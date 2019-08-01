 На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Упрожовж певного часу батальйони, які задіяні в цих навчаннях, проводили бойове злагодження у складі відділень, взводів, рот. Заключний етап перевірки рівня підготовки - батальйонні тактичні навчання", - розповів заступник командира бригади підполковник Юрій Крупко. Він зазначив, що в навчаннях взяли участь танкові та піхотні підрозділи бригади.





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Під час навчань були відпрацьовані дії батальйону в обороні та наступі з відпрацюванням елементів інженерного обладнання позицій, переміщень і зміни позицій, евакуації поранених і пошкодженої техніки з поля бою.

За словами офіцера, весь особовий склад підтвердив належний рівень бойової підготовки та здатність виконувати бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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Особливістю навчань були дії протилежної атакуючої сторони. Для цього командування бригади навмисно не встановлювало порядок дій умовного противника, залишивши ухвалення остаточного рішення щодо наступу на розсуд командирів.

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"Ми мали можливість відпрацювати дії екіпажів бойових машин піхоти і танкових підрозділів у наступі. Це дуже важливий елемент бою, і наші танкісти отримали чудову нагоду перевірити свої знання на практиці, а також відпрацювати взаємодію з піхотними підрозділами", - зазначив командир батальйону майор Юрій Ткачук, який очолював управління з боку атакуючої сторони.