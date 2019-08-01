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Все про:Житомирщина (416) цвинтар (67) вандалізм (254)

 Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО. ФОТОрепортаж

Уночі в четвер, 1 серпня, в місті Новоград-Волинський Житомирської області невідомі розбили пам'ятники на могилах воїнів АТО на місцевій Алеї слави.

Про це повідомили учасники Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі в місті Новоград-Волинський було розтрощено 15 пам'ятників героям, загиблим на війні на Сході. Алея слави, кладовище Чехова. Від злості бракує слів!" - йдеться в замітці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові. ФОТО

Як пише інтернет-видання "Новоград.City", вандали пошкодили 15 пам'ятників, п'ять з яких на місці поховання учасників АТО - Дмитра Герасимчука, Антона Мілька, Юрія Глухова, Василя Карпенка та Миколи Лісовського.

Правоохоронці проводять розслідування і шукають зловмисників.

Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 01
Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 02
Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 03
Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 04
Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 05

Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140800
 
 
 Топ коментарі
 
С внутренними (украинскими) любителями россии не стоит вступать в полемику. Их бить больно и быстро. Уж сильно они себя вольготно чувствуют на нашей земле.
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Пора мінувати. Парі трійці зєбілів руки ноги повідриває, бажання геройствувать на цвинтарі само відпаде.
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Пора мінувати. Парі трійці зєбілів руки ноги повідриває, бажання геройствувать на цвинтарі само відпаде.
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петіни жополізи хоть би тут не гавкали,нічого святого.
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А, що ти по темі сказажеш, убоге? Підтримуєш вандалів. Чи зайшов, щоб насмердіти?
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досить брехати і піарити свого коррумпованого хряка на кожній сторінці
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корумпованість Порошенко існує тільки в кацапських байках, які охоче ретранслюють зєлєбобіки
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а може патріотизм порошенка існує в байках дякулів?
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а де знаходиться патріотизм зю? у Тель-Авіві?
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патріотизм Зеленського дозволив йому дати громадянство людям які захищали Україну,а патріотизм порошенко тільки дерибанити український бюджет в тому числі на оборонних замовленнях.
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дерибанити український бюджет в тому числі на оборонних замовленнях
--
свічку тримав?

а жарти про Україну, яка готова і спереду і ззаду... це теж вияв патріотизму зю в твоїх очах?
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він про таких як порошенко казав що готові і спереду і ззаду і з росією торгувати і в Европі кредити брати.
що стосується бюджетних коштів слідство вже ведеться і петя на допроси ходив,він влаштував в країні тотальний дерибан я працюю з бюджетними коштами і знаю як це робиться при яценюку до речі такого не було
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це зю так викручувався. досить незграбно. достатньо послухати текст цього жарту.
слідству від труби довіри нема. висновків до речі нема теж. скоріш за все й не буде. владу вже узурповано - діло зроблено.
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Порошенко П.А. допустил не мало ошибок и тем не менее он единственный из предыдущих президентов Украины, который сделал не мало полезного для УКРАИНЫ, К сожалению оболваненая толпа путлировской пропагандой не сумела этого оценить. Ничего, Порошенка оценят по достоинству потомки ныне живущего быдла в Украине.
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Не здав Порох Україну кацапам. За це й ненавидите. Про корупцію детальніше. Якось з цим не склалося ні у вашого пахана пуйла, ні у його компаньйона бені. Може у вас факти є?
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"батько" нації з одніми поразками і втратою частини территорії с просраними складами на мільярди долларів,за таке в воюючй країні давно розстріляли.
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А ти помітило, "порохозалежне", що саме ти, першим, приплів політику в цій темі? Лікуйся
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а ти помітив перший пост? чи порохозалежність заважає?
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а може це ти довбень прокацапський? сварки між українцями тільки кацапам йдуть на користь
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Порох не українець? А Зєлєнський зі сватами і кумами патріот?
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Доведи. Можеш навіть подати на нього в суд, як в тебе є неспростовні докази! Ти ж власними очима по Г+Г бачив як Порошенко гроші самоскидами крав!
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ГБР доводить і інші теж підключаться
у мене є неспростовні докази жоден коррупціонер,тітушка чи сепар при пороху не сів.
за 5 років побудував проституйовану систему безкарності
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Жоден? То ти таки брехуха, бо тільки в баби оперують поняттями: всі, ніхто, завжди, ніколи і т.і. Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО - Цензор.НЕТ 3592
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і шо, геть ніхто не бачив і не вкурсі?
не передову копати окопи цих покидьків!
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Кувалдой мины разминировать, больше пользы будет.
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С внутренними (украинскими) любителями россии не стоит вступать в полемику. Их бить больно и быстро. Уж сильно они себя вольготно чувствуют на нашей земле.
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Ну мы же не звери...
Забирается гражданство, которое они так ненавидят и оправлять на горячо ими любимую Россию...
Без права вьезда в Украину в течении 5 лет...
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зебилицация не всей страны а 37 % от числа взявших участие в выборах А еще 13% дебилизации -проголосовавших за ЖОПОБЛОК медведчука, бойка, рабиновича, а еще порядка двух % тупорылых националистов от "Свободы" и горе "патриотов"от НАЦКОРПУСа
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БОГ усе бачить.
за ті 30 срібників????
БОГ їм суддя ......
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та облиш ці казочки. ніхто нічого не бачить, бо нема кому. це типу як у арабів приповідка про халву - кричи скільки хочеш про шекелі і богів, але вони не з.являться
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якщо ти не бачиш радіації це не означає що ти застрахований від ракової пухлини.
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жодного доказу крім вагону трісок "хреста" і неймовірної купи кісток "апостолів" - і цей цирк ти називаєш "якщо ти не бачиш, то це не означає шо його немає"? Так, я не бачу, і радий цьому.
Найбільші в світі мерзотники були віруючими і свято впевненими шо догоджають боху.
(ще б пак, проти Яхве навіть Сралін - хробак) Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО - Цензор.НЕТ 3831
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почнемо з кінця сралін з'явився там де Бога не було а диявол залишився,бо він не потребує щоб в нього вірили. Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО - Цензор.НЕТ 7725
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Ахах, а нічого шо Йося на попа вчився? І побачив що це грандіозна афера. Потім правда став дуже добрим і зігнав попів знову в секту.
Тобто - німці, християни(дуже добрі), навіть гасло висрали - гоТ міт анс і .... програли дияволопоклонникам(дуже злим), та ще й такі ж християни як і вони, вдарили їм в спину в союзі з совками? І як розуміти це? Аааа, "маловірили" і "каразагріхи". Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО - Цензор.НЕТ 7898
ОК, не нудь цими казочками, бо смішно.
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добре що ти зі мною не сперечаєшся і у всьому зі мною згодний у кожного свій шлях до Бога
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Найти и высечь на центральной площади, а потом посадить лет на пять, скотов.
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Рускій мір в ночі завітав до Новоград-Волинського...
По справам вашим - буде вам!
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Конченые малороссы. Кроме памятников Ленину никакой памяти не признают. Мидиция хоть будет их искать?
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Это стадо только мертвым и может нагадить - те ответить не могут.
Люди в Новограде! Найдите этих ******! Нет сил уже смотреть как это быдло ходит по земле...
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Гарантию даю - "поработали" потомки присягнувших, в 1991-91-х, "украинскому салу", а не Украине...Как говаривали об вернувшихся из Англии, после падения Наполеона, французских дворянах, "Они ничего не забыли, и ничему не научились...".
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можливу друзі тих бандюків які погрожували азовцям при петі жоден тітушка не сів зато випустили десятки тисяч за законом сравченко.
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Твари.

