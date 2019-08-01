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Все про:Дніпропетровщина (582) зброя (1375) Нацполіція (7957) СБУ (4575)

 Житель Дніпропетровщини зберігав удома арсенал вивезеної із зони АТО зброї. ФОТО

СБУ і Нацполіція виявили в будинку жителя Дніпропетровської області цілий арсенал зброї. За даними слідчих, чоловік вивіз її із зони АТО ще в 2015 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку СБУ в Facebook.

"Правоохоронці виявили у помешканні мешканця П`ятихатського району гранатомет РПГ-22, міну МОН-50, автомат АКС, три гранати та пістолет ПМ. Також вилучено тротилову шашку, мінометну міну з прикріпленим до неї телефоном, вибухівку, електродетонатор, п'ять запалів для ручних гранат і тисячу сто патронів різного калібру", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, зазначений арсенал зброї був вивезений у 2015 році з району проведення антитерористичної операції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який перебував під домашнім арештом, застрелили в Дніпрі, - Нацполіція

Поліція почала провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Зброю відправили на експертизу. Зараз вирішується питання про затримання жителя Дніпропетровщини.

Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

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Житель Дніпропетровщини зберігав удома арсенал вивезеної із зони АТО зброї 02
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Житель Дніпропетровщини зберігав удома арсенал вивезеної із зони АТО зброї 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140822
 
 
 Топ коментарі
 
Та віддайте їх власникові: він тримав запаси на випадок москалів.
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Колекціонер... Шкода в мене такого немає...
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Українці мають історичну тягу до зброї, це обумовлено історією України, яка вся проходила в війнах та збройних конфліктах! Україні мають отримати право на зберігання та носіння вогнепальної зброї! Це питання давно потрібно вирішити!
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Это Экол Майор с репнутой рамкой.
Мабуть товарищ стрельнул из этого силумина чем то опасным
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Українці мають історичну тягу до зброї, це обумовлено історією України, яка вся проходила в війнах та збройних конфліктах! Україні мають отримати право на зберігання та носіння вогнепальної зброї! Це питання давно потрібно вирішити!
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мають отримати право на зберігання та носіння вогнепальної зброї! Це питання давно потрібно вирішити!

В США в тех штатах,где разрешено владеть оружием, грабежей частной собственности на много меньше.
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Может стоит рассматривать право применения оружия наряду с правом владения?
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а міг би кацапські скальпи колекціонувати чи відрубані голови.
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Та віддайте їх власникові: він тримав запаси на випадок москалів.
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Импровизированное взрывное устройство. Можно смело за терроризм привлекать.
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Провода от сотового телефона, как будто не импровизированные, т.к. всё надёжно прикручено и, судя по состоянию, даже длительное время находились в таком состоянии, судя по изоленте...
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Это общее название самопальных мин. Improvised Explosive Device. IED.
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Потому нужен другой перевод, не импровизированное, а самодельное, т.к. импровизированное это что-то на ходу, без подготовки...
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Ну, если кому то не нужно было, чего не взять.
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И правильно делал что хранил.

Когда "эпоха бідності" закончиться у 73% запасы пригодяться.
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А с какого лешего ему светит больше чем ополченцам? А. Ну да.
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Патріоту від 3 до 7 за гратами - сепару домашній "арешт" . У судах с-ка зрадники позасідали і петя їх не вичистив нажаль... схоже що й зеля не поспішає.
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Ну у него есть шанс. Говорит шо хотел провести незаконный референдум, и выходит с девушкой условно
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Потому что , вероятно, все було заготовлено саме для ополченців. Пішов у АТО, побачив їх зблизька, зрозумів який самий дієвий засіб супроти них
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Каков был совок - вопил что "мызамир", а оружия наклепал на сто лет вперед. А население совка прыгало от кайфа если удавалось "достать" "суповый набор"(это такое что в норм. стране и собаке не дадут, ибо это издевательство).
Самое проклятое и ничтожное говно - совок. Все ворованное либо купленное, тот же бломбир и вареная кал.баса. и прочее
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Человек собирался Барыгу свергнуть,опасался,что на второй срок пролезет...
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Не факт....може до змін від ЗеКоМанди готувався.
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Мины мон 50, крупнокалиберные патроны в лентах, цинк автоматных... он Крым в одиночку хотел захватывать?
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По второй фото показалось что 12,7 под корд или утес. Потом присмотрелся, может ты и прав
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Точно ты прав, на второй фото 12,7 есть, слева сверху. В летнах калибр меньше, но больше чем 5,45 россыпью из цинка которые. Значит 7,62
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Попереду часи буремні.Як би не базікав ,то й згодилось на добру справу. Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия - Цензор.НЕТ 8340
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Міна з мобілкою явно підкинуті (міна іржава, хоча усе інше як лялечки. Крім того, мобілка прилаштовується безпосередньо перед, а не зберігається роками із вибухівкою).
Це щоб іще тероризм пришити.
Бо закону про зброю як не було, так і немає.
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Правельно з/робив. Вони б краще сепарню ловили та засереджували зусилля на тому!
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Хозяйственный мужик. У каждого дома такой арсенал должен быть на случай бандитской власти или нападения на страну. Только языком нужно меньше ляпать, какая же падла его сдала
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"Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия" - может я не прав, но такое впечатление, что этот совок, как привык при союзе воровать так и ворует, по принципу, там где работаешь, там и воруешь, была бы атомная бомба, то он тоже её бы своровал, мозги отсутствуют, и это беда.
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Калаш, кстати, рассейский. У нас таких нет. Характерный паз на прикладе.
Житель Дніпропетровщини зберігав удома арсенал вивезеної із зони АТО зброї - Цензор.НЕТ 6692
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Схоже калаша у якогось сепара забрав. Дайте йому медаль за розброєння сепара
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Не пистолет ПМ, а похоже на пистолет Walther PPK.
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в депутати йшов або до депутатів...Верховна Рада готуйся
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Автомат АК-74М.
Таких в Украине нет. Трофей.
МОН-50 без взрывателей - просто так. Ну разбери её. Викинь нахрен убойные элементы, а тротил отдай рыбакам-браконьерам.
Но вот зачем мужику артиллерийский коллиматор? А к нему ещё тренога нужна. А к этому и буссоль и саму самоходную установку....
Жлоб.
Но вопрос по автомату интересный.
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Ну таки в 14-15 годах или закапывали . что бы сепарам не досталось или вывозили при возможности домой - хер знает чего ожидать было ну и осталось пока соседу по пьяне не показал . вы просто забыли что было в 14 г
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На чёрный день. Чёрный день - выбрали Зе.
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