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Все про:Дніпропетровськ (1097) ДТП (2424)

 П'яний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали. ВІДЕО камер спостереження

У центрі Дніпра автомобіль Hyundai Getz врізався в маршрутку Mercedes Sprinter з пасажирами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор",  аварія сталася в четвер вранці, 1 серпня, на перетині проспекту Яворницького і вулиці Вернадського.

Згідно з попередніми даними, водій Hyundai намагався втекти від переслідування поліцією, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння.

Не впоравшись з керуванням на перехресті, він протаранив маршрутку № 157, яка їхала у напрямку до центру міста. Зазначається, що гальмівний шлях легковика був близько 40 метрів.

У маршрутці в момент ДТП перебували близько 20 пасажирів. З них 11 осіб звернулися по медичну допомогу. Травми пасажирів переважно легкі - садна і забиті місця рук і ніг, забої грудної клітини та голови.

Також постраждали водій і пасажир легкового автомобіля. Про їхній стан поки відомо мало - за попередньою інформацією, травми водія характеризуються як важкі.

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Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 01
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 02
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 03
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 04
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 05
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 06
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 07
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 08
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 09
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140706
 
 
 Топ коментарі
 
Какие следы от "светлых голов" в Hyundai... конечно тяжёлые травмы....
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Без реальних штрафів і пожиттєвого позбавлення водійських прав нічого не буде
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Какие следы от "светлых голов" в Hyundai... конечно тяжёлые травмы....
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а ведь лобовое стекло крепкое - очень крепкое
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евробляхеры утилизируют свои машины
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вот с этого места давай поподробнее.
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Маршрутки мають бути заборонені! Був би на місці маршрутки великий автобус, ніяких травм пасажири автобусу не отримали б взагалі!
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хз сколько было уг-шено стекл при попытке срезать пятак зеркала салона. А для таких маковок оно вообще не проблема.
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Без реальних штрафів і пожиттєвого позбавлення водійських прав нічого не буде
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в малых городах, лишенные прав, за 200 гр.мзды в месяц, ездят и без них.
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За управление за рулем в нетрезвом состоянии - только реальное лишение свободы! По крайней мере за повторное. За первое без последствий - штраф дикий.
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Тормозной путь на брусчатке в 3 раза длиннее чем на асфальте. Брусчатка -зло.
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Сракер гальмував на асфальті, а маршрутка повзла по бруківці.
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Когда-то после дождичка тащился за фурой по брусчатке на довольно крутой подъем. У фуры все время буксовало одно колесо так, что пар шел, сзади собралась куча машин. Незабываемые ощущения.
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не бачу облави поліцаїв на точку де продали єтил цьому наркоману, єтил по дії на мізки діє як наркотик, хоча про що це я, це ж держава торгує цїєю наркотою
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неплохо так бешеная корейская табуретка ******* гедзь свалила дойчеванен. Или это все продстроили проклятые евробляхеры? разъясните пожалуйста соевые из Днипр сити.
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Разъясняю. Евробляхи это пережиток эпохи пороха. При светлоликом Зеленском, растаможки привели в соответствие с народными чаяниями как и тарифы, и зарплаты учителям, поэтому евробляхи сейчас отсутствуют как явление.
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понял. нет евробляхеров и проблем нет.
Только кто ответит за мыролюбно реформистские суммы растаможки, которые установили кулявлобные бакайцынюки и потом свиновальцы?
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После того, как невообразимым образом поднимется благосостояние зубожилого народа, эти копейки не заинтересуют даже привокзального бомжа!
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Выродков, бухающих за рулем, нужно сажать в тюрьму, при чем на долго.
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обвешал малолитражку псевдогоночной дребиденью выпил водки, наступил на тапок и сломал позвоночник = долбо*б не иначе....
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Судя по лобовому стеклу у него был пассажир.
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из местной прессы:
...Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало - по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые....
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Ага, то я такой внимательный. Умудрился пропустить, что в тексте новости про пассажира написано.
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а чего полицай побежал смотреть как там этот додик, а не побежал смотреть как там пасажиры маршрутки?
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А может это террорист? Все правильно сделал полисмен - пассажиров еще нарожают, а если террорист с бомбой, то плохо будет не только лишь всем.
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Напевно для того щоби такі як Ви потім не писали "як винуватець ДТП зміг втекти від поліціії?!" він спочатку і освідчився про стан злочинця. Правильно якщо ще й наручниками до керма злочинця причепив. А потім, за колегою, побіг до маршрутки. Повага такому поліцейському.
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Видно, как коп подбежал, открыл дверь водителя и закрыл её сразу. Бошек там уже на местах, скорее всего, не было. Видимо подумал, что бошки закатились куда-то под движок. Хорошо что в маршрутке никто серьезно не пострадал. Еще минус два стритсракера. А ведь могло закончиться все очень печально, загорись та маршрутка или будь пепелац побольше.
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Я о 7-30 проїздив мимо місця аварії.. Сталася ДТП о 7-й.. На годину пізніше - і наслідки були б набагато страшнішими, там дуже жваве перехрестя й для пішоходів і для автівок..
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Зебил уничтожает народ коломойского ?((беда...
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по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые. Источник: https://censor.net.ua/p3140706
хорошо, что не наоборот
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Getz бешеный тазик)
1,6 для него дохрена
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Треба б якось заборонити загон будь-кого, а натомість ввести блокування. Ганяти як зайців в мільйонному місті це небезпечно, це добре що пішоходів не збив і добре що діти в школу не їдуть чи не ідуть
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Тоді кожен водій буде тікати - переслідувати його ж ніззя, ата-та і ну-ну-ну!
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Тікає тільки тоді, коли влаштовують загон, розраховують що стане пішоходів пропускати, або на червоне а його тут же, тепленького ? Чи на те що його авто більше 150 не піде і вони його догонять ? А те що безневинні люди можуть загинути ніхто не розраховує?Як на мене, нехай останеться без покарання, аби тільки посторонні люди не загибли і не були покалічені. Ну є ж радіозв'язок, передати іншим, нехай заблокують, запустити дрон, щоб відслідкував, цивільного агента на приватному автомобілі, ну є ж мобільний зв'язок , є камери спостереження, оперативний черговий може побачити основні місця , де там що пересувається. В місті автомобіль проїзджає в середньому 5-6 км потім стає, це коли його не гнати
В мисливців підранка категорично забороняють гнати, по-перше, він може пробігти багато км, по-друге-він дуже небезпечний.Правило у мисливців таке: сідаємо спочиваємо,поки він відбіжить і заспокоється, через пів-години влаштовуємо пошуки
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Через 5-6 км олень поставить тачку в гаражі, або десь аби де, і піде спати. Якщо його і знайдуть на ранок, то "я спав, тачку мабуть угнали". Фсьо.
Коли за оленем їде поліція з увімкненими сигналами, пішоходи заздалегідь розходяться. А >150 сракер може летіти і без поліції. І кожен з них повинен бути впевненим, що якщо за ним пішли, до від нього не відчепляться, який би мотор у нього не був.
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Також рекомендую подивитися повну версію, там видно що переслідували не ввімкнувши маячки,напевно щоб не побачив, але буквально на п'ятки наступали, також видно що автомобіль тормозить метрів 100, що аж дим іде, в потім б'є в маршрутку що аж перевертається та. Добре що не загорілася, не витік бензин, добре що нікого не вбив. Тут же під'їзджають ще патрульні авто, штук з 10, люди вилазать з автобуса, збираються випадкові перехожі подивитися, дістають смартфони.
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Ви придивіться краще
1) стоп-кадр де маяки працюють.
2) гєтц пролетів на екстреному гальмуванні 7 корпусів, він 4 метри, то ж 28 метрів, а не 100.
3) "на п'яти" - це шо? Пріус нормально зупинився, тож він мав запас дистанції.
4) мікроавтобус завжди перевертаються саме так при бокових ударах, навіть не сильних. Гугліть аварії швидких наприклад. Високий центр тяжіння, мала маса у порівнянні за автобусами.
5) всі можливі та дійсні наслідки ДТП - виключно на совісті водія гєтца. Він мав багато можливостей уникнути як погоні, так і самого зіткнення, до того ж він виїжджав з другорядної дороги.
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І ще-тих хто втік, переслідує Закон! І так повинно бути!
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Я худею с этих водятлов:
Если б он сдался полиции максимум получил бы 10тыс. штрафа и возможно лишение.

