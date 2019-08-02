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 Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вилучені у представників РФ у березні 2019 року зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора" разом з 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д передані Міністерству оборони України

Про це повідомляє прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте заарештований на одному із складів Миколаївщини зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора" разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д, у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням, який намагалися незаконно перемістити через митний кордон України до держави Еритрея?... Сьогодні Головною військовою прокуратурою спільно з СБУ, ДП "Укроборонсервіс" та Миколаївською митницею забезпечено фактичну передачу Міністерству оборони України зенітно-ракетного комплексу С-125 "Печора", - написала Сарган в Facebook.

Вона додала, що "тепер ЗРК, оснащено 36 ракетами, буде захищати українську землю".

Конфіскований у РФ ЗРК Печора та 36 ракет до нього передано ЗСУ 01
Конфіскований у РФ ЗРК Печора та 36 ракет до нього передано ЗСУ 02
Конфіскований у РФ ЗРК Печора та 36 ракет до нього передано ЗСУ 03
Конфіскований у РФ ЗРК Печора та 36 ракет до нього передано ЗСУ 04

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Як повідомлялося, в кінці березня 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в період з 2007 року службові особи "Рособоронекспорту" з РФ за попередньою змовою зі службовими особами підприємства оборонно-промислового комплексу України здійснили незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а саме 36 зенітних ракет "земля-повітря" 5B27Д, які входять до складу ракетного комплексу с-125 "Печора" в повному бойовому оснащенні разом з з супутнім обладнанням. У січні 2019 року було порушено кримінальне провадження.

За словами генпрокурора, представники РФ намагалися за підробленими документами передати нібито в Еритрею, а можливо і в інші країни після певних маніпуляцій з документацією для того, щоб підірвати імідж України, найсучасніший ракетний комплекс РФ.

За свого боку головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів, що ракетний комплекс був виявлений під час інвентаризації місць зберігання, яку проводить Військова прокуратура і СБУ, на предмет наявності необлікованого військового обладнання або майна подвійного призначення. Він зазначив, що це устаткування не стояло на обліку і було знайдено в одному з морських портів України.

В СБУ відзначили, що військовий вантаж ВАТ "Рособоронекспорт" зберігався не відповідно до найменування та фактичних виробів, а тільки за кількістю тари і орієнтовною вагою. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці, крім згаданих ракет до ЗРК С-125, додатково вилучили на території одного з морських портів гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні міни МОН-100 і тротилові шашки загальною вагою понад 200 кг. Також були виявлені гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до ПГ-7ПМ, коробки з електродетонаторами і детонатори МВЧ-62.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140986
 
   
 Топ коментарі
 
Новость хорошая, нет слов! Тревожно только за будущее армии:

У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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Столько всего не успели что теперь аж избыточное в армии появилось за 5 лет. То ли дело до 2014 расцвет ВСУ был
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привет, жертва маньяка-логопеда!.. скажи ку-ку-ру-за! Конфискованный у РФ ЗРК "Печора" и 36 ракет к нему переданы ВСУ - Цензор.НЕТ 4959
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Новость хорошая, нет слов! Тревожно только за будущее армии:

У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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шо?, повернутых в Армию, 5 млрд, наворованных злочинной владой овоща не хватило???)))
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Все вопросы к новым распорядителям. К главкому недонаполеону Зеле и главе СНБО Данилюку.
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Нееееет уж.))))) Вначале на вопросы ответит Пеця. В СБУ и Прокуратуре. Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ - Цензор.НЕТ 7227
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Т.е. не сегодня завтра прапорщики его пропьют и история повторится ?
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привет, жертва маньяка-логопеда!.. скажи ку-ку-ру-за!
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и шо нам с ним делать?
стрельнуть то нельзя? )))))
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Почему нельзя? Их успешно модернизируют.

