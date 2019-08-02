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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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 Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Рольові ігри

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Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Може, нагородять ... посмертно...

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Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Гірше не буде!

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Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

А на лікеро-горілчаний заявки є?

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Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Що за виття на болотах?

Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Важка праця

Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

літо... спека... шаурма...

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Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Налітай, навались...

Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Сибірський кочегар

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140981
 
   
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А у мине есц знакомое *******, за уши от карыта не аттенешь пока в жопу кол не засунешь. Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8961 Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8961 Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8961
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С каждым разом все дебильней
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"Горбата гора" - виробнцтво 95 кварталу
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Я бачу бутусик поливає зеленого брудом))) аваківський говномет)))
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Навіщо "Блазня" чимось "поливать"? Він і сам, гарно, справляється, "поливається"... (А "блазенята", допомагають...).
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Смішно, але щось про одного зе ********, треба вже трохи змінювати пластинку
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Ну ось ЗЕ змінимо- і пластинку змінимо.
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Да пластинка про Зюзю только только играть начала, а ти уже про змінювать. Не получится. Пусть пластиночка крутится теперь, дабы дурь каждого видна была.
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Так тільки ТРИ МІСЯЦІ пройшло!!! Ви ж, перед цим, "ораторію" "Мальдівський барига і мародер", П"ЯТЬ РОКІВ, не міняли!...
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Щас тваиму ******* - карытнаму на киче факотерапию сделают парасенкам завижжит. Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6243 Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6243
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Слышь, "кацап косноязычный", у тебя пуговицы большие, дома есть? Пришей себе на лоб, губу пристёгивать... А то так раскатал, что по ногам шлёпает... Не дай бог, наступишь, упадёшь, "личико" разобъёшь...
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Халадец мардовский не бздюрай кишечным газом, а то мосх паследний высрешь. Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 655 Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1887
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Что-то не припомню, чтобы про пороха делали фотожабы.
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Так не за что было... На него только "гавкали"...
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Так кто из них муж а кто жена? Вовик скорее всего самочка.
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А, ясно... "Побутовий "азіровський вуличний діалект", тобто, "фєня"...
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Шуберта не надо, он от сифилиса как раз помер
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Я смотрю судьба свиноматки вообще не волнует цензор, свалила втихую за бугор на чартере (странно как-то перед выборами перед избирателями свою тушку в эконом классе под аплодисменты соевого эЛОХтората возил, селфи с быдлом избирателями делал), или тут платят только за понос на ЗЕкоманду.
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Уже который вsпуск Фотожаб про Трускавец. - Кризис жанра?
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та тому..що смішно людям.з цієї пародії "навчання" і люди розуміють навіщо той Трускавець..-.що за тиждень можна навчитись?
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Так вы ж "мародера" уже шестой год "крутите". Привыкайте теперь вас будут...

Порошенко красиво отбил обвинения в "жадности", назвав колоссальную сумму помощи ВСУ за 5 лет 1 августа 2019
Экс-президент Украины Петр Порошенко метко ответил журналисту, который намекал на то, что его президентский срок "погубила" жадность.
Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, сколько собственных денег потратил на финансирование ВСУ, развенчав миф о том, что его "погубила жадность"
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?
Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный…" - констатировал он. Кроме того, экс-глава государства привел конкретные факты с помощью ССО вместе с партнерами по "Рошен", а также о поставках антиснайперских комплексов для 3-го или 8-го полка спецназа.
"Я не раздаю деньги, потому что каждая копейка досталась мне тяжелым трудом. Я ни у кого не одалживаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам", - резюмировал Петр Порошенко.
https://www.dialog.ua/ukraine/185544_1564669745
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2 лярда дал слипой траст, а не *******. То не иго деньхи. А спижжило ано со свинорастами.
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а падал би богдан діствітільна в ацтавку...і стада нєуправляємих зєбілав вирвалася би на свабоду...
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Када у ******* закончицца бабло, петерасты путуть сасать рашен.
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нада їщьо випустіть такой зе-пластілін...шоби ні ліпіл зєлєнскій палучяіцца...
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А не, были про пороха раньше фотожабы ) ну ладно, тогда можно!
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подбор карикатур - это свидетельство дизентерии... как в анекдоте...пришел пациент к доктору и говорит - понимаете, доктор, у меня постоянный понос... то пишет в диагнозе - профузный понос, умрет от обезвоживания... пациент просит - покажите... тот показал... в ответ пациент просит - напишите, что умер от сифилиса... почему... пусть думают, что умер *барем, а не засранцем... тавоко жиддя за життяя...
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