А теперь - заработал срок, покалечил себя, покалечил пассажира, покалечил пассажиров маршрутки, разбил свою машину, разбил маршрутку, заработал иски от пострадавших.
Короче, жизнь подошла к закату.

Мозгов у людей, видать, нет, что и доказываю результаты выборов в ВР.
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А хтось же йому права на водіння авто виписав... Нарколог у тому числі довідку дав. От там би покопати і почистити ті "авгієві конюшні".
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А мусора тіпа молодці? Вони ковбої якісь ? Погоня по преріях нормально, а погоня в місті де люди та діти то маразм. Хто відшкодує збитки людям?
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НУЖНО ЗЕЛЕНСКОМУ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ДТП В УКРАИНЕ, ПРИ КОТОРЫХ ЕЖЕГОДНО ГИБНЕТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, А СКОЛЬКО ОСТАЮТСЯ ИНВАЛИДАМИ!?. НУЖНО МЕНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИНЕ КОТОРЫХ ГИБНУТ ЛЮДИ. ЕСЛИ ПОГИБШИХ ДО ДВУХ ЧЕЛОВЕК - ДОЛЖНА БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ. А ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИХ БОЛЬШЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК ТО ДАВАТЬ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
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Не за.буйте людину! він у спортзалі, шаурму зганяє...
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Как себе представляешь, с пассажиром , с утра , в самом центре города-миллионника, на иномарке и напиться? Написано же, для кого, что по предварительньім данньім, ето то же что и одна баба сказала
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"Травмы водителя характеризуются, как тяжёлые..." (с) - Что бы ты сдох, ублюдок!
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Только пожизненное лишение прав может остановить пьяную голову сесть за руль. Никакие штрафы эту проблему не решат.
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в к кому химическую кастрацию применять надо!!! П'яний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали - Цензор.НЕТ 1793
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Не здивуюся якщо ватоцефали звинуватять поліцію - не треба було гнатися за порушником.
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