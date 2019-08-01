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Все про:Закарпаття (795) зброя (1375) Військова прокуратура (549) Лисенко Андрій (69)

 Військова прокуратура перекрила канал збуту зброї та боєприпасів на Закарпатті, - Лисенко. ФОТОрепортаж

Військова прокуратура перекрила канал збуту вогнепальної зброї та бойових припасів на Закарпатті.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прессекретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

"Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та працівниками Управління СБУ в Закарпатській області, в рамках контролю за вчиненням злочину за ч. 1 ст. 263 КК України задокументовано факти збуту мешканцем Закарпатської області вогнепальної зброї та бойових припасів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник за грошову винагороду на загальну суму 32 тис грн незаконно збув пістолет-кулемет системи Судаєва з бойовими набоями до нього калібру 7,62 мм у кількості 25 шт та пістолет-револьвер "Лефоше".

31.07.2019 правопорушника затримано після збуту зазначеної зброї та боєприпасів, а вогнепальну зброю з набоями вилучено в ході проведення слідчих дій.

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Під час обшуку помешкання затриманого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 32 тис грн, які останній отримав від реалізації зброї та боєприпасів, пістолети різного маркування та різного калібру в кількості 16 шт, гвинтівки різного маркування та калібру в кількості 6 шт, в тому числі з прицілом, оптичні приціли з різним маркуванням в кількості 4 шт, пристрої для відливання куль в кількості 5 шт, магазини до пістолетів в кількості 5 шт, велику кількість набоїв до вказаної зброї (1200 шт), капсули для запалювання в кількості 565 шт, комплектуючі до зброї, прилади для переробки зброї та інше.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Військова прокуратура перекрила канал збуту зброї та боєприпасів на Закарпатті, - Лисенко 01

Військова прокуратура перекрила канал збуту зброї та боєприпасів на Закарпатті, - Лисенко 02
Військова прокуратура перекрила канал збуту зброї та боєприпасів на Закарпатті, - Лисенко 03
Військова прокуратура перекрила канал збуту зброї та боєприпасів на Закарпатті, - Лисенко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140740
 
   
 Топ коментарі
 
А що таке "пістолет-револьвер"? Згідно з прийнятою, у всьому світі, класифікацією, "пістолети" і "револьвери" - це різні системи зброї... "Пістолети" - або однозарядні, або магазинні, а револьвери - барабанні... Крім того, де продавець патрони для "Лефоше" знайшов?... "Шпилькові" патрони небезпечні у використанні, були "проміжним" видом патронів, і випускалися в середині 19-го, століття, а на початку 20-го, майже всі револьвери, стали випускаться навіть не з патронами "бокового бою", а вже з центральним капсулем...
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Не, это полностью накрыло заезжую пластинку подкремлевских и зеленожопых подхуйловников
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Є непогана книжка, ще 70-х років. Жук А.Б., "Пистолеты и револьверы"... Переді мною лежить друге, доповнене видання, 1990 року видання... Там все це є... (я ж недаром хвалився, що маю непогану бібліотеку. А ще ВСІ книги звідти, перечитані, неодноразово, що дає можливість в них орієнтуваться... (не зміг, тільки, перечитать Ніцше, "Так говорив Заратустра" - не справився з навалою "бредятини"...)
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Не, это полностью накрыло заезжую пластинку подкремлевских и зеленожопых **************
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А порошенко случайно вам на платье не нагадил?
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тема оружия и наркоты полностью курируется сбу. без ведома петеных ставленников такие обороты не возможны.
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Які там "обороти"? Цього вистачило би легальному бізнесменові на один кіоск. Жаль, що людина була ініціативна і самозайнята, а тепер її треба годувати державним коштом.
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Воровать, так миллиард !!

О встрече от 30.07.2019 г.

