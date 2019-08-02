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 Події, Фоторепортаж
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Все про:зброя (1377) Полтавщина (276) СБУ (4580)

 Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували в Полтавській області діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті зброї та боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входили мешканці районного центру, займалася переробленням до бойового стану зразків стрілецької зброї. Готову "продукцію" зловмисники збували на території регіону, зокрема представникам кримінальних кіл.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної реалізації одним з організаторів угруповання засобів ураження.

Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ 02

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Під час обшуків за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили два автомати Калашникова, чотири гранати Ф-1 та РГД-5, автоматичний пістолет-кулемет АС-26, п’ять пістолетів ПМ, два пістолети "Зоракі" та пістолети ТТ. Також виявлено два пристрої для відстрілу патронів калібру 5,65 мм, два "глушники" для стрілецької зброї та близько тисячі набоїв різного калібру.

Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ 03
Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ 04

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення організатору групи підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141045
 
 
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шось дуже дорого! десь хоча п за тищу гривнів
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Дешевше не знайшов. Може від регіону залежить?
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подейкують люди шо у Вінниці біля центрального ринку мона форт12 за 900грн купити
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Круто. Але далекувато додому везти, ще попастися...
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Стремное дело эти переделка-разорвать в руках может или затвором в лобешник заехать.. Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4029
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зораки это стартовый---с каких времен калаш это устройство для отстрела)) еще б арбалет конфисковали и доспехи
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Только швейцарская система разрешений на приобретение,ношение,а главное ПРИМЕНЕНИЕ оружия приблизит Украину к мировой цивилизации.Судите сами,в Украине в армию призывают с 20-ти лет,нарезное оружие разрешено с 21 одного года-где логика?!Одна из причин,почему многие парни не пошли на фронт - дурацкий закон об оружии.Как под вражеские пули,то созрел.А как личное оружие приобрести - не моги!Отвоевал парень пол-года на фронте,АК-74 бесплатно давали,и называли героем,а пришел домой - газовик несчастный без мытарств в разрешиловке не купишь!!!
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Ух ты! А ведь этот "ПП АС-26" - на самом деле Sa vz.23. Легендарный раритет, с которого Узиэль Гал скопировал знаменитый УЗИ.
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