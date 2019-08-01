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Все про:Зеленський (2266) спорт (749)

 Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв". ФОТО

Президент Володимир Зеленський побажав українцям доброго ранку, вправляючись у тренажерному залі.

Про це він написав у фейсбукці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв. Доброго ранку!" - зазначив глава держави.

Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: Спорт ніхто не відміняв 01

Дивіться також: "Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про зміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ. ВIДЕО

Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: Спорт ніхто не відміняв 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140711
 
   
 Топ коментарі
 
Ну звісно. Війни немає. Полонені моряки вже дома. Вчителя вже отримують 4000$ на місяць. Працює акі бджола. Можна і на спорт. Заслужив!
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Це Порох, "барига", тижнями не вигодив з будівлі АП, працював по 14-18 годин на добу. А у цьому все пофіг. Обід за розкладом.
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ничего, даже вполне отлично, но возможно, некоторые ожидали другого рода новостей, чем зарядка. за поребриком тоже один пердун до старости то за амфорами свежеочищенными нырнет, то в хоккей мордой по дорожке проедет.
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Слабак ты Вова ! Вон ******* с утра серет час , при этом поглощая круасаны , а потом на кабак и по литру виски .Правда сырливое и фото не кидает .
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Іншими словами: "не працював і не збираюся"!
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а почему танец без бубна? у прохвэсиАнального клоуна должны быть бубенцы))
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Зелебоби, до вас звертаюсь, ви обирали преза щоб спостерігати за його годуванням, купанням, спортивними вправами та за концерними забавами ?
І як тут вас не привітати?!
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Їх надурили. Їм ще Богдана підсунули.
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Раніше відкриєш сайт, а там перші новини - президент провів телефонну розмову з тим то і тим видним західним політиком, відбув з візитом, домовився про зустріч...
А зараз ОЦЕ ?????
Найбільше наше досягнення - зовнішня політика скотилась на нівець.
Це вже факт.
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Умные люди ево вібралі патаму чьта он прікольний, а ти не шаришь😂😂😂
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Зеле надо быть в форме. А то вдруг опять повестка, а он съе... убежать от военкома не сможет. Это ж какой-то позор!
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Зєля недоторканий... Тепер вже педро потрібно бути в формі, щоб бігати від воєнкомату.
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Петя своє відслужив не від кого не бігаючи. Це Зєля у вас видатний спринтер...

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Ну все,следеющей ждем новость "наш котик сегодня посрал,этого никто не отменял"...
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Ну, раз мы уже лицезрели потные яйца "***********", то пора уже браться за греческие амфоры и за обучение стерхов...
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И опять победоносная новость! Ура! Зе в спортзал пошел! Ура! Это перемога! Конец эпохе бедности и корупции!!!
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Хай язик тренує - на допитах знадобиться.
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Думаю откуда столько негатива??? Ааа так это ж газетка от Пети ))))) Тогда все верно, отрабатывайте и не сачкуйте))) Не забывайте лайки друг другу ставить, а то косточку не дадут... Ну и обязательно ищите каждый день повод, как облить дерьмом Зелю.. Прям как в басне: -" Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать")))
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При чем тут Зеленский к распространению этой новости СМИ? Зеленский, как многие люди, ведет аккаунт в фейсбуке, где делится моментами своей жизни, а то что эта новость появилась на цензоре - это не Зеленский, а цензор и его сотрудники, которые посчитали, что украинцам эта новость будет интересна.
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А Богдан уже сегодня покакал и зубки почистил? Где новость дня для зеприматов?
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А порох тоже в такой позе стоял или у него стиль обезьяны?
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А Порох стоял в позе - болт в рыло кремлевской мрази ***** и таким как ты **************.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html интересная информация.
Зеленожопым не читать!
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А туалет он с утра не посетил?
С нетерпением ждём сообщения!!!
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Пляжи, спортзалы, фонтаны... А ночью он "работает" бо после Пети приходится по ночам работать... Да зебилы?
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где вы видели, чтобы он работал, да ещё и ночью? там какие-то черти в его офисе зависали. самого там замечено не было.
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А чего вы хотели с артиста, которого нанял Коломойша,
для того чтобы он играл роль президента - при офисе Богдана?

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Нда…….., клоун навсегда останется клоуном...…...
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Спорт ніхто не відміняв? За відмінками?
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"Вот фотка на которой ем шаурму, вот на тренажерах, эта с гантелями, на этой чертей гоняю, здесь в красных трусах плаваю, это я на пляже, а это самая любимая - на лиге смеха..и тд. Когда увидим фотку за рабочим столом в 8 утра? Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 5763
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А запостите еще фотку как Зе срет на очке - зебилы просто умрут от счастья и умиления
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..В Україні незабаром може статися перша гучна відставка періоду президентства Володимира Зеленського. Сполучені Штати, як стверджує Telegram-канал Shadow Anonymous, все-таки протиснули ідею зняти з займаної посади Андрія Богдана Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 8865 , оскільки глава Офісу президента у Вашингтоні безпосередньо пов'язують з Ігорем Коломойським.

Андрій Богдан, за інформацією Telegram-канал Shadow Anonymous, незабаром може бути звільнений з посади голови Офісу президента. На його відставку наполягали Сполучені Штати, причому, досить активно. Вся справа в тому, що Вашингтон безпосередньо пов'язують нинішнього керівника Офісу президента з Ігорем Коломойським.

При цьому українського бізнесмена раніше адвокат Дональда Трампа зарахував до «особистих ворогів президента США». Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 1432 .
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Прикиньте - вы наняли слугу, а он вместо работы по отдыхам, экскурсиям и тренажеркам шляется...
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Отдых никто не отменял. Волкер в Станицу Луганскую , Зеленский в Одессу на отдых.
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Здається, окрім публікації фоток, де він куем груши околачує, Зеля більше нічого не вміє.
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яке воно кончене...Господи...скоро відоси про ранкове випорожнення шлунку, кишківника та мочового міхура ГЕдранта з'явиться...п-ць!!!!
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Ну и нафиг нам такие новости об этом зепрездоболе? Спорт никто не отменял? А государственные дела вполне можно отменить , они подождут , да и нудные они
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Та хай хоч з 4-х ранку тренується!! Але не пізніше 8-ї ранку повинен вже бути на роботі!! Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 3494
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уже и так понятно - у "зелени" основная работа как была так и осталась в "лиге смеха", а президентом он просто подрабатывает в промежутках между соревнованиями по ржачу и поеданием шаурмы...
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Це ж робочий час! Замість роботи тренажери? "Гарний" преЗедент!
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