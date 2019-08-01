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Все про:СБУ (4575) Олег Богачук (867) Гандзюк (356)

 "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

1 серпня 2019 року активісти провели перед будівлею СБУ акцію, приурочену до річниці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із місця подій.

Акція перед будівлею СБУ відбувалася під гаслом "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку!"

Як зазначають активісти, минув уже рік з дня нападу на Катю Гандзюк. Замовників у повному складі не названо. Замовники не перебувають у в'язниці, а виконавці отримали мізерні вироки. Посередник переховується за кордоном.

На думку учасників акції, всі більш-менш гучні прориви в справі вбивства Каті відбувалися під тиском громадськості.

Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку, - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк 01
Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку, - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк 02
Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку, - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк 03
Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку, - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк 04
Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку, - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк 05

Фото, відео - Олег Богачук

Також дивіться: Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: "Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140845
 
 
 Топ коментарі
 
Та який з Юри чорт? Так собі, бесьонок...
"Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 2186
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луценко не черт, а мелкий бесенок, приблизительной такой, которого казак Вакула розгами отстегал, его удел сидеть в шоколадном мешке и иногда высовывать от туда свое пьяное рыло, чтобы булькая и слюнявя рассказать новый анекдот о своих деяниях на посту генпроГурора.
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так этот народ не спрашивали и он не назначал Югика,так что претензии к Пете "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 2415
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луценко не черт, а мелкий бесенок, приблизительной такой, которого казак Вакула розгами отстегал, его удел сидеть в шоколадном мешке и иногда высовывать от туда свое пьяное рыло, чтобы булькая и слюнявя рассказать новый анекдот о своих деяниях на посту генпроГурора.
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а может и алкаш был замечен в чертовстве. Дело в том, что согласно депутатско -дипломатическому разговорнику понятие черт тождественно понятию печник, глиномес, любитель шыкаладного цеха.
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Следователь, прокурор, судья - это мы народ, они же не с Марса. Все претензии предъявляйте отражению в зеркале.
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так этот народ не спрашивали и он не назначал Югика,так что претензии к Пете "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 2415
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Югика назначил парламент, а парламент выбрал народ. Не бреши!!!!
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А если народ то что, можно забить на собственные обязанности?
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Ещё раз. Кто выбрал тот и в ответе! Так трудно понять!
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Отчего же? Всё ясно: тот кого выбрали вправе забить на всех кто его выбрал!
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Мне очень прискорбно это признавать но это наша реальность. От фамилии не зависит.
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потому что выбирают себе подобных. Потому всегда легко кричать виноват порох, луцик еще кто. Но я знаю точно, что 80% народа, дорвавшись до кормушки, будут воровать. И лишь 20 % будут делать что-то для других. И народ выбирает всегда таких как они сами, так что согласен, что виноват народ.
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А когда будет опрос кого следующим ставить?
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Воры, убийцы, насильники - это тоже народ. Отсидеть за них не желаете?
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А почему к зе не идут с такими плакатами? Хотя про что я, зе это ведь не порох, к нему с такими плакатами низя.
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Где нацгвардейцы?
Почему не забрали всех в автозаки?
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Да Луцик уже тю-тю на Сейшелы. Так за свою каденцию ниодного дела *ЧЕСТИ* не раскрыл. Все потому что и чести у него не было.
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Луценко вже завершує розставляти меблі на віллі в Італії. І громадянство з дня на день отримає, якщо вже не отримав.
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разве генитальный югик черт? по моему он просто алкаш.
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Луценку ніколи,він нараду зі своїми радниками Johnnie Walker та Jack Daniels проводить.
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Тут Богдан заяву за власним бажанням написав...
А ви все х... мурижите...
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США поставили жёсткий ультиматум клоуну , Богдан не должен быть в его окружении . тчк "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 4214 .
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навряд.
там написано за власним бажанням з моменту бажання.
чекайте, коли той момент настане.
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сегодня ещё утром я читал на нескольких сайтах сразу о возможной скорой отставке Богдана ,, из за ультиматума США . "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 815 .

Никуда Зеля не денется , идти против Трампа он не осмелится . Всё это , из за Каломойши .
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наче його кращий замінить.
чергова беніна сявка.
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Возможно . Но США уберут и его . Злые языки утверждают ,Зеле было чётко сказано - для США Каломойша токсичный тип ,, поэтому -никаких людей Каломойши в окружении Зеленского . . Иначе будет больно . А США это делать умеют . "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 8153 .
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Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник https://interfax.com.ua/news/general/605062.html "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 3037 .
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кто такой этот богдан? автобус что ли?
это имеет значение для кого то, что автобус отказался выходить на маршрут?
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Нет , он не автобус . Он всего лишь глава президентского охвиса ... Бывший уже .. "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 5991 .
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Ну так что, нам радоваться или плакать из за этого?
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Якщо ще завтра портнова арештують...
то може початись великий шухер - по дєлу!

Зеленський, чи хто там за ним стоїть...
Ще трішки і люди повірять... і напевно стануть поряд.
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Порохатий і Луценко знають імя замовника,але не видадуть бо з ним за одне,не забуваймо Порохло із своїм кумом Луценком видали на розправу катам фсб Тимура Тимгоєва,який воював за Україну,чим зганьбив нас всіх,така ганьба змивається тільки кров'ю.
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https://www.megafon.od.ua/2019/08/01/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80-%d0%bb%d1%83%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b5-%d0%be/

Почему именно эту страну выбрал для отдыха чиновник высокого ранга - из поста не ясно.
Но в Одессе предположили, что Луценко попросту прятался на даче вице-мэра Одессы Олеся Янчука, который ранее там же укрывал от следствия мэра Одессы Геннадия Труханова.
Известно, что вице-мэр Янчук приставлен к Труханову теневым мэром города Владимиром Галантерником. И дача одесского вице-мэра регулярно используется в качестве заграничной явки для одесских чиновников, которые имеют проблемы с Законом.

FacebookVKTwittergoogle_plusTelegram"Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 3623
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Смотрю я на этот пикет.... Да, выродились нацжёны
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Им уже сказали, забыл? В Бердичеве. Портнов вам привет передает.
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Вот вы там все извращенцы в своей партии голубых регионов
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Ваши глубокие познания просто радуют.
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он не черт. пашинский раскрыл правду, что луценко - заднеприводный
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Хороших прокуроров не бывает,не станет Луцика,в его кресло сядет такой же,только плясать уже будет под Бенину дудку.
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