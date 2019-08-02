 Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Пам’ятаєте заарештований на одному із складів Миколаївщини зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора" разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д, у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням, який намагалися незаконно перемістити через митний кордон України до держави Еритрея?... Сьогодні Головною військовою прокуратурою спільно з СБУ, ДП "Укроборонсервіс" та Миколаївською митницею забезпечено фактичну передачу Міністерству оборони України зенітно-ракетного комплексу С-125 "Печора", - написала Сарган в Facebook.
Вона додала, що "тепер ЗРК, оснащено 36 ракетами, буде захищати українську землю".
Як повідомлялося, в кінці березня 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в період з 2007 року службові особи "Рособоронекспорту" з РФ за попередньою змовою зі службовими особами підприємства оборонно-промислового комплексу України здійснили незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а саме 36 зенітних ракет "земля-повітря" 5B27Д, які входять до складу ракетного комплексу с-125 "Печора" в повному бойовому оснащенні разом з з супутнім обладнанням. У січні 2019 року було порушено кримінальне провадження.
За словами генпрокурора, представники РФ намагалися за підробленими документами передати нібито в Еритрею, а можливо і в інші країни після певних маніпуляцій з документацією для того, щоб підірвати імідж України, найсучасніший ракетний комплекс РФ.
За свого боку головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів, що ракетний комплекс був виявлений під час інвентаризації місць зберігання, яку проводить Військова прокуратура і СБУ, на предмет наявності необлікованого військового обладнання або майна подвійного призначення. Він зазначив, що це устаткування не стояло на обліку і було знайдено в одному з морських портів України.
В СБУ відзначили, що військовий вантаж ВАТ "Рособоронекспорт" зберігався не відповідно до найменування та фактичних виробів, а тільки за кількістю тари і орієнтовною вагою. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці, крім згаданих ракет до ЗРК С-125, додатково вилучили на території одного з морських портів гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні міни МОН-100 і тротилові шашки загальною вагою понад 200 кг. Також були виявлені гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до ПГ-7ПМ, коробки з електродетонаторами і детонатори МВЧ-62.
У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages
38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.
Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.
Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
стрельнуть то нельзя? )))))
15.01.2018 Відбулось випробування ЗРК "Печора"
Вітчизняна компанія «Радіонікс» та Державне підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», провели пуски ракет з модернізованого ЗРК C-125 М "Печора". В ракеті 5В27Д-М2 встановлюється активна радіолокаційна головка самонаведення.
На початковій ділянці, ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК C-125М.Дальня межа зони ураження з новими ракетами, становить 40 км, максимальна висота зони поразки - 25 км.
где он современнейший?кто писал эту галиматью
Это комплекс принят на вооружение в 1961 году, а для луценка это "современнейший ракетный комплекс РФ"
ЗРК C-125 применялся сербской стороной во время войны в Югославии 1999 года.
27 марта 1999 года, в 20:55, над Югославией югославский ЗРК С-125М «Печора» 3-й батареи 250-й ракетной бригады ПВО Вооружённых сил Сербии под командованием полковника Золтана Дани двумя ракетами 5В27 впервые в мире сбил американский малозаметный самолёт F-117 Nighthawk, в 32 км от Белграда и 13 км от пусковой установки.
2 мая 1999 года ЗРК С-125М сбил американский истребитель F-16CG (с/н 88-0550), пилот катапультировался.
"современнейший ракетный комплекс РФ" С-125 давно снят с вооружения в рф, и по мере нахождения лохов, распродается. В 90-х его покупала или принимала в дар Югославия, в 2007 нашли дураков в Эритреи, ну и в 2019 Украину.
Шикарная новость!!
Это часом не мыролюбные реформисты свиновальца?
А что касается с-125 печера или нева, то хоть и древние ракеты но не требуют обслуживания т.к. имеют 2 ступени пороховых двигателей. По вертолетам или ударным дронам это идеальный вариант. К стати в 70 х годах была версия использования этого комплекса как балистической платформы для бч малой массы. Иными словами если ей поменять начинку управления и снабдить ее сответсвующим софтом то эти ракеты можно использовать как баллистику на расстояния до 300 км.
как Крачук про ЯО говорил...
Эти изделия обслуживались и проводили регламентные работы украинскими специалистами. И фильмы про ввод в боеголовку какого то секретного кода полная туфта. Тем более в условиях совка.
оно не только брехливое, оно еще и тупой инструктор ЦК..
как оно туда попало -вопрос...
в основном, там были хорошие специалисты...
С каких это пор С-125 стал СОВРЕМЕННЕЙШИМ ракетным комплексом?
"Был принят на вооружение в ВС СССР в 1961 году"
58 лет ему - прям современнейший до немогу.
Я один не понял смысл написанного?
Так от, оці скотиняки вже 10 років назад зняли з озброєння С-300ПТ, хоча в Україні, в частині, де я служив, до цього часу називають цей комплекс як "зброя майбутнього"...Ось така х...малята. В озброєнні ППО ми на рівні Еритреї!