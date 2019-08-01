 П'яний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор", аварія сталася в четвер вранці, 1 серпня, на перетині проспекту Яворницького і вулиці Вернадського.

Згідно з попередніми даними, водій Hyundai намагався втекти від переслідування поліцією, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння.

Не впоравшись з керуванням на перехресті, він протаранив маршрутку № 157, яка їхала у напрямку до центру міста. Зазначається, що гальмівний шлях легковика був близько 40 метрів.

У маршрутці в момент ДТП перебували близько 20 пасажирів. З них 11 осіб звернулися по медичну допомогу. Травми пасажирів переважно легкі - садна і забиті місця рук і ніг, забої грудної клітини та голови.

Також постраждали водій і пасажир легкового автомобіля. Про їхній стан поки відомо мало - за попередньою інформацією, травми водія характеризуються як важкі.

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