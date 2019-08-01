 Житель Дніпропетровщини зберігав удома арсенал вивезеної із зони АТО зброї. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку СБУ в Facebook.
"Правоохоронці виявили у помешканні мешканця П`ятихатського району гранатомет РПГ-22, міну МОН-50, автомат АКС, три гранати та пістолет ПМ. Також вилучено тротилову шашку, мінометну міну з прикріпленим до неї телефоном, вибухівку, електродетонатор, п'ять запалів для ручних гранат і тисячу сто патронів різного калібру", - йдеться в повідомленні.
За оперативною інформацією, зазначений арсенал зброї був вивезений у 2015 році з району проведення антитерористичної операції.
Поліція почала провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Зброю відправили на експертизу. Зараз вирішується питання про затримання жителя Дніпропетровщини.
Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.
Мабуть товарищ стрельнул из этого силумина чем то опасным
В США в тех штатах,где разрешено владеть оружием, грабежей частной собственности на много меньше.
Когда "эпоха бідності" закончиться у 73% запасы пригодяться.
Самое проклятое и ничтожное говно - совок. Все ворованное либо купленное, тот же бломбир и вареная кал.баса. и прочее
Це щоб іще тероризм пришити.
Бо закону про зброю як не було, так і немає.
Таких в Украине нет. Трофей.
МОН-50 без взрывателей - просто так. Ну разбери её. Викинь нахрен убойные элементы, а тротил отдай рыбакам-браконьерам.
Но вот зачем мужику артиллерийский коллиматор? А к нему ещё тренога нужна. А к этому и буссоль и саму самоходную установку....
Жлоб.
Но вопрос по автомату интересный.