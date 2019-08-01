 Співробітники ДМС затримали в Києві мігрантів з інфекційним захворюванням, які торгували продуктами. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДМС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на ринку в Деснянському районі столиці 31 липня затримали 59 порушників міграційного законодавства. Із них 33 примусово повернуть у країну походження, 17 скоротили термін перебування в Україні, а ще двох мігрантів помістять у пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи.

Також складено 42 адміністративні протоколи про порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні (за ст. 203 КпАП).

У ДМС зазначили, що минулого тижня на цьому ж ринку затримали 63 мігрантів. 10 затриманих помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Троє з них виявилися хворими небезпечним інфекційним захворюванням. Чоловіки займалися реалізацією овочів і фруктів, тобто безпосередньо контактували з людьми і продуктами.

У пресслужбі Міграційної служби пояснили, що медобстеження проходять лише ті особи, яких направляють у пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи, передає "Українська правда". Тому скільки загалом може бути мігрантів з небезпечним захворюванням, невідомо.