 Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте заарештований на одному із складів Миколаївщини зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора" разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д, у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням, який намагалися незаконно перемістити через митний кордон України до держави Еритрея?... Сьогодні Головною військовою прокуратурою спільно з СБУ, ДП "Укроборонсервіс" та Миколаївською митницею забезпечено фактичну передачу Міністерству оборони України зенітно-ракетного комплексу С-125 "Печора", - написала Сарган в Facebook.

Вона додала, що "тепер ЗРК, оснащено 36 ракетами, буде захищати українську землю".









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Як повідомлялося, в кінці березня 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в період з 2007 року службові особи "Рособоронекспорту" з РФ за попередньою змовою зі службовими особами підприємства оборонно-промислового комплексу України здійснили незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а саме 36 зенітних ракет "земля-повітря" 5B27Д, які входять до складу ракетного комплексу с-125 "Печора" в повному бойовому оснащенні разом з з супутнім обладнанням. У січні 2019 року було порушено кримінальне провадження.

За словами генпрокурора, представники РФ намагалися за підробленими документами передати нібито в Еритрею, а можливо і в інші країни після певних маніпуляцій з документацією для того, щоб підірвати імідж України, найсучасніший ракетний комплекс РФ.

За свого боку головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів, що ракетний комплекс був виявлений під час інвентаризації місць зберігання, яку проводить Військова прокуратура і СБУ, на предмет наявності необлікованого військового обладнання або майна подвійного призначення. Він зазначив, що це устаткування не стояло на обліку і було знайдено в одному з морських портів України.

В СБУ відзначили, що військовий вантаж ВАТ "Рособоронекспорт" зберігався не відповідно до найменування та фактичних виробів, а тільки за кількістю тари і орієнтовною вагою. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці, крім згаданих ракет до ЗРК С-125, додатково вилучили на території одного з морських портів гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні міни МОН-100 і тротилові шашки загальною вагою понад 200 кг. Також були виявлені гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до ПГ-7ПМ, коробки з електродетонаторами і детонатори МВЧ-62.