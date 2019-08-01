 Військова прокуратура перекрила канал збуту зброї та боєприпасів на Закарпатті, - Лисенко. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прессекретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

"Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та працівниками Управління СБУ в Закарпатській області, в рамках контролю за вчиненням злочину за ч. 1 ст. 263 КК України задокументовано факти збуту мешканцем Закарпатської області вогнепальної зброї та бойових припасів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник за грошову винагороду на загальну суму 32 тис грн незаконно збув пістолет-кулемет системи Судаєва з бойовими набоями до нього калібру 7,62 мм у кількості 25 шт та пістолет-револьвер "Лефоше".

31.07.2019 правопорушника затримано після збуту зазначеної зброї та боєприпасів, а вогнепальну зброю з набоями вилучено в ході проведення слідчих дій.

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Під час обшуку помешкання затриманого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 32 тис грн, які останній отримав від реалізації зброї та боєприпасів, пістолети різного маркування та різного калібру в кількості 16 шт, гвинтівки різного маркування та калібру в кількості 6 шт, в тому числі з прицілом, оптичні приціли з різним маркуванням в кількості 4 шт, пристрої для відливання куль в кількості 5 шт, магазини до пістолетів в кількості 5 шт, велику кількість набоїв до вказаної зброї (1200 шт), капсули для запалювання в кількості 565 шт, комплектуючі до зброї, прилади для переробки зброї та інше.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





