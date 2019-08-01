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 Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів. ФОТО

Печерський районний суд Києва постановою від 23 липня заборонив роботу 18 новинних сайтів. У зв'язку з цим Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язала провайдерів закрити доступ до цих вебресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті НКРЗ, постановою Печерського суду накладається "арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі "Інтернет" у разі використання вебресурсів":

  1. http:// go338.top
  2. https://trident-ua.info
  3. https://enigma.ua
  4. https:blogs.korrespondent.net
  5. http://seychas.press
  6. http://www.netadvocate.org
  7. https://compromat.ws
  8. https://compromat.ws
  9. https://sled-net-ua
  10. http://ua-24.com
  11. http://moscow-post.press
  12. https://novindoosh.com
  13. http://www.stalker-world.net
  14. http://rospres.press
  15. https://informator.news
  16. http://ustav.press
  17. http://www.ukrpress.info
  18. http://www.stalker-world.net

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ та ще 13 українських інформаційних сайтів заблоковано в окупованому РФ Криму, - правозахисники

"Информатор" називає постанову Печерського суду "відвертим наступом на свободу слова.

"Сьогодні скандальний суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк виніс рішення заблокувати наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net і ще 16 інтернет-ресурсів за розміщення викривальних матеріалів про корупцію в державних органах", - йдеться в повідомленні на сайті.

Варто зауважити, що рішення про блокування було прийнято на підставі указу Президента України від 15 травня 2017 року, який передбачає блокування таких російських інформаційних ресурсів, як VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru і інших.

У редакції також зазначають, що їм аж ніяк не повідомили про те, що на сайт накладені санкції.

Видання планує оскаржити це рішення в судовому порядку.

Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів 01

Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів 02Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140722
 
 
 Топ коментарі
 
Москалику, у нас хуяндекс давно забанений, так що вали в спам!
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Скоро все будет квартал и сваты.....коррупцию победят одним указом....запретят о ней говорить....и все будет пучком...зеленым....
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А одноглазники и в контакте? Или скоро зелепуп их назад восстановит?
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Доступ к этим сайтам с Яндекса свободен.
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Москалику, у нас ******** давно забанений, так що вали в спам!
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Дурачек - этот "бан" действует на допотопные версии "Винды".
У меня стоит обновленная "десятка" - открывается свободно. И судя по посетителях ОК, ВК - во многих так же.
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Тором можна з будь-якої вінди залізти, але нормальна людина туди не полізе. Чи ти мені зараз будеш розказувати, що на яндекс підлога країни в нас лазить?))
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Приєднуюся до попереднього оратора. Скажи ще, ніби без контакту та однокласників взагалі борошна інформаційного голоду - гірші, ніж є стать вареника, забувши про паляницю з вершковою олією.
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«Valentin Shilov

Дурачек - этот "бан" действует на допотопные версии "Винды".
У меня стоит обновленная "десятка" - открывается свободно. И судя по посетителях ОК, ВК - во многих так же.»

1. Яка у тебе версія оновлення Windows 10?
2. До 31.07.2019 блокування сайтів це була прерогатива українського ПРОВАЙДЕРА.
3. Як альтернатива, ти живеш поблизу кордону Росіїї, і користуєшся мобільним інтернетом русского оператора.
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браузер с встроенным обходом блокировок. при этом кое-что забыли разблокировать. любители дерьмоньюс плакались.
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нема херні, вона як грузилась по замочуванню так і грузеться.
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диктатура 95 квартала..
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Ты хоть читай, 15 мая 17 года, ты ГАД, а не Баблокат. Таким пальчики ломать, что бы не шлепал Х......... ю. МРАЗЬ.
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Слышь клоун - тогда решение принималось
по блокировке только сайтов русни...
А сейчас заблокированы все украинские,
и в основном те которые мешают твоему Коломойше...
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Читай, скандальный судья Вовк, это шо, НОВОПРЫЗНАЧЕННЫЙ. НЭМА УМА, ЗГЫНЬ. Шо ты хочешь доказать? Шо ты ушлепок, так и так понятно. Щэ нэма у новоизбранных ни Х......я, НЕ ДОХОДИТ. Так ЗАГЛОХНИ.
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Я тоже о таких о не слышал, но вот блоги корреспондента то за что?
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В основному.
Але чому такий поспіх ?
І чому зараз ?
Хто організував ?
Можливо поступово всіх поприкривають.
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це може бути перевірка можливостей та проба пера. Взагалі-то в нас інформполітики, як такої не було якщо на клоуна та бренд повелися... хоча - цікаво подивитися що-ж таки буде! порох теж, як бачимо, дуже багато чого не робив або покладався на своїх помічників, які його втопили
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Наверно ВЫ не поняли .Вовк запретил много украинских ресурсов,критикующих его лично.Это ведь не СБУ список сотавляло.Судебное самоуправство.Подменяет и Президента и Кабмин.На мне нужен Зе.Всем управляет Волк.
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В какой-то ипанутой стране так тоже делают.
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Так це переважно і є сайти з тої іпанутої страни...
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В тій іпанутій країні банять всі сайти що критикують режим х..ла, а тут пропогандонські фейньюзи країни-агресора забанили. Різницю відчуваєш?
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Пора и "Цензору" обратить внимание на "высеры" своих штатных тролей. А то некоторые из них совсем уже обнаглели.
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ты бы начал со слов "а вот у нас на расее за критику сразу сажают...", чего стесняешься.
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офф топ


