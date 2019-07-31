 Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У межах проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 КК України було встановлено компанію, основний вид діяльності якої - оптова торгівля будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, яка протягом 2018-2019 років здійснювала зовнішньоекономічну діяльність на території Закарпатської, Львівської, Одеської, Рівненської та Чернівецької областей з ввезення в Україну в режимі "імпорт 40" твердопаливних котлів центрального опалення з комплектуючими.

Зазначене підприємство перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві. Його керівником, головним бухгалтером та засновником зазначено мешканця Закарпатської області, який повідомив про непричетність до проведення фінансово-господарської діяльності та до державної реєстрації цього підприємства.

При цьому від імені зазначеного підприємства в липні 2019 року на митну територію України завезено партію твердопаливних котлів вартістю близько 638 ​​тис. грн і надано ​​попередню вантажну митну декларацію на Львівську митницю ДФС з метою їх розмитнення.

На підставі постанови суду проведено обшук офісних приміщень і вантажного автомобіля, який використовувався для ввезення цього товару, за результатами якого вилучено 30 твердопаливних котлів вартістю 638 тис. грн, а також первинні фінансово-господарські документи щодо їхнього ввезення, чорнові записи, печатки низки підприємств та електронні носії інформації.

Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Триває слідство.















