже открывал "бык" и получил бы по холке ? Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри - Цензор.НЕТ 1767
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шокировало не цинизмом а импотентностью полиции.Тогда не выдавайте им оружие,пусть огурцы в кобуре носят.В нормальной стране эти две обезьяны из джипов как минимум обосраные лежали в больничке и дальше большой срок или как альтернатива в морге если б мгновенно не одумались.Так должно быть.А у нас наличие власти реализуется в воровстве и коррупции-может у нас одни шариковы остались
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Ти забув написать що Сывочьолий ще й Набрехав три вози соломи и горщик лайна!
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Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри - Цензор.НЕТ 2453

Їдь в Трускавець, довчись, бо мамка ремня дасть
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Обычно езжу в сентябре..., но щас не знаю. Уж сильно там Свына любят. А эти 8% очень сильно воняют!
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Меня мало волнует когда и куда ты ездишь. Просто купи себе бюст зе , закройся в темной комнатке и сними напряжение ))
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Дядя, то ты посылаешь меня в ТрускавЭЭЭць, то тебя это уже не волнует! Определись. Или личность раздвоилась(наверное знаешь как это называется)?
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Твоя амбивалентность-меня глубоко озаботила. Все, зяблик, ты - выиграл. Сдаюсь-сдаюсь Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри - Цензор.НЕТ 3238 Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри - Цензор.НЕТ 4692
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братики быковали на прадиках, элита Днепра.
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Недоторканих в Україні - не повинно бути.. Порушив Закони України - відповідай.. Це стосується всіх , від Президента - до безхатченка.
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35-36 років. Зебіле , може це твої родичі. Дуже схожі за відсутністю розумових здібностей.
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ти так колорітно опісал жизнь чєрні і нічєго про нормальних, навєрнойє, о жизні чєловєков тєбє нє ізвєстно
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Кто такие,расскажите кто из аваковцев их крышует,почему они создававшие опасность для жизней детишек не получили по пуле,в то время когда у нас бизнесменов экспортирующих в европу сигареты обстреливают без предупреждений?
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Добро пожаловать инвесторам и туристам в Украину Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения - Цензор.НЕТ 1418
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які джипи? Там лендкрузєри!

а по дєйствіям полюції - засцяли, бо рішили шо там крутелики і їм простітєльно. Опосля токо вияснили, шо шєлупєнь і рішили отомстіть за позор і страх.
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Если бандюки уже колону автобусов при сопровождении нескольких машин мусоров не боятся представляю что бы они сделали с одинокими туристами
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Обнаглевшие и отупевшие должны быть определены в места не столь отдаленные для физического исправления умственного развития.
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це тоже були автобуси ArcelorMittal, «Арсело́р Ми́ттал»?..лендкрузери продублювали дії кортежу президента, правда, автобус з дітьми в кювет не завалили...ArcelorMittal, «Арсело́р Ми́ттал» хоче полонити серця дітей та молоді металургійного краю
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Наказать с десяток таких распальцовщиков и, глядишь, притихнут. Они крутые только при уверенности, что ничего не будет.
Интересно, чем сердце успокоится.
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А в чем смысл всего этого маразма? Чтобы опять рассказать какие в Украине самые прекрасные менты?
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Нужно,чтобы гопота бежала из Украины голасвита!!
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не понятна причина блокировки этими тварюками колоны с детьми!
интересно,как они сами ето поясняют? може просто моча вдарила в голову?
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Патамучта их нужно было пропустить, а не колонну, что не понятно?
Расставленные на ногах пальцы веером не давали возможности нажать на тормоз.
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А может ли оббухавшийся или обкуренный объяснить причины своих действий? Тело, подверженное алкоголю или наркоте, начинает жить своей жизнью, отдельной от головы.Мозг в это время, как орган, полностью отключается. К сожалению, такое поведение характерно для большой части нашего населения, так как и жлобство: у меня крутая машина, я крутой, у меня крутая крыша, я все могу. Отбери все это - и останется просто помятая морда и ноль интеллекта.
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Днепровские сейчас подо%уели так, что Донецких уже переплюнули
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Ещё бы и киевских переплюнуть..., но куда там, там гопота без равных!
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ничего , они обратятся о ОАСК и на выходе МВД выплатит компенсацию за моральный ущерб, нанесённый этим ранимым быдлакам. ))
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интересно, сколько бы эта быкота прожила, попытайся они заблокировать машину полицаев скажем в штатах..?
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В Шататах если ты просто видя автобус с детьми выгружающий детей не остановился то наказание бешеный штраф и вплоть до года тюрьмы.
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МДА....СИТУЕШН...ИХ БЫ В ШТАТАХ ИЗРЕШЕТИЛИБЫ ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД....И ОБВИНИЛИ В ТЕРРОРИЗМЕ ...А ТУТ ***********...ВЫ ЧТО КУРИТЕ В МВД..1111
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Все правильно. Дітьми ризикувати не було необхідності. Головне щоб довели справу до кінця і закрили цих уродів по максимуму.
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Немного не понятно, вернее ни фига не понятно.
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мда...ситуешн...в штатах их бы за 5 секунд изрешетилибы полицейские...и обвинили этих быков и их родственников в терроризме...
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Нашему Зiмбабве до Штатiв як на волах до Мiсяца..
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Предлагаю оставить их на ночь в общей камере в наручниках, сообщив соседям громко, что угрожали жизням детей.
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Если ДепВнутрБезпеки участвует, так что значит, в джипах были сотрудники МВД?
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Мда, дела совсем плохи, одних пристрелить могут, а этим даже позволили себя остановить. В такой ситуации только показательное судилище этим быкам мозги вправит, чтобы каждый узнавал на улице, штрафы для таких не работают. Лан пьяный дурак, но второй то трезвый... это уже диагноз. Видно что быковали на полицию, автобусы с детьми не трогали... тут дело чести полиции.
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Знаете что странно - когда у этого быка что-то случится - оно первым делом в полицию побежит плакаться.
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Мне одному кажется, что подобному бычью принять человеческий облик помогают только прострелянные колени и @издилово битой до инвалидности?
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Пока полиция будет себя вести гуманно, с такими быками. То и они будут голову подымать. Пристрелить с десяток таких, и другие утихнут. Полиция без зубая, вот быки и подымают голову.
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Олені українських копів ні в куй не ставлять ...! Поки ви (копи) будете терпілами так і буде завжди !!! Та пілядь будьте вже в кінці кінців якщо не копами то ЧОЛОВIКАМИ в кінці кінців. Я просто в окуе ..
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За те, що ти себе будеш вести, як чоловік, ти можеш гарантовано сісти за грати, а тим, кому ти це доводив, наші правоохоронці підітруть соплі, порадять написати заяву і звернутися до суду. Немає, на жаль, такого трактування в законах, як "відстояв свою чоловічу гідність", є побив чи не побив. Якщо побив чоловічу істоту, я не кажу людину, то будеш відповідати, навіть якщо ця істота поводила себе,як остання свиня ( вибачте мені, будь ласка, свинки).
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А теперь представьте где и каким способом ето бычье заработало на новые крузаки по 60-80тыщ у.е. каждый. Вы представляете что там ети твари делают с бизнесменами и фермерами. И могу поспорить что за ету выходку им тоже ничего не будет. Вот поетому в Украину ниодин инвестор не придет. Мне даже самому отдыхать там не хочется не то что иностранцам. Лучше в Турцию слетать
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такая тойота стоит максимум 4 штуки баков
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В отношении пьянства за рулём, Украина просто дикая страна.