15.01.2018 Відбулось випробування ЗРК "Печора"

Вітчизняна компанія «Радіонікс» та Державне підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», провели пуски ракет з модернізованого ЗРК C-125 М "Печора". В ракеті 5В27Д-М2 встановлюється активна радіолокаційна головка самонаведення.
На початковій ділянці, ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК C-125М.Дальня межа зони ураження з новими ракетами, становить 40 км, максимальна висота зони поразки - 25 км.
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современнейший ракетный комплекс РФ.Источник:https://censor.net.ua/p3140986

где он современнейший?кто писал эту галиматью
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Это 12! лет пролежало без обслуживания в в неприспособленных условиях. Я бы не рискнул...
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там нечего обслуживать. только заменить батареи и установить в ускоритель пороха. Они в виде трубки в тряпчаном мешке. И все. Ну и на старте плоскости первой ступени такелажники прикрутят.
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ГП "Луганский патрон", ГП "ПО "Луганский станкостроительный завод", Химическое казенное объединение имени Г.И. Петровского (г. Красный Луч, Петровское), ГП "Рубежанский химический завод "Заря" (г. Рубежное), ГП "Химический завод "Южный" (г. Рубежное) теперь находятся вне пределов Украины. Больше заводов производящих пороха для ракет, в Украине нет.
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Не успели Свинари оприходывать!))))
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Столько всего не успели что теперь аж избыточное в армии появилось за 5 лет. То ли дело до 2014 расцвет ВСУ был
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да уж. не сложилось у них в этом эпизоде немного мыролюбно нареформировать себе на карман. Но они свое на свинонаковальне на рыбальском с запасом нареформили.
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ну теперь свинорузкие витязе, пущай полетают!))))
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Вы меньше высокопатриотичного алкаша луценка слушайте, а то сами стаете наивными как свинорузкие.
Это комплекс принят на вооружение в 1961 году, а для луценка это "современнейший ракетный комплекс РФ"
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После модернизации этот комплекс по ТТХ очень даже нечего.
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Именно по этому кроме Эритреи его никому продать не могли.
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А кто сказал, что раши продавали модернизированный? Сказочник
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Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ - Цензор.НЕТ 7339Для справки:

ЗРК C-125 применялся сербской стороной во время войны в Югославии 1999 года.
27 марта 1999 года, в 20:55, над Югославией югославский ЗРК С-125М «Печора» 3-й батареи 250-й ракетной бригады ПВО Вооружённых сил Сербии под командованием полковника Золтана Дани двумя ракетами 5В27 впервые в мире сбил американский малозаметный самолёт F-117 Nighthawk, в 32 км от Белграда и 13 км от пусковой установки.
2 мая 1999 года ЗРК С-125М сбил американский истребитель F-16CG (с/н 88-0550), пилот катапультировался.
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Это Вы к чему написали ?
"современнейший ракетный комплекс РФ" С-125 давно снят с вооружения в рф, и по мере нахождения лохов, распродается. В 90-х его покупала или принимала в дар Югославия, в 2007 нашли дураков в Эритреи, ну и в 2019 Украину. Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ - Цензор.НЕТ 6092
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это я при том, что этот "древний" комплекс 1956 - 1961 годов разработки в состоянии сбивать современные американские самолеты-невидимки, не говоря уже о летающей ржавой ************** рухляди!!!
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яка тупорилість, нагадує: куди поділись з банка гроші--ніхто не знає.
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там его нету практически. там две или 4 рельсы с поворотным механизмом и электрозапалы. А вот пункт наведения должен присутствовать.
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Было ваше, козлятина безрогая... стало наше.
Шикарная новость!! Конфискованный у РФ ЗРК "Печора" и 36 ракет к нему переданы ВСУ - Цензор.НЕТ 723
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А вот мне интересно кто эти "по предварительному сговору со служебными лицами предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины" ?
Это часом не мыролюбные реформисты свиновальца?
А что касается с-125 печера или нева, то хоть и древние ракеты но не требуют обслуживания т.к. имеют 2 ступени пороховых двигателей. По вертолетам или ударным дронам это идеальный вариант. К стати в 70 х годах была версия использования этого комплекса как балистической платформы для бч малой массы. Иными словами если ей поменять начинку управления и снабдить ее сответсвующим софтом то эти ракеты можно использовать как баллистику на расстояния до 300 км.
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Для хранения ПП очень важно температура и влажность. Расчетный срок хранения ПП составляет 18 лет при температуре хранения не выше 25°С и влажности не более 60%. При температуре более 35°С и влажности более 80% срок хранения ПП не более 5-6 лет. Эти ракеты хранились в неприспособленном ангаре. Скорее их только утилизировать.
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Из старых ниток только тряпка, а не сорочка.
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Ну вам там,в Сполучених Штата,звісно,видніше... А нам і таке гімно кацапське згодиться,бо воно дуже добре таке ж саме гімно кацапське збиває. У нас же "Patriot" нема,на жаль...
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а кнопка в параше находится?
как Крачук про ЯО говорил...
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кравчук брехливая падла. никогда управления ядреных бонб не было в засрашке.

