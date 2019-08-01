 Військова прокуратура перекрила канал збуту зброї та боєприпасів на Закарпатті, - Лисенко. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прессекретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.
"Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та працівниками Управління СБУ в Закарпатській області, в рамках контролю за вчиненням злочину за ч. 1 ст. 263 КК України задокументовано факти збуту мешканцем Закарпатської області вогнепальної зброї та бойових припасів", - йдеться в повідомленні.
Зловмисник за грошову винагороду на загальну суму 32 тис грн незаконно збув пістолет-кулемет системи Судаєва з бойовими набоями до нього калібру 7,62 мм у кількості 25 шт та пістолет-револьвер "Лефоше".
31.07.2019 правопорушника затримано після збуту зазначеної зброї та боєприпасів, а вогнепальну зброю з набоями вилучено в ході проведення слідчих дій.
Під час обшуку помешкання затриманого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 32 тис грн, які останній отримав від реалізації зброї та боєприпасів, пістолети різного маркування та різного калібру в кількості 16 шт, гвинтівки різного маркування та калібру в кількості 6 шт, в тому числі з прицілом, оптичні приціли з різним маркуванням в кількості 4 шт, пристрої для відливання куль в кількості 5 шт, магазини до пістолетів в кількості 5 шт, велику кількість набоїв до вказаної зброї (1200 шт), капсули для запалювання в кількості 565 шт, комплектуючі до зброї, прилади для переробки зброї та інше.
Зараз проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
О встрече от 30.07.2019 г.
На встрече по приглашению президента Зеленского присутствовали представители почти всех крупнейших финансово-экономических групп Украины, а также представители "израильского пула" (это наше рабочее название сформированной группы финансистов из Израиля, активно и согласованно работающих в Украине и с президентом Зеленским).
Мы не будем пока оглашать список присутствующих, ибо никто из них не изъявил согласия на предложение Президента Зеленского, потому оглашение списка считаем не своевременным. Для создания понимания, что мы это знаем, скажем лишь одно - представителей Ахметова не было.
В своем выступлении, которое продолжалось более часа, президент Зеленский предложил всем присутствующим принять скоординированное участи в проекте, который очевидно станет пилотным проектом всей его президентской деятельности - проект "Реинтеграция Донбасса" (мы упоминали о нем уже " ...4. Нас ждет грандиозны дерибан под названием "восстановление Донбасса" весом в половину золото-валютных запасов Украины." ).
Стоимость проекта определяется Зеленским в пределах 280-300 млрд. гривен. Источники финансирования - Государственный бюджет Украины, целевая европейская программа в пределах 25-30 млрд. гривен, и возможные инвестиции заинтересованных структур в пока не определенном размере.
Так как возможности государственного бюджета Украины не предполагают выделения такой суммы, команда президента Зеленского предлагает пиково нарастить доходы бюджета Украины для решения этого вопроса. В качестве возможных мероприятий предлагается проведение программы массовой приватизации банковской системы, "Укрзализныци", "Укрпочты" и всех оставшихся других оставшихся в государственной собственности активов.
Кроме того, открытие рынка земли для покупки всех желающих. включая иностранцев.
Полученные средства будут вложены в инфраструктурные проекты по реконструкции и восстановлению экономического потенциала Донбасса, создание новых производств в том числе с привлечением иностранного капитала. По замыслу Зеленского действие этого проекта будет постепенно расширятся и на не подконтрольную Украине часть Донбасса, по мере расширения демилитаризованных зон и прекращения огня. Кроме того данный проект предлагает очень сжатые сроки выхода на пик реализации в течении 2020 года.
Всем присутствующим были розданы папочки с экономическими расчетами, где то на 20-25 страниц, правда без каких либо опознавательных знаков.
Особого обсуждения вопроса не получилось. Очевидно представителям которые присутствовали, все таки нужны консультации с первыми лицами.
Наш комментарий.
Вова решил не воровать. По мелочи. Ну правда, отщипывать какие то жалкие миллион-полтора, рискуя попасть в первые полосы СМИ...
Вова замыслил грандиозный хапок ! В пределах 3-4 млрд. долларов выхваченных за один год. Он понимает. что год - это предел его возможностей. Далее все будет для него совсем плохо. Куда бежать - нет вопроса. Документы на имя нового гражданина Израиля с новым, еврейским именем - это вопрос легко решаемый. Спросите , под каким именем обитает в Израиле Арбузов? Скажем прямо - полет наглости впечатляет. Хотя "Костюм с отливом - и в Ялту !" - это уже было...
И вот теперь будет очень интересно следить, как действия "оттученой в Трускавце" "команды Зе" будет строго следовать грандиозным планам будущего миллиардера.
Бо Ви знаєте ВСЕ !
Кстати на снимках из шести короткостволов - пять пгевматика.
Из современных гильз проблематично шо-то сколхозить, у него вроде калибры были какие-то экзотические, типа 5 мм, 7 мм и 12 мм.
Лефорше это вообще отпад) я шпилечные револьверы видел только в Мюнхенском музее)))
А где боевой держак от лопаты?