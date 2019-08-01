 Біля зруйнованого моста в Станиці Луганській почали розмінування. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Станично-Луганської районної державної адміністрації.

"Сьогодні з ранку сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту у КПВВ "Станиця Луганська". Це наступний крок з нашого боку, для ремонту моста", - сказано в повідомленні на сторінці райадміністрації в Фейсбуці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Тристороння контактна група в Мінську зуміла напередодні домовитися про розмінування території навколо моста в Станиці Луганській.

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"Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту моста в Станиці Луганській. Досягнуто домовленості про початок розмінування прилеглих до мосту територій від завтра", - написала прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук за підсумками засідання ТКГ у Мінську.

Президент України Володимир Зеленський в межах робочої поїздки до Луганської області 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування і який планується відновити за умови дотримання перемир'я.





