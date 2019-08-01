 Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті НКРЗ, постановою Печерського суду накладається "арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі "Інтернет" у разі використання вебресурсів":

http:// go338.top https://trident-ua.info https://enigma.ua https:blogs.korrespondent.net http://seychas.press http://www.netadvocate.org https://compromat.ws https://compromat.ws https://sled-net-ua http://ua-24.com http://moscow-post.press https://novindoosh.com http://www.stalker-world.net http://rospres.press https://informator.news http://ustav.press http://www.ukrpress.info http://www.stalker-world.net

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ та ще 13 українських інформаційних сайтів заблоковано в окупованому РФ Криму, - правозахисники

"Информатор" називає постанову Печерського суду "відвертим наступом на свободу слова.

"Сьогодні скандальний суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк виніс рішення заблокувати наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net і ще 16 інтернет-ресурсів за розміщення викривальних матеріалів про корупцію в державних органах", - йдеться в повідомленні на сайті.

Варто зауважити, що рішення про блокування було прийнято на підставі указу Президента України від 15 травня 2017 року, який передбачає блокування таких російських інформаційних ресурсів, як VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru і інших.

У редакції також зазначають, що їм аж ніяк не повідомили про те, що на сайт накладені санкції.

Видання планує оскаржити це рішення в судовому порядку.