 Житель Дніпропетровщини зберігав удома арсенал вивезеної із зони АТО зброї. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку СБУ в Facebook.

"Правоохоронці виявили у помешканні мешканця П`ятихатського району гранатомет РПГ-22, міну МОН-50, автомат АКС, три гранати та пістолет ПМ. Також вилучено тротилову шашку, мінометну міну з прикріпленим до неї телефоном, вибухівку, електродетонатор, п'ять запалів для ручних гранат і тисячу сто патронів різного калібру", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, зазначений арсенал зброї був вивезений у 2015 році з району проведення антитерористичної операції.

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Поліція почала провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Зброю відправили на експертизу. Зараз вирішується питання про затримання жителя Дніпропетровщини.

Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.







