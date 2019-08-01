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 На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці одеської окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ проводять навчання на полігоні "Широкий лан" на Миколаївщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 01

"Упрожовж певного часу батальйони, які задіяні в цих навчаннях, проводили бойове злагодження у складі відділень, взводів, рот. Заключний етап перевірки рівня підготовки - батальйонні тактичні навчання", - розповів заступник командира бригади підполковник Юрій Крупко. Він зазначив, що в навчаннях взяли участь танкові та піхотні підрозділи бригади.

На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 02
На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 03

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На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 04
На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 05
На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 06
На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 07

Під час навчань були відпрацьовані дії батальйону в обороні та наступі з відпрацюванням елементів інженерного обладнання позицій, переміщень і зміни позицій, евакуації поранених і пошкодженої техніки з поля бою.

За словами офіцера, весь особовий склад підтвердив належний рівень бойової підготовки та здатність виконувати бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 08

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На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 09
На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 10
На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 11
На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 12

Особливістю навчань були дії протилежної атакуючої сторони. Для цього командування бригади навмисно не встановлювало порядок дій умовного противника, залишивши ухвалення остаточного рішення щодо наступу на розсуд командирів.

На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 13

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На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 14
На Миколаївщині на полігоні Широкий лан відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади 15

"Ми мали можливість відпрацювати дії екіпажів бойових машин піхоти і танкових підрозділів у наступі. Це дуже важливий елемент бою, і наші танкісти отримали чудову нагоду перевірити свої знання на практиці, а також відпрацювати взаємодію з піхотними підрозділами", - зазначив командир батальйону майор Юрій Ткачук, який очолював управління з боку атакуючої сторони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140843
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы. Бог в помощь ребяткам.
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Граждане как раз уважают, это населению они до лампочки. Как и кукле презику:

На Николаевщине на полигоне "Широкий лан" прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр - Цензор.НЕТ 3820
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День независимости при "шоколадном барыге":

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 3954
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Це чудово. Якби ще громадяни почали поважати солдат.
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Граждане как раз уважают, это населению они до лампочки. Как и кукле презику:

На Николаевщине на полигоне "Широкий лан" прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр - Цензор.НЕТ 3820
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Что вы хотите от в прошлом уклониста, а сейчас актера играющего роль президента в реале? Нашел на ютубе просто канал бывшего украинского офицера , живущего в США и ставшего там военным. Он говорит что у них очень уважают солдат и заботятся о них. Нашим армейцам до них как до Луны. И это не касается только денег. А самого отношения граждан к военным и подобных вещей.
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Дети и молодежь воспитываются не красивыми рассказами, а примером. Что могут воспитать президент уклонист и такие его советники:

Знайомтеся, це новий радник Зеленського з гуманітарної політики Володимир Бородянський - лобіст «русского міра» і ймовірний гуманітарний віцепрем'єр. Він уже оголосив про свої плани «докорінно змінити гуманітарну галузь». Що нам відомо про це «нове лице»:

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 1419
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Бродский, Коломойский, Бородянский - чисто еврейские фамилии.

Бородинский будет формировать гуманитарную политику в Украине ?

Баранка ему от бублика, а не "зміна гуманітарної політики" 👿
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https://www.youtube.com/channel/UCM71IAu19xtefYqE9lFZnDA?app=desktop
Он?
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То-то я слышу бахкает ,ну учения это всегда хорошо !
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Тревожно только за будущее армии:

У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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Это что? Серп и молот на 7-ой сверху? Солдик-сепар там мехводом, стыдно будет перед народом. ОНР ждет походу?
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Высралось? Поправь кокошник,и айда в лес за валежником
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афро, ты на пальме там кое-что отсидело себе? визжишь как девственница, которая увидела привидение На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 7013
по-сути нечего высрать? - На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 3137
смешное существо)
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Удмурта видно издалека, в одной фразе, и столько ошибок, букварь скурило? Или бутылка мешает буквы выучить? Ты сиди, не ёрзай, твоя грамотность ***** не нужна
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Что Хотелосьтам,на ШирЛане с жильём от Пораженко?Достроили наконец,или нет?Хотелось бы увидеть быт ребят.А то волнуюсь!
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В отличие от куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:

Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових 28.07.19

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 915
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День независимости при "шоколадном барыге":

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 3954
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День независимости по плану куклы папы Бени:

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 456
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Бачу міномет "Молот" і не чую, останній час, ніякого лайна. ЩО хороша зброя? Виродки заспкоїлись?
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