На встрече по приглашению президента Зеленского присутствовали представители почти всех крупнейших финансово-экономических групп Украины, а также представители "израильского пула" (это наше рабочее название сформированной группы финансистов из Израиля, активно и согласованно работающих в Украине и с президентом Зеленским).
Мы не будем пока оглашать список присутствующих, ибо никто из них не изъявил согласия на предложение Президента Зеленского, потому оглашение списка считаем не своевременным. Для создания понимания, что мы это знаем, скажем лишь одно - представителей Ахметова не было.
В своем выступлении, которое продолжалось более часа, президент Зеленский предложил всем присутствующим принять скоординированное участи в проекте, который очевидно станет пилотным проектом всей его президентской деятельности - проект "Реинтеграция Донбасса" (мы упоминали о нем уже " ...4. Нас ждет грандиозны дерибан под названием "восстановление Донбасса" весом в половину золото-валютных запасов Украины." ).
Стоимость проекта определяется Зеленским в пределах 280-300 млрд. гривен. Источники финансирования - Государственный бюджет Украины, целевая европейская программа в пределах 25-30 млрд. гривен, и возможные инвестиции заинтересованных структур в пока не определенном размере.
Так как возможности государственного бюджета Украины не предполагают выделения такой суммы, команда президента Зеленского предлагает пиково нарастить доходы бюджета Украины для решения этого вопроса. В качестве возможных мероприятий предлагается проведение программы массовой приватизации банковской системы, "Укрзализныци", "Укрпочты" и всех оставшихся других оставшихся в государственной собственности активов.
Кроме того, открытие рынка земли для покупки всех желающих. включая иностранцев.
Полученные средства будут вложены в инфраструктурные проекты по реконструкции и восстановлению экономического потенциала Донбасса, создание новых производств в том числе с привлечением иностранного капитала. По замыслу Зеленского действие этого проекта будет постепенно расширятся и на не подконтрольную Украине часть Донбасса, по мере расширения демилитаризованных зон и прекращения огня. Кроме того данный проект предлагает очень сжатые сроки выхода на пик реализации в течении 2020 года.
Всем присутствующим были розданы папочки с экономическими расчетами, где то на 20-25 страниц, правда без каких либо опознавательных знаков.
Особого обсуждения вопроса не получилось. Очевидно представителям которые присутствовали, все таки нужны консультации с первыми лицами.
Наш комментарий.
Вова решил не воровать. По мелочи. Ну правда, отщипывать какие то жалкие миллион-полтора, рискуя попасть в первые полосы СМИ...
Вова замыслил грандиозный хапок ! В пределах 3-4 млрд. долларов выхваченных за один год. Он понимает. что год - это предел его возможностей. Далее все будет для него совсем плохо. Куда бежать - нет вопроса. Документы на имя нового гражданина Израиля с новым, еврейским именем - это вопрос легко решаемый. Спросите , под каким именем обитает в Израиле Арбузов? Скажем прямо - полет наглости впечатляет. Хотя "Костюм с отливом - и в Ялту !" - это уже было...
И вот теперь будет очень интересно следить, как действия "оттученой в Трускавце" "команды Зе" будет строго следовать грандиозным планам будущего миллиардера.
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очередное запугивание сектантов потужных покращень. не судите по себе соевые.
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Тільки від одного тренінгу ЗЄкоманди в Трускавці "зелений" схуд та зморщився до 25грн, а що з ним буде після зєприсяги на вірність України, одному Богу відомо, може взагалі зчезнути (в Україні)
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Не -е, это уже при нынешней власти идет воровство, при ПЭРЫКУ такого не было. Там было все представлено на промышленной основе. РАЗМАХ, а это МЕЛОЧЬ. Стыдно за нынешних, мельчает ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
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А що таке "пістолет-револьвер"? Згідно з прийнятою, у всьому світі, класифікацією, "пістолети" і "револьвери" - це різні системи зброї... "Пістолети" - або однозарядні, або магазинні, а револьвери - барабанні... Крім того, де продавець патрони для "Лефоше" знайшов?... "Шпилькові" патрони небезпечні у використанні, були "проміжним" видом патронів, і випускалися в середині 19-го, століття, а на початку 20-го, майже всі револьвери, стали випускаться навіть не з патронами "бокового бою", а вже з центральним капсулем...
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Навіть не буду питати звідки Ви це знаєте Военная прокуратура перекрыла канал сбыта оружия и боеприпасов на Закарпатье, - Лысенко - Цензор.НЕТ 3078
Бо Ви знаєте ВСЕ !

