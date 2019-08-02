 Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входили мешканці районного центру, займалася переробленням до бойового стану зразків стрілецької зброї. Готову "продукцію" зловмисники збували на території регіону, зокрема представникам кримінальних кіл.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної реалізації одним з організаторів угруповання засобів ураження.

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Під час обшуків за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили два автомати Калашникова, чотири гранати Ф-1 та РГД-5, автоматичний пістолет-кулемет АС-26, п’ять пістолетів ПМ, два пістолети "Зоракі" та пістолети ТТ. Також виявлено два пристрої для відстрілу патронів калібру 5,65 мм, два "глушники" для стрілецької зброї та близько тисячі набоїв різного калібру.





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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення організатору групи підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності