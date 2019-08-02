 Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про витік надійшла о 08:45. Цистерну відвели на запасну колію. На місце прибули представники ДСНС із пересувною хіміко-радіологічною лабораторією.

"Групою радіаційного, хімічного і біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки і контролю проведені відповідні заміри. За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено", - повідомили в ДСНС.

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Зараз рятувальники очікують аварійну бригаду фірми, якій належить цистерна.

Причини витоку з'ясовуються.

























