 Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС. ФОТО

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Небитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.
"Службовці Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року і дотепер, через фіктивні підприємства, замовляли будівельні роботи з ремонту навчальних закладів за завищеними цінами та переводили в готівку бюджетні гроші через конвертаційні центри", - зазначили правоохоронці.
Зазначається, що таким злочинним шляхом вони заволоділи коштами в особливо великих розмірах, за що посадовим особам загрожує ув'язнення від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.
Что будет в следующие пять лет и как новая власть распорядится с этими органами мы скоро увидим.
Всех убить , майно отжать в пользу местных жителей . Я самый лучший прокурор . Ваше счастье , шо я никогда не буду работать во власти .
Это надо быть очень тупым прокурором , шоб такое делать . Тупой пример , для тупого прокурора
при нем коррупция гуляет во всю!