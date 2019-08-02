 Громадянину Сербії повідомлено про підозру за сприяння в окупації Росією Криму, - прокуратура АРК. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення та діяльності на тимчасово окупованій території автономії незаконних збройних формувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

"У ході досудового розслідування здобуто докази причетності громадянина Республіки Сербія Ж. до діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", у зв’язку із чим вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що протягом березня 2014 року громадянин Республіки Сербія Ж., будучи лідером не передбаченого законами України збройного формування, так званого загону "Йован Шевич", який входив до складу "Самооборони Криму", особисто перебував на самостійно створених так званих "блок-постах" на в’їзді-виїзді до м. Севастополь, де проводив перевірку документів місцевого населення, незаконно обшукував транспортні засоби, безпосередньо брав участь у затриманні "проукраїнськи" налаштованих мешканців Криму.

Нагадаємо, раніше прокуратура АР Крим повідомила про підозру громадянину Сербії за сприяння в окупації Росією Криму.

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