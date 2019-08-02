EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  2752  16
Все про:Київська область (978) МВС (1292) РДА (108)

 Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС. ФОТО

Правоохоронці викрили злочинні схеми розтрати та привласнення 70 млн грн бюджетних коштів чиновниками Васильківської райдержадміністрації.

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Небитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС 01

"Службовці Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року і дотепер, через фіктивні підприємства, замовляли будівельні роботи з ремонту навчальних закладів за завищеними цінами та переводили в готівку бюджетні гроші через конвертаційні центри", - зазначили правоохоронці.

Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС 02

Дивіться: Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий. ВIДЕО

Зазначається, що таким злочинним шляхом вони заволоділи коштами в особливо великих розмірах, за що посадовим особам загрожує ув'язнення від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140963
 
   
 Топ коментарі
 
За ПЭСа наверное голосовали эти чинуши.
 показати весь коментар
 
І це під кришой лисого голови ВВП . А його покривав підар шоколадний. И я думаю це по всій Україні. Ище голосували за цього гандон..... Прастітутку конфетеу і дали в раду зайти.
 показати весь коментар
 
При Пете такого небыло! При Пете пойманные чинуши больше $200-500 не брали и не присваивали, скромные были, а тут, что ни день, так очередную многомиллионную схему разоблачили. Клоун довел страну!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
При Пете такого небыло! При Пете пойманные чинуши больше $200-500 не брали и не присваивали, скромные были, а тут, что ни день, так очередную многомиллионную схему разоблачили. Клоун довел страну!
 показати весь коментар
 
 
Лол, пролистайте новости на Цензоре за последние несколько лет - каждый день взятки, разоблачения... проблема в том что никто не сел, судебная система коррумпирована на 100%. И это прекрасно понимали в ЕС, поэтому давили так на отдельные антикоррупционные органы, в том числе и суд. Естественно все коррумпированые чинуши, депутаты и судьи упирались как могли, но Порох при поддержке ЕС таки продавил всю систему, органы созданы. Теперь посмотрим заработает ли оно как надо осенью...
 показати весь коментар
 
В целом согласен, кроме вашей наивной веры в Петю. Уверен, что Петя был одним из тех кто упирался как мог, оттягивал до последнего, а когда уже припирали к стенке пытался отделаться пусканием пыли в глаза, имитацией и полумерами.
 показати весь коментар
 
 
Он "упирался, как мог", чтобы спасти, с помощью кума луценко, своих подельников и ставленников.
 показати весь коментар
 
 
Никакой "наивной веры в Петю" у меня нет. Идеальных людей в принципе не существует и история нас учит, что власть развращает всех даже самых лучших, поэтому их и надо регулярно менять. Факты которые у нас есть - это то, что Порох регулярно выступал в интервью и в Раде за внедрение антикоррупционных органов и к концу его срока они все были созданы. А что там происходило за кулисами мы никогда не узнаем.
Что будет в следующие пять лет и как новая власть распорядится с этими органами мы скоро увидим.
 показати весь коментар
 
Ага как Луцика прокурором тек за 2 дня продавил а как законы так 5 лет упрашивал и упрашивал а они его посылали не смешити мои тапочки
 показати весь коментар
 
" Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений "

Всех убить , майно отжать в пользу местных жителей . Я самый лучший прокурор . Ваше счастье , шо я никогда не буду работать во власти .
 показати весь коментар
 
 
Это до того момента, пока твоими руками грохнут обычного бизнес конкурента. И произойдёт это быстро. Убивака мамкин.
 показати весь коментар
 
" Это до того момента, пока твоими руками грохнут обычного бизнес конкурента. И произойдёт это быстро. "

Это надо быть очень тупым прокурором , шоб такое делать . Тупой пример , для тупого прокурора Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС - Цензор.НЕТ 6791
 показати весь коментар
 
І це під кришой лисого голови ВВП . А його покривав підар шоколадний. И я думаю це по всій Україні. Ище голосували за цього гандон..... Прастітутку конфетеу і дали в раду зайти.
 показати весь коментар
 
 
зрада, Зеленский должен ответить за это как президент!
при нем коррупция гуляет во всю! Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС - Цензор.НЕТ 3695
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору