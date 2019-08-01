 Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв". ФОТО

Про це він написав у фейсбукці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв. Доброго ранку!" - зазначив глава держави.

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