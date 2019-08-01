 Біля зруйнованого моста в Станиці Луганській почали розмінування. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Станично-Луганської районної державної адміністрації.
"Сьогодні з ранку сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту у КПВВ "Станиця Луганська". Це наступний крок з нашого боку, для ремонту моста", - сказано в повідомленні на сторінці райадміністрації в Фейсбуці.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Тристороння контактна група в Мінську зуміла напередодні домовитися про розмінування території навколо моста в Станиці Луганській.
"Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту моста в Станиці Луганській. Досягнуто домовленості про початок розмінування прилеглих до мосту територій від завтра", - написала прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук за підсумками засідання ТКГ у Мінську.
Президент України Володимир Зеленський в межах робочої поїздки до Луганської області 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування і який планується відновити за умови дотримання перемир'я.
Единичные обстрелы в Донбассе не стоит считать нарушением бессрочного перемирия. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает «Интерфакс-Украина».
По словам военачальника, подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске, и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул Хомчак.
причем что ынтересно, что именно укрсторона предоставила - путен нихрена не предоставил-ихтамнет-енто украита на каленях приползла и предоставила..все какмедведчук саабщил после перегавора в мескве.
дальше будет - украита предоставила
1. свои предложения по амнистеи....
2.украита предоставила свои предложения по хведерализацыи....
3.....
Источник: https://censor.net.ua/p3140777
и что еще ынтересно - ентогосчс разминирует и свалит в киев.
а солдаты на передовой останутся с голымзадом
ну и дамбасятина уже паполной в 4 полосы по мосту навалит за укрпенсиями -калбасой
в инете насмехаются над ентими тупыми хахлами - распевателямигромко укргимнов
ахахаха
***
Дикий - он на то и дикий…
Пусть и ликом невеликий,
Сущность дикого одна -
В неблагодарности она!
Волчонок, потеряв семью,
Попал в обитель, не свою.
И там же, где он воду пил,
Упал с моста и заскулил…
Прохожий, сжалившись, нырнул,
Волчонку руки протянул.
Щенок, собрав остаток сил,
Бедняге палец откусил…
(Эзоп. 600 г. до н.э)