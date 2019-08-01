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Все про:приватизація (133) природа (32)

 На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Гендиректора держустанови затримали в службовому кабінеті, а директора держпідприємства на виїзді з Києва працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції та Генеральної прокуратури України. Проводяться санкціоновані обшуки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки НПУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили та задокументували корупційну схему приватизації державного майна, у якій задіяні високопосадовці державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" та держпідприємства "Головинський кар'єр".

На підставі зібраних матеріалів слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України відкрили кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Так, було встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники товариства надали пакет документів до держустанови. Натомість посадовці висунули вимогу щодо надання неправомірної вигоди за вирішення цього питання. 1,3 мільйона доларів США хабаря необхідно надати керівнику "Інститут охорони ґрунтів України" та 200 тисяч доларів США - директору "Головинський кар'єр".

За визначену суму керівник ДП "Головинський кар'єр", який також є головою ліквідаційної комісії, посприяє у пришвидшенні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" - у безперешкодній його приватизації.

Сьогодні, 1 серпня, працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали генерального директора державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" в службовому кабінеті. Одержав пакет з грошима - 1,3 мільйона доларів хабаря.

Крім того, на виїзді з Києва було затримано і директора держпідприємства. У нього вилучено 100 тисяч доларів США, які він одержав як першу частину неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про затримання посадовців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозру.

За місцем роботи та проживання правопорушників проводяться санкціоновані обшуки".

Згідно з офіційною інформацією, генеральним директором ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" є Ігор Яцук.

На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників Інституту охорони ґрунтів України і держпідприємства Головинський карєр, - Нацполіція 01
На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників Інституту охорони ґрунтів України і держпідприємства Головинський карєр, - Нацполіція 02
На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників Інституту охорони ґрунтів України і держпідприємства Головинський карєр, - Нацполіція 03
На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників Інституту охорони ґрунтів України і держпідприємства Головинський карєр, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140863
 
