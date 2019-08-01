 СБУ на Дніпропетровщині затримала прокурора, який продав за безцінь арештоване майно. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що прокурор виступав процесуальним керівником у кримінальному проваджені щодо рейдерського захоплення та незаконної обробки 420 гектарів земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності одного із приватних акціонерних товариств регіону.

Під час досудового слідства посадовець ініціював накладення арешту на вилучене майно – урожай технічних культур. Усупереч постанові суду про заборону розпоряджатись та використовувати вилучені посіви до ухвалення остаточного рішення, чиновник особисто продав місцевому комерсанту врожай через товарну біржу. Через махінації прокурор збагатився на 882 тисячі гривень. Водночас, за висновками експертів, реальна ринкова вартість арештованого майна в 10 разів більша. Таким чином, за попередніми оцінками, було завдано збитків державному бюджету на 8 мільйонів гривень.

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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 Кримінального Кодексу України відбулись обшуки у місцевій прокуратурі, відділках поліції та на товарній біржі. Під час слідчих дій вилучено матеріали, що підтверджують протиправну діяльність посадовця.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, що можливо причетні до оборудки.