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Все про:Дніпропетровщина (582) корупція (2496) СБУ (4575) прокурор (354)

 СБУ на Дніпропетровщині затримала прокурора, який продав за безцінь арештоване майно. ФОТО

У межах заходів щодо захисту бізнесу і протидії системній корупції в правоохоронних органах співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно з ДБР викрили в перевищенні владних повноважень прокурора однієї з місцевих прокуратур Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що прокурор виступав процесуальним керівником у кримінальному проваджені щодо рейдерського захоплення та незаконної обробки 420 гектарів земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності одного із приватних акціонерних товариств регіону.

СБУ на Дніпропетровщині затримала прокурора, який продав за безцінь арештоване майно 01

Під час досудового слідства посадовець ініціював накладення арешту на вилучене майно – урожай технічних культур. Усупереч постанові суду про заборону розпоряджатись та використовувати вилучені посіви до ухвалення остаточного рішення, чиновник особисто продав місцевому комерсанту врожай через товарну біржу. Через махінації прокурор збагатився на 882 тисячі гривень. Водночас, за висновками експертів, реальна ринкова вартість арештованого майна в 10 разів більша. Таким чином, за попередніми оцінками, було завдано збитків державному бюджету на 8 мільйонів гривень.

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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 Кримінального Кодексу України відбулись обшуки у місцевій прокуратурі, відділках поліції та на товарній біржі. Під час слідчих дій вилучено матеріали, що підтверджують протиправну діяльність посадовця.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, що можливо причетні до оборудки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140830
 
   
 Топ коментарі
 
Ну этот судя по всему вообще ничего не боялся,торговал с размахом лично без посредников!!!!
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Очередной прокурор обделается легким испугом.
И снова получится "пшик" из шума и возни. Вспомните дело "бриллиантовых" прокуроров. Или заместителя прокурора Сумской области. . Все задвигается в долгий ящик после инфошума.
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Если повесить всех прокуроров (без разбора), то ни один невиновный не пострадает
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Ну этот судя по всему вообще ничего не боялся,торговал с размахом лично без посредников!!!!
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Очередной прокурор обделается легким испугом.
И снова получится "пшик" из шума и возни. Вспомните дело "бриллиантовых" прокуроров. Или заместителя прокурора Сумской области. . Все задвигается в долгий ящик после инфошума.
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Ща власть другая в стране, уверен все будет иначе, а там будем посмотреть)
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сегодня те а завтра не те ) про судебную РЕАЛЬНУЮ реформу было четко и однозначно заявлено ) да и судьям тоже страшно воровать стает когда их коллег обыскивать начинают )
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як тільки Петра не стало, - шось таке почало творитись )))
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а доляху некому занести, шоб порешалось)
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Только бедолага, на радостях от конца эпохи "зубожиння", вдохнул воздух свободы, а тут на тебе...
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Вы представляете это мелкие дела а сколько 5 лет вся эта гопота грабила народ по беспределу
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решил прокурорский слегка нареформировать себе мыролюбно.
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Ще б про "діамантових" прокурорів згадали в СБУ..
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Если повесить всех прокуроров (без разбора), то ни один невиновный не пострадает
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не просто повесить а мыролюбно повесить перед этим их хорошенько безальтернативно отреформировав.
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а прокурва пєрєкрасіла апартамєнти в ЗЄльоний цвєт і сама пєрєкрасілась, а тут попав под разнарядку. Абідно - він же урожай спасав - і взяв по-чєлавєчєскі. Як за лом. Дісяту часть.
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залог 100 гр и на свободу? а луцык-алкашик?
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