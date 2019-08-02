 Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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А на лікеро-горілчаний заявки є?
Що за виття на болотах?
Важка праця
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быдломизбирателями делал), или тут платят только за понос на ЗЕкоманду.
Порошенко красиво отбил обвинения в "жадности", назвав колоссальную сумму помощи ВСУ за 5 лет 1 августа 2019
Экс-президент Украины Петр Порошенко метко ответил журналисту, который намекал на то, что его президентский срок "погубила" жадность.
Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, сколько собственных денег потратил на финансирование ВСУ, развенчав миф о том, что его "погубила жадность"
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?
Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный…" - констатировал он. Кроме того, экс-глава государства привел конкретные факты с помощью ССО вместе с партнерами по "Рошен", а также о поставках антиснайперских комплексов для 3-го или 8-го полка спецназа.
"Я не раздаю деньги, потому что каждая копейка досталась мне тяжелым трудом. Я ни у кого не одалживаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам", - резюмировал Петр Порошенко.
https://www.dialog.ua/ukraine/185544_1564669745