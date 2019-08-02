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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Жуляни (33) Київ (6357) Сікорський (8)

 На центральній площі міжнародного аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському. ФОТОрепортаж

Через кілька тижнів на центральній площі аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Ігорю Сікорському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці аеропорту в мережі Facebook.

"Столичний аеропорт нещодавно перейменували на честь геніального і відомого на весь світ інженера і вже за кілька тижнів кияни отримають в подарунок від аеропорту пам’ятник видатному земляку - Ігорю Сікорському, котрий встановлять на центральній площі аеропорту "Київ"", - йдеться в повідомленні.

Зараз робота над створенням пам'ятника конструктору перших літаків і вертольотів Ігорю Сікорському триває.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року, на засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення "Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ"(Жуляни) імені Ігоря Сікорського".

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На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 01
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 02
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 03
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 04
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 05
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140980
 
   
 Топ коментарі
 
Правильное решение! Красивый памятник!
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Нам є ким пишатися. Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович; нар. 9 (21) червня 1897, Полтава, Україна - місце та дата смерті невідомі, не раніше 1942) - український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», якою подорожували на Місяць космічні кораблі «Аполлон». «Коли березневого світанку 1968 року я схвильовано спостерігав на мисі Кеннеді [10] за стартом ракети, що мала понести корабель "Аполлон-9" у напрямку до Місяця, - згадував Д.Хуболт, - я думав про українця Юрія Кондратюка, що розрахував трасу, по якій повинні були летіти троє наших астронавтів».»
Астронавт Ніл Армстронг у 1969 році здійснив мрію Кондратюка («Лунар-орбіт-рандеву»).
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Памятник суперученому, который был киевлянином,вырос в Украине, выучился, потом переехал в Америку и первый в мире сконструировал самолет и вертолет должны были поставить еще 27 лет назад. Не умеет Украина ценить и гордиться своими знаменитыми соотечественниками. И сегодня Украина не ценит как надо своих героев, которые погибают на фронте этой затяжной и жестокой войны, мало патриотических фильмов , песен ,стихов, передач на олигархических гнилых каналах, нет должного уважения страны, а отсюда и много людей,которые гадят, говорят что в Украине или нет войны или она гражданская или еще какую-нибудь хрень несут. Государство прежде всего должно заботиться о том,чтобы граждане Украины гордились и любили свою страну и народ.
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Памятник суперученому, который был киевлянином,вырос в Украине, выучился, потом переехал в Америку и первый в мире сконструировал самолет и вертолет должны были поставить еще 27 лет назад. Не умеет Украина ценить и гордиться своими знаменитыми соотечественниками. И сегодня Украина не ценит как надо своих героев, которые погибают на фронте этой затяжной и жестокой войны, мало патриотических фильмов , песен ,стихов, передач на олигархических гнилых каналах, нет должного уважения страны, а отсюда и много людей,которые гадят, говорят что в Украине или нет войны или она гражданская или еще какую-нибудь хрень несут. Государство прежде всего должно заботиться о том,чтобы граждане Украины гордились и любили свою страну и народ.
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Сикорский был украинофобом и приверженцем кацапо-империи...
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В данном случае это не важно. Он строил самолёты и вертолёты и тем прославил свою родину.
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А всі інші народи світу, які пишаютьсясвоїми видатними земляками?
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амеляну памятник ставить надо, совсем скоро заработает гиперлуп шепетовка-конотоп
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Судя по позе - переделывают с памятника Ленину на бесарабке.
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Зачем это?
Хто такой этот "потерпевшый"?
Украине он нихто! Типо Жана Беленюка.
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Дык, он обсирал даже свою родину - Польшу.
Великодержавный шовинист из нацменшинств, как сказал бы Ульянов.
Но инженер выдающийся.
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пофиг, все великие люди должні біть в душе любить Украину! и Прокофьев и Махно и Хрущев с Щербицким и Королевім в купе!! мі должні им ставить памятники, а цапі бегать по следам и орать шо княгиня ольга біла русской!)))))
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Ну, спасибо, что он хоть не участвовал в расстрелах студентов, как Булгаков
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Если б он отсюда не свалил то ничего б не сделал.
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Ну ты гончий он делал и РИ только к нему появились притензии от комуняк
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Нам є ким пишатися. Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович; нар. 9 (21) червня 1897, Полтава, Україна - місце та дата смерті невідомі, не раніше 1942) - український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», якою подорожували на Місяць космічні кораблі «Аполлон». «Коли березневого світанку 1968 року я схвильовано спостерігав на мисі Кеннеді [10] за стартом ракети, що мала понести корабель "Аполлон-9" у напрямку до Місяця, - згадував Д.Хуболт, - я думав про українця Юрія Кондратюка, що розрахував трасу, по якій повинні були летіти троє наших астронавтів».»
Астронавт Ніл Армстронг у 1969 році здійснив мрію Кондратюка («Лунар-орбіт-рандеву»).
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Для Украины он не сделал ничего, ФАКТ. Хотя, он ничего не сделал плохого, пусть себе стоит.
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А что сделал для Германии Эйнштейн, в которой родился и там ему стоят памятники?
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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