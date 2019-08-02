 Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Інформація про витік надійшла о 08:45. Цистерну відвели на запасну колію. На місце прибули представники ДСНС із пересувною хіміко-радіологічною лабораторією.
"Групою радіаційного, хімічного і біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки і контролю проведені відповідні заміри. За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено", - повідомили в ДСНС.
Зараз рятувальники очікують аварійну бригаду фірми, якій належить цистерна.
Причини витоку з'ясовуються.
Да всех подряд штрафовать и собственников и наливальщиков и перевозчиков.
Позорище!.
Чопик, блин, зафигачили они, мать-перемать, козлы, а не работники.
1. Надо составить протокол (и фото) об утечке для последующих претензий.
2. Надо взять ключ и закрутить эту гайку-пробку до упора. Что б не текло. И всё.
"Произошла утечка химически опасного вещества", но его опасность не подтверждается приборами. С чего вывод о его опасности? Может, это этанол (питьевой спирт)?