В православных храмах начали читать молитвы о прекращении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Накануне стало известно, что шаманы коренных народов России тоже решили подключиться к борьбе с пожарами. Они начали проводить обряды по вызову дождя
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так там пол Сибири горит и половина оставшегося тонет от разлива рек...
так что шаманам там надо быть аккуратнее и с ювелирной точностью))))
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Все боялись, что при Порохе начнут душить свободу слова.
А оно, вон оно чё, Михалыч...
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Точно. При Мародёре Мертвечук скупил кучу каналов. Вот такая свобода слова. Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов - Цензор.НЕТ 4085
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"свобода слова" это у вас на расее:​
Суд в Москве арестовал на восемь суток актера театра "Современник" Дмитрия Смолева, который снялся в ролике в форме сотрудника автоинспекции. Источник: https://censor.net.ua/v3140659
Куда нам до вас, мокшей!
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Порохобот, у тебя старая методичка. Меня новости из ********** абсолютно не интересуют. А тебя, вижу, очень интересуют. Так кто из нас кацап? Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов - Цензор.НЕТ 16
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простой вопрос-простой ответ:кацап омерзительный?
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Типичный ответ для типичного лузера-порохобота. Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 9931
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Это был не ответ, а вопрос.
а ты чего-то не добавил типичное для каца "гы-ы-ы-ы"...
Спешил?
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А що там на ********** може бути цікавим? Офіційна пропаганда - яку можна тільки слухати і навіть краще не обговорювати, безпечніше прикусити мову і сидіти як божа кульбаба, бо інакше загрожують страшні борошна в ФСБ, суд і тюрма.
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Кацап, твой переводчик - это что-то. "безпечніше прикусити мову", "страшні борошна"... Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7607
Иди соси у своего *****. Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7607
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Кстати ты - прямое доказательство того, что порохоботы и кацапы - одна шайка. Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 84
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Взагалі-то це був тест на українця.

Ти його пройшов... але від цього ще гірше.
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Взагалi-то розумiти українську мову та бути українцем - це рiзнi речi. Так що про проходження тесту ви поспiшили...
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В козлосране уже есть отдельный телеканал "Сваты"
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Наследство ПЯТОГО. А где он сейчас?
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Если ua-24 сайт одноименного канала садового, то надо бы заблокировать и сам канал.
Он ничем уже не отличается от какой-нибудь русской весны.
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И что конкретно тебе не нравится на 24 канале?
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К примеру, позавчера выступал какой-то овощ и рассказывал какой замечательный был Янукович, которого свергла хунта.
И это дословно - хунта навязала Украине ложные ценности, поссорила с братскими народами и ТД.
Скабеева может передохнуть.
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Это было с 15-00 до 16-00, кадр выступал на русском языке, внешне был похож на боевика Захара прилепина, но, похоже не он
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Скоро все будет квартал и сваты.....коррупцию победят одним указом....запретят о ней говорить....и все будет пучком...зеленым....
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Тихим цапом Украина превращается в паРашу..... методы и способы зебобиков ничем не отличаются от тех что у *****....
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А що ж тепер з порохоботами, куди їм тепер?!! Хто їхні "мемуари" буде друкувати... Де тепер своїх співвітчизників будуть ображати,помиями обливати...
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Корреспондент.нет
беглого Курченка когда забанят?
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ждем первый штраф за "лайк" и срок за перепост?
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Знову суддя Вовк, але під іншим іменем? Родич? Чи це щоб відволікти увагу від "головного" Вовка?
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Шикарно.Слава новій владі.Наближаємось до стандартів московії.********** класний чувак,от тільки президент ху..ий
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Да вообще, говно, а не президент. Принял нелепый указ в 2017 году, да и за судьей своим совсем не следит.
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Следует отметить, что решение о блокировке было принято на основании указа Президента Украины от 15 мая 2017 года Источник: https://censor.net.ua/p3140722
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Из-за тебя соевого серуна ??? ты не поверишь насколько мала твоя аудитория )))) мародер тупо деньги на ветер пускает)
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москоу пост, схожа херня є у Сумах - суми пост. таке ватне і тупе.
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Тепер, як раніше москалям, прийдеться опановувати анонімайзери.
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(СОЕВЫЕ) СОБАКИ ЛАЮТ (ОТ БЕССИЛИЯ) - КАРАВАН ИДЁТ
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Какминтаторы хреновы.... Во вообще исходный текст читали?

«Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використані веб-ресурсів:

Это про ЧТО?
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Я зустрічався з enigma.ua, compromat.ws, ua-24.com - брехливі сайти. Шарієвські.
Але це далеко не повний перелік брехливих... Видать, дубінські та бужанські сайти не дістало...
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Кореспондента правильно блокнули Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 2176 Питання - КОГО зі списку образили Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7241
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Суддя Вовк про VPN нічого не сказав ,лол
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Дуже пізнавально подивитися на якість работи Печерського суду і НКРЗ. Список складається з 18 позицій, причому на 7 і 8, а також на 13 і 14 назви веб-ресурсів повторюються. Виникає питання, скільки насправді сайтів засуджено до блокування - 18 або все-таки 16?
Що стосується доступу, то на даний момент з 16 доступ є на 10 сайтів. Хоча грамотний користувач зайде на будь-який сайт з розрекламованих Печерським судом, аби він працював.
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я наприклад ложив на Пещерський суд і на всі закони голімі які принімає Верховна Рада під коректировку олігархів ...ВПН і лазьте куди хочете ще Тор есть ну він довше
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