Пьяный за рулём, например, в нормальных странах- лишение прав на год, второй раз - лишение прав пожизненно. И это только, если не было других последствий, это ещё добавляет. На обосРахе даже и то больше порядка в этом вопросе, давно бы уже сидели за неподчинение + посадили бы без всяких разговоров и сантиментов на зону.
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Всё изменится после смещения Авакова. Пока же, у братков - мощная крыша.

В следующий раз, сообщайте подробности: какой именно ОПГ они принадлежат, и чем торгуют. Иначе новость бессмысленная.
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Думаю копи з США та Європи офігівають.
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Розгулялрсь бичье, учуяли слабину нової влади, кожен день якесь нп за участі биків та рагулів. При Пороху такого не було. А цих братів "живьем сжечь в джипах" (с)
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Какие повестки, что за бред? Юрист, мой знакомый, в шоке. Твари представляют опасность для общества - целый набор для взятия под стражу и ожидания суда по мере пресечения в СИЗО.
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їх не затримали на місці вчинення злочину тому не можуть затримувати без дозвілу суду...Проте слідчі , якби діяли як в замовних справах чи по патріотам...могли б направити їм підозру поштою, оголосити їх спочатку в розшук та взяти ухвалу суду про затримання з метою доставлення в суд для обрання запобіжного. Є така фішка
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Надо таких полицейских как Олейник, он бы быстро нас избавил от этого биомусора
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Що за черти ох..иє? Чому поліція діє якось невпевнено, то щось приховує....Прізвища чертов в студію ! Зазоз з ПІБ мусоров які їх кришують)))
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Всё очень просто, на самом деле. Это два бывших мента. Ну, может быть один из них. На крузаке черном, на фотке 3 сверху, видны первые две цифры номера- 02. Это- неистребимо. Потому и быковали, потому патрульные и не стали сначала действовать. Потом- пробили пацанчиков... и выяснили, что надо их брать, с резонансом, бо к их хозяину- много вопросов накопилось. Ото и всё.
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Увы, не верю, что все именно так, как описывает полиция! На идиотов эти правонарушители явно не похожи. Скорее всего полиция высосала из пальца зацепку, чтобы наехать! Хотя не исключаю, что эти на джипах вели себя по-хамски, но не верю в блокировку полиции! Почему не показывают видео регистраторов, чтобы развеять сомнения? Кстати, а охранникам президента, которые не просто блокировали колону детей, а и таранили автобусы подозрение объявили?........То то же!
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