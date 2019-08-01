 На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Упрожовж певного часу батальйони, які задіяні в цих навчаннях, проводили бойове злагодження у складі відділень, взводів, рот. Заключний етап перевірки рівня підготовки - батальйонні тактичні навчання", - розповів заступник командира бригади підполковник Юрій Крупко. Він зазначив, що в навчаннях взяли участь танкові та піхотні підрозділи бригади.
Під час навчань були відпрацьовані дії батальйону в обороні та наступі з відпрацюванням елементів інженерного обладнання позицій, переміщень і зміни позицій, евакуації поранених і пошкодженої техніки з поля бою.
За словами офіцера, весь особовий склад підтвердив належний рівень бойової підготовки та здатність виконувати бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Особливістю навчань були дії протилежної атакуючої сторони. Для цього командування бригади навмисно не встановлювало порядок дій умовного противника, залишивши ухвалення остаточного рішення щодо наступу на розсуд командирів.
"Ми мали можливість відпрацювати дії екіпажів бойових машин піхоти і танкових підрозділів у наступі. Це дуже важливий елемент бою, і наші танкісти отримали чудову нагоду перевірити свої знання на практиці, а також відпрацювати взаємодію з піхотними підрозділами", - зазначив командир батальйону майор Юрій Ткачук, який очолював управління з боку атакуючої сторони.
Знайомтеся, це новий радник Зеленського з гуманітарної політики Володимир Бородянський - лобіст «русского міра» і ймовірний гуманітарний віцепрем'єр. Він уже оголосив про свої плани «докорінно змінити гуманітарну галузь». Що нам відомо про це «нове лице»:
Бородинский будет формировать гуманитарную политику в Украине ?
Баранка ему от бублика, а не "зміна гуманітарної політики" 👿
Он?
У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages
38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.
Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.
Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
по-сути нечего высрать? -
смешное существо)
Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових 28.07.19
Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.
Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.
Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.