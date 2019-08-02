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 Події, Київські новини
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Все про:Беркут (319) Київ (6357) Нацполіція (7961)

 Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала в Олександрії серійного злочинця, який спеціалізувався на пограбуванні жінок похилого віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Так, до столичної поліції надійшло кілька заяв від жінок, які стали жертвами розбійних нападів: чотири – у Голосіївському районі та одна – у Святошинському районі. Невідомий на вулицях та у під’їздах бив, забирав у них цінні речі та втікав.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець столиці, 1991 року народження, який у лютому цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Щоб уникнути покарання, правопорушник виїхав із Києва, однак столичні оперативники разом із місцевими колегами затримали нападника в Олександрії на Кіровоградщині.

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Фігуранта доставили до Головного управління Національної поліції у місті Києві, де він надає покази слідчим. Отриману інформацію ретельно перевірять, адже у слідства є підстави вважати, що кількість злочинів може перевищувати десятки. Також із ним проведуть ряд слідчих дій, у тому числі впізнання.

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 01
Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 02
Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 03

Водночас, за словами активістки Світлани Олишівської, яка займалася пошуками зловмисника, на жінок нападав колишній співробітник "Беркута" Сергій Погонець. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що цю інформацію їй підтвердили в поліції.

"Колишній беркутівець, неодноразово засуджений за аналогічні злочини. Є підтвердження слідчого. Збираю всіх постраждалих", - уточнила вона.

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Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 04

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 05

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 06

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140969
 
   
 Топ коментарі
 
бути пітором із бєркута, ета навсєгда!!!
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Бывших "беркутовцев" не бывает.....
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неоднократно судимый был в рядах "беркута" - какая неожиданность
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Нічого дивного, мусора і зараз такі самі..
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Не ту футболочку нацепил. Ему больше футболочка сборной мордора подошла бы.
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неоднократно судимый был в рядах "беркута" - какая неожиданность
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за таке йому тра згодувати власні яйці
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У сели був пэтухом, прыехал до Киева став беркутом. Надпись на Майдане 2014.
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Упоротое, тупое, совершенно непробиваемое выражение морды лица у сего подонка.

Таким тварям нужно руки перебивать, оставлять одни культяпки.

Ось такої гидоти мабуть була переважна більшість в Беркуту при Овочі.
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Думаєте зараз щось змінилося? Такі ублюдки вигідні будь-якій владі. Тільки народу ні.
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Странно. Все его кореша нормально зарабатывают. В московии.Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве - Цензор.НЕТ 7837
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видел я это видео про подьезд.... вот ******* БЕРКУТОВСКИЙ ГОПНИК,,. каже не помню чи бив людей чи ни... **** память петушинную отшибло..ну да он же из породы птиц (беркут...) молодой **** а не помнит бил людей или нет ..женщину отмудохала тварь не слабо...серьги рвать с ушами... сопля ****** на бутылку мразь сажать только гребешка .. дважды ******** создание ...по службе в беркуте людей ******* и судимые в добавок...тоесть вообще ******** мозгами... такого растрелять ...депортировать в БАТЬКЕ ЛУКАШЕНКО. там смертная казнь имеется ,растреляють эту птицу..((
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сейчас такие ляшки будут по всей Украине дифелировать в форме нацгвардии.
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при чом ляшки к нацгвардии....?понял про что. что будут нацгвардейцы патрулировать города.....всё правильно. ато гопников.зеков и переселенцев уже пруд пруди на улицах....понаехали *** ...ясно что могут случаться отдельные случаи правонарушения нацгвардейцами ... они такие же люди как и все...только в форме и больше ответственности... но люди они ведь люди..везде найдуться твари.везде. так что поумерьте свой пыл..или вам нравится когда всякое быдло вокруг сыт и срёт и купается в фонтанах и людей грабят? пусть себе патрулируют...больше спокойствия будет в городах..
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ляшки при том что я цитирую ваш пост дословно "вот ******* БЕРКУТОВСКИЙ ГОПНИК,,".
поэтому и ляшки заднеприводные.
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да... но я конкретно его назвал так из всего птичника. а ты всех.... переднеприводной или задне мне пофиг.. это их жизнь... но это конченное падло ведь. можно представить что этот гребешок вытворял когда был при форме???? он же садист а зона ещё больше разум отняла...вот и вся история с этим рыжим гребешком...чем ты не доволен не пойму... даже если ты сам из этого птичника...?(( или там все такие же ? не думаю...
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Такие ****** херачат козлосрань на твоей *********. Жду не дождусь когда одно такое размозжит тебе бошку, после того, как ты выпрешся на площадь с требованием выплаты 30 серебренников за свои высеры.
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Чого мене бісять "парадне" та "парадноє"? Парадне що, вхід, двері? Чи гніздо? Крильцо, шоби парадна вийті пачісать яйцо?
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Может уже хватит тиражировать ненависть ?
Никто не хочет перевоспитывать таких людей, давать им возможности.

Только месть, жажда крови, чтоб человек сгнил в тюрьме.
Кто-то из вас прийдет его наведать, научить чему-то ? Нифига.

Постоянно повторяете про народ Украины, а этот народ превращаете в свору голодных собак, которые никогда не насытяться.
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тих,хто б"є літніх жінок вже нічого не навчиш..(

розбирати на органи.якщо це ще можливо..(
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мусорская беркутня - онижыдети, вашимальчики?
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Мдаа.. Как говорил мой один знакомый , мент в прошлом, сейчас на пенсии: -"Мент - это несостоявшийся преступник".... ИСТИНА!
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наоборот мусорило это очень успешный преступник, очьень важьно.
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А втік би з іншими в Росію-міг це саме робити на законних підставах
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тока не в ментовску кичу, пусть познает фунт лиха, как изголяться над пожилыми женщинами, еще и мент.
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