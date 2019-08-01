EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  8915  227
Все про:Київ (6350) Кличко (654) Джуліані (23)

 Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві". ФОТО

Адвокат президента Дональда Трампа, ексмер Нью-Йорка Рудольф Джуліані заявив, що за правління Кличка Київ став кращим, ніж будь-коли, а самого мера української столиці назвав "світлом".

Таку думку Джуліані висловив у себе в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном у суперважкій вазі та є справжнім патріотом України. Місто Київ ніколи не було кращим. Він - яскраве світло, що сяє у темряві", - написав адвокат Трампа.

Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його світлом у темряві 01

На цей момент нічого не відомо про відвідування Києва Джуліані до початку або під час правління Кличка.

Також дивіться: "Чудова новина!" - Ляшко розповів, що йому показав Кличко у відповідь на пропозицію об'єднатися. ВIДЕО

Потрібно зазначити, що поїздка Кличка в США для зустрічі з Джуліані відбулася на тлі звільнення з посади голови КМДА, яке йому загрожує, ініціатором якого є Офіс президента. За словами глави ОП Андрія Богдана, Кличко пов'язаний з інститутом "смотрящих" і не контролює Київраду.

Нагадаємо, цієї весни Джуліані збирався зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб переконати його продовжити розслідування в інтересах Білого дому і таким чином допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року. Крім того, він збирався розповісти Зеленському "правду про його оточення". В результаті Джуліані скасував візит в Україну через "атаки на нього" демократів і спроб виставити поїздку в негативному світлі.

Пізніше в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ Джуліані повідомив подробиці того, чому він збирався зустрітися із Зеленським, а також назвав одну з причин, через яку відмовився їхати в Україну: "Люди в Сполучених Штатах сказали мені, що не варто їхати, оскільки це пастка, підстроєна демократами і людьми, лояльними до Сороса. А зараз я бачу, що Президент ними оточений - юрист Коломойського (глава Офісу президента Андрій Богдан. - Ред.) і кілька хлопців, які працюють з Соросом. І меседж, який Президент Трамп хотів би йому передати (і який я і передав), звучить так: "Оточувати себе ворогами Президента Трампа - не найкраща ідея". Тому що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити поруч хлопця, який працював адвокатом тополігарха, про якого говорять, що він вивів мільярди з вашого банку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140736
 
   
 Топ коментарі
 
Поехал, пожаловался....Старик в маразме на алегории перешёл.....Теперь Кличко это свет! Бред какой то.
 показати весь коментар
 
Джулиани самый известный и успешный мэр Нью-Йорка, знает, о чем говорит!
Киевляне, если мы позволим поставить какую-то вонючую бенекрысу вместе Виталика, типа Ткаченка-нам с этого лайна не выбраться.и Украине тоже.
 показати весь коментар
 
Получи Богдан двоечку перед хуком
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Джулиани взбодрил Виталика ....
теперь Виталик яко лось
 показати весь коментар
 
 
поехал жаловаться,это просто ******,я его считал мужиком а ведет себя как плаксивая девочка.
 показати весь коментар
 
 
жаловаться побегут зелебобы вместе с портянкой ...
 показати весь коментар
 
Так тонко Кличко дауном (солнечным человеком) еще никто не называл...
 показати весь коментар
 
 
Нам даже у американцев надо годами любезному отношению к ущербным относится. Я уже про европейцев вообще не говорю. Как-то с нашего оффиса зашёл некто на итальянское судно к капитану. Мне было интересно узнать кто это был. И они отвечали, что это старичок спортивной внешности. Старичок у нас был один, но не спортивной вовсе внешности, большой любитель выпить. Так я только потом понял, что они имели в виду, когда они сказали, что он на их пароходе целую бутылку виски выпил.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
огарок, что ли?)))))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
Зашёл на цензор и чуть не ослеп от ярких вспышек! Это мощно полыхали зебильские пуканы под статьей про Руди Джулиани. Как-то нужно спокойнее, зебилята, что ж вы душу себе рвете?)))
 показати весь коментар
 
 
Джулиани Трампу о подробностях встречи с Кличко: «Отак для приветствия протягиваю ему руку... Вдруг неожиданно снизу что-то огроменное и тяжеленное прилетает мне в подбородок... Я тут же вырубился. Потом прихожу в себя, в глазах кромешная тьма, а в центре поля зрения из тьмы постепенно вырисовывается освещённая харя Кличка и с ехидной улыбочкой бормочет себе под нос: - Знатно зашёл апперкотик, помнят-то ручки, помнят...»
 показати весь коментар
 
 
Джулиани прав, сегодня Кличко смотрится , на фоне зомбированного населения, лучом света ...
 показати весь коментар
 
 
Это да, если ему в ухо посветить то в другом увидиш луч света!
 показати весь коментар
 
 
Педалик дурак дураком а верно понял что пора в штатах статус беженца, тобиш беглеца просить... Ааааа, мож он его нанять хочет для своей защиты....так не поможет, хоть всех своих с кем ты на ригн выходил пригласи на суд!
 показати весь коментар
 
 
Интересно в США он будет проходить как казнокрад, или как бывший боксёр. В США и сидеть в тюрьме приятней, может будут отпускать из тюрьмы тренировать городскую команду молодых боксёров.
 показати весь коментар
 
Не, в тюрьме он будет комиксы сочинять, как по ночам героически кочегарил в котельной чтоб злой Дед Мороз не заморозил киевлян
 показати весь коментар
 
 
Руди один из самых лучших метров НьюЙорка за всю историю города.
При нем Нью Йорк управлялся великолепно.
И если он так сказал о Кличко и Киеве при Кличко, то я ему верю абсолютно.
 показати весь коментар
 
Джулиани после встречи с Кличко назвал его "светом во тьме".

================================================

Интересно: а как он понимал Кличко? Если мы его большим с трудом понимаем.


Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 3428

 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору