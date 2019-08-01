 П'яний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор", аварія сталася в четвер вранці, 1 серпня, на перетині проспекту Яворницького і вулиці Вернадського.
Згідно з попередніми даними, водій Hyundai намагався втекти від переслідування поліцією, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння.
Не впоравшись з керуванням на перехресті, він протаранив маршрутку № 157, яка їхала у напрямку до центру міста. Зазначається, що гальмівний шлях легковика був близько 40 метрів.
У маршрутці в момент ДТП перебували близько 20 пасажирів. З них 11 осіб звернулися по медичну допомогу. Травми пасажирів переважно легкі - садна і забиті місця рук і ніг, забої грудної клітини та голови.
Також постраждали водій і пасажир легкового автомобіля. Про їхній стан поки відомо мало - за попередньою інформацією, травми водія характеризуються як важкі.
Только кто ответит за мыролюбно реформистские суммы растаможки, которые установили кулявлобные бакайцынюки и потом свиновальцы?
...Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало - по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые....
хорошо, что не наоборот
1,6 для него дохрена
В мисливців підранка категорично забороняють гнати, по-перше, він може пробігти багато км, по-друге-він дуже небезпечний.Правило у мисливців таке: сідаємо спочиваємо,поки він відбіжить і заспокоється, через пів-години влаштовуємо пошуки
Коли за оленем їде поліція з увімкненими сигналами, пішоходи заздалегідь розходяться. А >150 сракер може летіти і без поліції. І кожен з них повинен бути впевненим, що якщо за ним пішли, до від нього не відчепляться, який би мотор у нього не був.
1) стоп-кадр де маяки працюють.
2) гєтц пролетів на екстреному гальмуванні 7 корпусів, він 4 метри, то ж 28 метрів, а не 100.
3) "на п'яти" - це шо? Пріус нормально зупинився, тож він мав запас дистанції.
4) мікроавтобус завжди перевертаються саме так при бокових ударах, навіть не сильних. Гугліть аварії швидких наприклад. Високий центр тяжіння, мала маса у порівнянні за автобусами.
5) всі можливі та дійсні наслідки ДТП - виключно на совісті водія гєтца. Він мав багато можливостей уникнути як погоні, так і самого зіткнення, до того ж він виїжджав з другорядної дороги.
Если б он сдался полиции максимум получил бы 10тыс. штрафа и возможно лишение.
А теперь - заработал срок, покалечил себя, покалечил пассажира, покалечил пассажиров маршрутки, разбил свою машину, разбил маршрутку, заработал иски от пострадавших.
Короче, жизнь подошла к закату.
Мозгов у людей, видать, нет, что и доказываю результаты выборов в ВР.