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 Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

У Станиці Луганській бійці ДСНС продовжують роботи з розмінування моста, через який люди перетинають лінію розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС України у фейсбуці.

"ДСНС проводить розмінування в Станиці Луганській: біля моста знайшли 31 міну", - йдеться в повідомленні

Також наголошується, що в період з 1 по 10 серпня 2019 року підрозділи ДСНС здійснюватимуть розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів по обидва боки.

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Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській 01
Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській 02

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140995
 
 
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Тільки наші мінні поля не дали ворогу наступати,а зрадникам продати Україну,тепер ящик Пандори відкрито.
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