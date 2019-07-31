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Все про:імпорт (97) ДФС (2279)

 Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва за участю працівників Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС і Львівської митниці ДФС, вилучили партію твердопаливних котлів вартістю 638 тис. грн, які намагалися імпортувати в Україну через фіктивну компанію.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У межах проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 КК України було встановлено компанію, основний вид діяльності якої - оптова торгівля будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, яка протягом 2018-2019 років здійснювала зовнішньоекономічну діяльність на території Закарпатської, Львівської, Одеської, Рівненської та Чернівецької областей з ввезення в Україну в режимі "імпорт 40" твердопаливних котлів центрального опалення з комплектуючими.

Зазначене підприємство перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві. Його керівником, головним бухгалтером та засновником зазначено мешканця Закарпатської області, який повідомив про непричетність до проведення фінансово-господарської діяльності та до державної реєстрації цього підприємства.

При цьому від імені зазначеного підприємства в липні 2019 року на митну територію України завезено партію твердопаливних котлів вартістю близько 638 ​​тис. грн і надано ​​попередню вантажну митну декларацію на Львівську митницю ДФС з метою їх розмитнення.

На підставі постанови суду проведено обшук офісних приміщень і вантажного автомобіля, який використовувався для ввезення цього товару, за результатами якого вилучено 30 твердопаливних котлів вартістю 638 тис. грн, а також первинні фінансово-господарські документи щодо їхнього ввезення, чорнові записи, печатки низки підприємств та електронні носії інформації.

Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Триває слідство.

Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 01
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 02
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 03
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 04
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 05
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 06
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 07
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140615
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понимаю, что указанная "фиктивная" компания собиралась при растаможке уплатить в бюджет пошлину и НДС, но доблестные налоговики этого не допустили?
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Два года компания осуществляла внешне-экономическую деятельность.... Т.е. была зарегистрирована в налоговой, аккредитована на таможне, платила налоги, перечисляла валюту, импортировала товары или экспортировала, подала педешку на котлы, причём цена скажу очень не маленькая на такие котлы.... и тут хрясь..... и фиктивная..... Странно это выглядит. Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию - Цензор.НЕТ 6259
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А налоговая милиция?вот так и работает по методичкам ещё ОБХСС.
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Дожили,скоро контрабандой дрова будут завозить,а пока не было афер с газом никто и не собирался эти котлы покупать. Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию - Цензор.НЕТ 7963
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Я так понимаю, что указанная "фиктивная" компания собиралась при растаможке уплатить в бюджет пошлину и НДС, но доблестные налоговики этого не допустили?
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Не собирались они платить поэтому и ввезли на фирму которая числится на паспортных данных постороннего человека
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Расскажи как оформить ПД без оплаты?
Ну что бы я тоже знал))) Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию - Цензор.НЕТ 6016
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Да я откуда знаю какая у них схема)) Может показали гарантийное письмо банка
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Показали гарантийное письмо банка?)))
Кому показали? Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію - Цензор.НЕТ 9518
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Ну понятно что не в больнице главрачу,а наверно в таможенный орган который оформляет Предварительную Декларацию на товар, если конечно эти котлы подпадают под категорию товара на который возможны финансовые гарантии.
Я не импортер и не знаю процедуры,но фирму с фиктивным директором не используют же если работают чисто
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Это вряд ли. Фирма работала в течении нескольких лет на нескольких таможнях. Значит растаможку платила. Скорее всего они продавали товар за наличку населению, а НДС перепродавали на скрутки.
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Это очередное воровство имущества,потрох уже сбежал,а его агентура в госорганах продолжает грабить предпринимателей.
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Так предпринимателя нет. Фиктивные документы.
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Это со слов взяточников из гфс и подчиненных алколуцика,решения суда о нарушении закона нет,соответственно все действия по отбору имущества незаконны.
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В рамках операций "Рубеж" и "Бастион" ничего нельзя завозить в Украину и вывозить тоже с Украины.
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Здорово ! Надеюсь не по домам себе растащите .
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Два года компания осуществляла внешне-экономическую деятельность.... Т.е. была зарегистрирована в налоговой, аккредитована на таможне, платила налоги, перечисляла валюту, импортировала товары или экспортировала, подала педешку на котлы, причём цена скажу очень не маленькая на такие котлы.... и тут хрясь..... и фиктивная..... Странно это выглядит. Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию - Цензор.НЕТ 6259
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А налоговая милиция?вот так и работает по методичкам ещё ОБХСС.
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Котлы марки DEFO кстати..... Ща вычислим страдальца)
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100% Предприниматели, зная про рэкет на таможне, побоялись через "белую" фирму провозить эти котлы, поэтому решили не светиться. Интересно, что, судя по статье, "органам" просто не нравится регистрация фирмы, потому что ни про какие попытки избежать пошлин и платежей речи не идёт - это просто некое предположение и всё.
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Теперь на дачах у судьишек,прокурорчиков и налоговиков будут установлены нормальные котлы.
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Так їх! Забули мабуть, що контрабанда дозволена тільки за посвідченнями членів партій НФ і БПП.
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Украине нужны не эти котлы, а котлы для разгонов быстрых нейтронов.
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Это точно: быстрые нейтроны не являются твердым топливом.
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"Топливо" - це теплові нейтрони, а не бистрі.
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Вроде пятый год пошел с попыток на самом высоком государственном уровне ликвидировать эту азаровскую бандитскую организацию - налоговую милицию, а воз и ныне там.
Или все-таки ошибаюсь - Ющенко еще раньше пытался?
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налоговую милицию АБСОЛЮТНО не интересует, сколько на самом деле конечных потребителей в киевоблгазе фирташа. и сколько там заплачено налогов.
П.С.
т.е. никакая это не налоговая и не милиция.
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