 Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті НКРЗ, постановою Печерського суду накладається "арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі "Інтернет" у разі використання вебресурсів":
- http:// go338.top
- https://trident-ua.info
- https://enigma.ua
- https:blogs.korrespondent.net
- http://seychas.press
- http://www.netadvocate.org
- https://compromat.ws
- https://compromat.ws
- https://sled-net-ua
- http://ua-24.com
- http://moscow-post.press
- https://novindoosh.com
- http://www.stalker-world.net
- http://rospres.press
- https://informator.news
- http://ustav.press
- http://www.ukrpress.info
- http://www.stalker-world.net
"Информатор" називає постанову Печерського суду "відвертим наступом на свободу слова.
"Сьогодні скандальний суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк виніс рішення заблокувати наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net і ще 16 інтернет-ресурсів за розміщення викривальних матеріалів про корупцію в державних органах", - йдеться в повідомленні на сайті.
Варто зауважити, що рішення про блокування було прийнято на підставі указу Президента України від 15 травня 2017 року, який передбачає блокування таких російських інформаційних ресурсів, як VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru і інших.
У редакції також зазначають, що їм аж ніяк не повідомили про те, що на сайт накладені санкції.
Видання планує оскаржити це рішення в судовому порядку.
У меня стоит обновленная "десятка" - открывается свободно. И судя по посетителях ОК, ВК - во многих так же.
Дурачек - этот "бан" действует на допотопные версии "Винды".
У меня стоит обновленная "десятка" - открывается свободно. И судя по посетителях ОК, ВК - во многих так же.»
1. Яка у тебе версія оновлення Windows 10?
2. До 31.07.2019 блокування сайтів це була прерогатива українського ПРОВАЙДЕРА.
3. Як альтернатива, ти живеш поблизу кордону Росіїї, і користуєшся мобільним інтернетом русского оператора.
по блокировке только сайтов русни...
А сейчас заблокированы все украинские,
и в основном те которые мешают твоему Коломойше...
Але чому такий поспіх ?
І чому зараз ?
Хто організував ?
Можливо поступово всіх поприкривають.
В православных храмах начали читать молитвы о прекращении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Накануне стало известно, что шаманы коренных народов России тоже решили подключиться к борьбе с пожарами. Они начали проводить обряды по вызову дождя
так что шаманам там надо быть аккуратнее и с ювелирной точностью))))
А оно, вон оно чё, Михалыч...
Суд в Москве арестовал на восемь суток актера театра "Современник" Дмитрия Смолева, который снялся в ролике в форме сотрудника автоинспекции. Источник: https://censor.net.ua/v3140659
Куда нам до вас, мокшей!
а ты чего-то не добавил типичное для каца "гы-ы-ы-ы"...
Спешил?
Иди соси у своего *****.
Ти його пройшов... але від цього ще гірше.
Он ничем уже не отличается от какой-нибудь русской весны.
И это дословно - хунта навязала Украине ложные ценности, поссорила с братскими народами и ТД.
Скабеева может передохнуть.
беглого Курченка когда забанят?
«Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використані веб-ресурсів:
Это про ЧТО?
Але це далеко не повний перелік брехливих... Видать, дубінські та бужанські сайти не дістало...
Що стосується доступу, то на даний момент з 16 доступ є на 10 сайтів. Хоча грамотний користувач зайде на будь-який сайт з розрекламованих Печерським судом, аби він працював.