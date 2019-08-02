 На центральній площі міжнародного аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці аеропорту в мережі Facebook.
"Столичний аеропорт нещодавно перейменували на честь геніального і відомого на весь світ інженера і вже за кілька тижнів кияни отримають в подарунок від аеропорту пам’ятник видатному земляку - Ігорю Сікорському, котрий встановлять на центральній площі аеропорту "Київ"", - йдеться в повідомленні.
Зараз робота над створенням пам'ятника конструктору перших літаків і вертольотів Ігорю Сікорському триває.
Нагадаємо, 22 березня 2018 року, на засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення "Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ"(Жуляни) імені Ігоря Сікорського".
Хто такой этот "потерпевшый"?
Украине он нихто! Типо Жана Беленюка.
Великодержавный шовинист из нацменшинств, как сказал бы Ульянов.
Но инженер выдающийся.
Астронавт Ніл Армстронг у 1969 році здійснив мрію Кондратюка («Лунар-орбіт-рандеву»).