 Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв". ФОТО

Про це він написав у фейсбукці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв. Доброго ранку!" - зазначив глава держави.
Про це він написав у фейсбукці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв. Доброго ранку!" - зазначив глава держави.
І як тут вас не привітати?!
А зараз ОЦЕ ?????
Найбільше наше досягнення - зовнішня політика скотилась на нівець.
Це вже факт.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html интересная информация.
Зеленожопым не читать!
С нетерпением ждём сообщения!!!
для того чтобы он играл роль президента - при офисе Богдана?
Андрій Богдан, за інформацією Telegram-канал Shadow Anonymous, незабаром може бути звільнений з посади голови Офісу президента. На його відставку наполягали Сполучені Штати, причому, досить активно. Вся справа в тому, що Вашингтон безпосередньо пов'язують нинішнього керівника Офісу президента з Ігорем Коломойським.
При цьому українського бізнесмена раніше адвокат Дональда Трампа зарахував до «особистих ворогів президента США». .