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Є непогана книжка, ще 70-х років. Жук А.Б., "Пистолеты и револьверы"... Переді мною лежить друге, доповнене видання, 1990 року видання... Там все це є... (я ж недаром хвалився, що маю непогану бібліотеку. А ще ВСІ книги звідти, перечитані, неодноразово, що дає можливість в них орієнтуваться... (не зміг, тільки, перечитать Ніцше, "Так говорив Заратустра" - не справився з навалою "бредятини"...)
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Яр, все правильно, только маленькое уточнение. К пистолету могут идти обоймы, например Маузер С -96 (второе обозначение К-96) обоазца 1895 года. Обойма по 6, 10 и 20 патронов. Были варианты и с от"емным магазином на 10, 16, 20, 40 патронов.
Кстати на снимках из шести короткостволов - пять пгевматика.
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Так я же не против... Я на фото, вообще, не вижу револьвера... (Кстати, они тоже были "множествозарядные" - видел рисунок с 36-патронным барабаном...)
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Видал, двухрядная рассверловка барабана. Кстати у нашего общего знакомого А.А.А. я отрывался со всего, что у него было! Как научил меня стрелять, так я спокойно наших "Альфонсов" перестреливал. Они злились - но терпели. Військова прокуратура перекрила канал збуту зброї та боєприпасів на Закарпатті, - Лисенко - Цензор.НЕТ 4428
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Не ты один на том стрельбище, бывал... Жаль, не смог достать патроны к М-16, так что пострелять не пришлось... А вот с "Барса", с грушевым прикладом - "сподобился"... Жаль, какой-то "муд.ла", испортил - спьяну, на ствол, уселся, и он, под генеральской жопой, согнулся...
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Толь Толич и 11,43мм (45 АСР) берег, как курица крайнее яйцо. К М16 патроны были, но очень мало. Я притаранил пару пачек. Так мы их и разбабахали. К С-96 использовали патроны ТТ (7,62х25).
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Ну, мусора ж написали, шо ППС з набоями, а шо Лефоше з набоями не написали.

Из современных гильз проблематично шо-то сколхозить, у него вроде калибры были какие-то экзотические, типа 5 мм, 7 мм и 12 мм.
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Да там даже не в калибре дело, а в гильзе - она цилиндрическая, без фланца или "закраины", с высверленным сбоку, в донной части, отверстием, со вставленной внутрь, и торчащей наружу, шпилькой, по которой бьёт "наружный" курок, и размещённым, внутри гильзы, капсюлем, с воспламеняющим составом... Короче, не статья, а "кино, и немцы"...
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Судя по фото, там пневматы и травматы, а остальное антиквариат)))
Лефорше это вообще отпад) я шпилечные револьверы видел только в Мюнхенском музее)))
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Да они там, вообще, какого-то, "левака", налепили... О пистолетах магазинных, в статье - ни слова... "Шпилечный" патрон Лефоше, я ОДИН раз в жизни, видел, у одного коллекционера, в Киеве - под большим секретом, показал... А сами револьверы - только на рисунках...
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Патрони "Лефоше" у Чехії та Германії випускають.
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Под какое оружие? Может, это такой "Лефоше", как халва из семян подсолнечника, "французское национальное блюдо" - салат "оливье", или "русский" гуляш? Патроны Флобера - не "шпилечные", а "бокового боя, как у "мелкашек"... А Лефоше - именно "шпилечные"... Это совсем иная система... Ты ещё "митральезу" "пулемётом", обзови, или многоствольный "орган" - системой залпового огня......
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Таки да, зпросоння сплутав бокового бою та кільцевого. Тоді хз де він їх взяв)
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От і я про це... А де взяв - не знаю... Може, дядько, після 1939-го, у якогось польського поміщика, колекцію "потряс", і забрав, "шоб було"? Цим револьвером зараз, можна лише цвяхи забивать... Або продать, як антикварну річ...
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Добавлю - патроны "бокового боя", и "кольцевого воспламенения" - это одно и то же...Первое словосочетание - устаревшее наименование. Современное - второе... В них капсюль, как составная часть патрона, отсутствует, а воспламеняющий состав запрессован в закраину гильзы....
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Блочный лук!!!
А где боевой держак от лопаты?
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