Эти изделия обслуживались и проводили регламентные работы украинскими специалистами. И фильмы про ввод в боеголовку какого то секретного кода полная туфта. Тем более в условиях совка.
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может и біла кнопка в параше, но не поверю, чтобы нельзя было перепрограммировать на свои ключи...
оно не только брехливое, оно еще и тупой инструктор ЦК..
как оно туда попало -вопрос...
в основном, там были хорошие специалисты...
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Подумай, почему боеголовки уничтожали в РФ, а не США, или Украине? Откуда такая беспросветная тупость?. Попытка несанкционированного проникновения в систему, привела бы к самоликвидации боеголовки.
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Для прикрытия АЭС, аэродромов, мостов сойдет. А высбожденный дивизион Бук усилит ПВО сухопутчиков.
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"По словам генпрокурора, представители РФ пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны после определенных манипуляций с документацией для того, чтобы подорвать имидж Украины современнейший ракетный комплекс РФ."

С каких это пор С-125 стал СОВРЕМЕННЕЙШИМ ракетным комплексом?
"Был принят на вооружение в ВС СССР в 1961 году"
58 лет ему - прям современнейший до немогу.
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да там пусковая установка очень примитивная.
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В старом совковом анекдоте." В Китае успешно запущен первый космический спутник. Сто тысяч здоровенных китайцев получило грыжу." В статье про установку ни слова.
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на фотке в теме , если зайти с главной страницы изображен этот комплекс, на две ракеты. Но была версия на 4 ракеты стационарная и корабельная.
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Старый мотлох которым торговали барыги, назвали российским. С-125 «Нева» (экспортное наименование комплекса - «Печора», по классификации NATO - SA-3 Goa) - советский зенитно-ракетный комплекс малого радиусадействия. Был принят на вооружение в ВС СССР в 1961 году.
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///после определенных манипуляций с документацией для того, чтобы подорвать имидж Украины современнейший ракетный комплекс РФ.Источник: ///
Я один не понял смысл написанного?
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сколько еще неожиданностей ожидает своего часа....
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Воно то, пахне перемогою, але страшно навіть уявити у якому році кацапи зняли з озброєння оте гівно С-125. Хотіли абізз..трейцям впарити той металобрухт.
Так от, оці скотиняки вже 10 років назад зняли з озброєння С-300ПТ, хоча в Україні, в частині, де я служив, до цього часу називають цей комплекс як "зброя майбутнього"...Ось така х...малята. В озброєнні ППО ми на рівні Еритреї!
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Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ - Цензор.НЕТ 544 Південний Судан - має комплекси С-125 щонайменше починаючи з 2013 року. На супутникових знімках було помічено не менше 16 пускових установки 5П71, що свідчить про наявність 4 батарей С-125. За даними SIPRI, ці комплекси разом з 600 ракетами В-600 були придбані в України в 2010-2012 роки Угандою, а потім передані до Південного Судану в обхід військового ембарго[27].
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как бы цапы с одной ракеткой из этой партии оставленой в лугандоне не подставили нас
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