При Порошенко такого беспредела не было.
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ага порошенко їх розстрілював,особисто,
при порошенко цих бандюків і випустили за законом ссявченко.
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Кажеш, що їх випустили по закону ссявченко? То знаєш хто це зробив? Чи, може, твоїх рученят справа?
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Да брехня, такое творится часто, это не единичный случай.
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Распоясались скоты . Раньше таким ублюдкам руки ноги ломали теперь както всё безнаказано. Петух этот бердичевский который унижал атошника и сколько гавна на защитников вылил тоже както безнаказано.В начале войны таких ******* наказывали сразу можно найти в ютубе
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А это специально так. Это элемент войны - подорвать моральный дух врага гадостями - Путин же кэгэбист как-никак. А за этими тварями мерзостей числится как за всем остальным миром, да еще и намного больше.
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Умудриться под каждой темой разводить срачи о "зебилах" и "порохоботах".....
У парашников есть поговорка - "этот народ не победить"(эта поговорка высерается когда кто-то сделал что-то гадкое или эпически затупил). Так и просится она сюда к срущимся товарищам.
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Народ действительно не победить Но сейчас в УКРАИНЕ есть не менее 40 % толпы, но не народа Если сомнение есть-посмтрите на результаты выборов. Кстати, меншинство получило власть , абсурд 47% проголосовавших и 53 % не голосовали.
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Твари, ничего святого для них нету, поймать бы их, да там и положить, под разбитые ими же плитами, и чтоб подыхали, как шакалы бешеные.
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ищите этих ублюдков в лугандонии. Пока эти твари могут посещать Украину-жди всегда от них подлости Граница должна быть наглухо закрыта. На оди обстрел нашей территории нужно отвечать десятьюИ нехрен переживать .что там "наши "люди там нет людей там твари предатели Выборы показали-твари в даунбасе есть твари даунбасса
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Кацапи лютують. Добралися і до могил.
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Это не просто вандализм, это открытая, наглая, уверенная в своей безнаказанности, скорее всего проплаченная демонстрация "внутреннего конфликта", в сущесвовании которого так горячо всех убеждают наши "голуби мира". Войны нет, есть просто "конфликт". А у нас, слабовольных, и законов то соответствующих до сих пор нет, поэтому, если даже и поймают, то только за мелкое хулиганство. А вот если бы впаяли лет хотя бы по пять без права амнистии за антигосударственную деятельность, то подобные "борцы" тысячу раз подумали бы, прежде чем вообще куда-то соваться.
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