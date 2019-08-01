 Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО. ФОТОрепортаж

Про це повідомили учасники Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі в місті Новоград-Волинський було розтрощено 15 пам'ятників героям, загиблим на війні на Сході. Алея слави, кладовище Чехова. Від злості бракує слів!" - йдеться в замітці.
Як пише інтернет-видання "Новоград.City", вандали пошкодили 15 пам'ятників, п'ять з яких на місці поховання учасників АТО - Дмитра Герасимчука, Антона Мілька, Юрія Глухова, Василя Карпенка та Миколи Лісовського.
Правоохоронці проводять розслідування і шукають зловмисників.
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свічку тримав?
а жарти про Україну, яка готова і спереду і ззаду... це теж вияв патріотизму зю в твоїх очах?
що стосується бюджетних коштів слідство вже ведеться і петя на допроси ходив,він влаштував в країні тотальний дерибан я працюю з бюджетними коштами і знаю як це робиться при яценюку до речі такого не було
слідству від труби довіри нема. висновків до речі нема теж. скоріш за все й не буде. владу вже узурповано - діло зроблено.
у мене є неспростовні докази жоден коррупціонер,тітушка чи сепар при пороху не сів.
за 5 років побудував проституйовану систему безкарності
не передову копати окопи цих покидьків!
Забирается гражданство, которое они так ненавидят и оправлять на горячо ими любимую Россию...
Без права вьезда в Украину в течении 5 лет...
за ті 30 срібників????
БОГ їм суддя ......
Найбільші в світі мерзотники були віруючими і свято впевненими шо догоджають боху.
(ще б пак, проти Яхве навіть Сралін - хробак)
Тобто - німці, християни(дуже добрі), навіть гасло висрали - гоТ міт анс і .... програли дияволопоклонникам(дуже злим), та ще й такі ж християни як і вони, вдарили їм в спину в союзі з совками? І як розуміти це? Аааа, "маловірили" і "каразагріхи".
ОК, не нудь цими казочками, бо смішно.
По справам вашим - буде вам!
Люди в Новограде! Найдите этих ******! Нет сил уже смотреть как это быдло ходит по земле...
При Порошенко такого беспредела не было.
при порошенко цих бандюків і випустили за законом ссявченко.
У парашников есть поговорка - "этот народ не победить"(эта поговорка высерается когда кто-то сделал что-то гадкое или эпически затупил). Так и просится она сюда к срущимся товарищам.