 
 Топ коментарі
 
От это по-взрослому!
Зелебоба, хватит сливать Украину! Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра!!!
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Судді умруть за цю справу. Я вже завидую тому судді який виграє цей джекпот.15 років працюю в конвої,і досі мрію хоч з далека побачити людину яка бере такі суми.
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Согласен. Всё решат посадки. Будут посадки - Зеле зачёт. Не будет посадок - Зеля такой же мудак как Петя.
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От это по-взрослому!
Зелебоба, хватит сливать Украину! Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра!!!
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Чего разошелся? Ловили и раньше на миллионных взятках и ничего. И сейчас будет ничего. Так что не волнуйся.
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Что-то пошло не так как всегда...обычно-проканывало....
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так ведь югик ловит в провансе "кгупную"гыбу...так что не волнуйся уже в октябре и югика на полиграф пошлют вместе с барыгой(если лёжки их найдут)
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Така правда, як воша кашляє. Но тебе, виднее, Циля...
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Да багата ў вас грошай.Як ні сводка,так мільёны даляраў хабар.
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У нас ера зубожілості закінчилась.
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ловлять і ловлять..і там і сям...а гроші куда?
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Согласен. Всё решат посадки. Будут посадки - Зеле зачёт. Не будет посадок - Зеля такой же мудак как Петя.
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какой вам смысл от посадок? В китае расстреливают а воруют как раньше
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Согласен. Давайте за воровство бюджета премировать будем и награждать.
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Еслиб не расстреливали то воровали бы еще больше.
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надо чтобы не за что взятки было давать
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Когда порохобот пытается думать, у окружающих волос даже на дупе встаёт дыбом!
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патамучта после расстрела 1000 воришек экономика ихняя делает резкий скачёк верхь и опять есть шо красть...
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расстреливают просто тех кто не поделился - это удобно
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Как не грустно но это так! Если не начнет садить то и 8% не останется
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Йохарний бабай - це ж скільки дармоїдів я кормлю?
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Норм взятки. Ото и страна бедная, всё потом полученное на лапу в офшоры выводят, или покупают недвижимость где-то Испании.
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задержан еще не значит осужден, завтра будет гулять под залог 100 грн, а после завтра окажется что допустили ошибку в обвинительном заключении и отпустят и еще компенсируют "незаконное задержание" и восстановят в должности в клетчатом одеяле.
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Ну вот задача для новых депутатов принять вменяемые законы. Что бы залог был такой при котором обвиняемый стораз бы подумал валить ли куда или нет. И уж точно больше той суммы с которой его поймали.
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Ну и что?
Отдаст половину
А завтра ещё и повысят
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Судді умруть за цю справу. Я вже завидую тому судді який виграє цей джекпот.15 років працюю в конвої,і досі мрію хоч з далека побачити людину яка бере такі суми.
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ну да, у нас за кражу пачки сигарет только могут посадить..
при таких суммах никого не сажают, ибо есть чем поделится и откупится
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Та я за тисячу хабаря нікого до СІЗО не довіз, а за такі суми ! Стараюсь навіть не думати.
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ну вот.. такая система.. и при ЗЕ она не меняется, а наоборот, усиливается..
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Ярік, спробуй запропонувати їм дати тобі хабаря, щоб ти довіз їх до сізо
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Ярік, я вам співчуваю, ваш контингент це здебільшого соціально проблемні люди без грошей, та ще й хворі , туберкульоз , снід. Важка робота
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Тому і мрію побачити таких клієнтів.Та скоріш побачу пенсію,ніж таких людей у СІЗО.
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Госпредприятие заносит госконторе)))
Писец дожились.
Еще и как заносят, наркоторговля просто лоханка нищебродская)))
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капец.. какие-то почвы и миллионные взятки...
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оказывается охрана почв намного прибыльней, чем охрана и кормление свыней На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1809
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Ну деньги в стране есть, как тут не вспомнить "нет никакого кризиса...."
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1.5 $ ляма за граніт, скільки вони в рік отримують за граніт і де вони ще мають з тої продукції крім стел на цвинтарях?
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значить некисле бабло там крутиться, раз такий хабар
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Облицовка, плитка, ступени, брусчатка
Даже на крошке можно хорошо иметь.
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В харьковском метро не только лавочкт за 10 000$ покупают, там несколько лет назад много на вид неплохой облицовки переходов поменяли на несколько хуже выглядящую, но новую(наверно)...
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Интересно, а пакет для переноски денег покупали, в АШАНЕ,
вам пакет, -ага, побольше.. для лимона..,
- Туда лимон, долларов влезет...?
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Хорошие у нас чернозёмы, золотые, можно сказать.
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По предварительным данным, всего за месяц остаток средств в государственной казне приумножился примерно в четыре раза. Таким образом в июле 2019 года остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа). Такое заявления поступило от Государственной казначейской службы. Совпадение? Не думаю. Наверное, просто перестали растягивать все по карманам. Зе, что ты творишь! У барыги приступ будет.)))
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давай, пападробней ізложи откуда бабки, хто саме держав ці гроші, куди вони зараз не пішли, на оборонку? та хто і де взяв їх раніше і звідки. а так то телячие восторги прихильника зеко манди
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идиот...посмотри состояние казначейского счета хотя бы за несколько лет...он каждый месяц меняется в диапазоне 10-50 млрд грн
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Заспокійся, чуда не сталося, випустили облігацій внутрішнього займа під великий % на здоровену сумму. Готов гроші віддавати зовнішнім кредиторам, і внутрішнім. Думаю будуть такі закони щоб не зміг пропетляти та не платити, типу а я в Польщі, а я конвертом, а дайте мені субсидію
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Такие взятки должны сопровождатся конфискацией всего имущества включительно с имуществом родителей, родителей жены в том числе гражданской, ближайших друзей и комовьев. Иначе топ коррупцию не побороть.
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А мне вот другое интересно, из статьи, на Головинском карьере и ликвидационая комиссия? Там что, камень закончился? Или просто прихватизация началась, отсюда и такие взятки?
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а вы случайно не в курсе чего это гривна так резко укрепилась...
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Ну очевидно же что они действовали из патриотических побуждений, пока Путен не напал....соевые это одобряют!
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якщо то яцук, то гарна новина..

може інститут охорони грунтів нарешті позбудеться с-х мафії
і відновиться..

всім відомий рищук теж колись був директором одній з філій
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Ого.Если такую взятку давали,то сколько ж планировали отбить?Лишнее подтверждение,что Украина-далеко не бедная.Её скорее можно сравнить с организмом, в котором завелось полчище глистов. И работай,не работай...
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Ну задержаны и посажены это не одно и то же...
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Так альо, вони ж крім брати хабарі нічого не вміють. Хоч сади хоч відпускай - на інше не вчилися.
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