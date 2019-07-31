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Все про:Держприкордонслужба (2184) Крим (7228) зброя (1373)

 Чоловік на "Ланосі" намагався вивезти до окупованого Криму партію старовинної зброї. ФОТО

Прикордонники вилучили на адмінмежі з окупованим Кримом партію старовинних пістолетів, ножів і шабель.

Зброю намагалися провезти через пункт пропуску "Каланчак", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

"Старовинні пістолі, шаблі та ножі намагався вивезти на тимчасово окуповану територію громадянин України на автомобілі Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники передали знахідку представникам Каланчацького відділення Національної поліції.

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Вони також направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 263 КК України ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Чоловік на Ланосі намагався вивезти до окупованого Криму партію старовинної зброї 01
Чоловік на Ланосі намагався вивезти до окупованого Криму партію старовинної зброї 02
Чоловік на Ланосі намагався вивезти до окупованого Криму партію старовинної зброї 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140577
 
 
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По другому я представлял освобождение Крыма козаками
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Ужас. Расстрелять по статье "контрабанда оружия", а оружие передать солдатам на передовую. "Ланос" с казацкими саблями: украинец пытался вывезти в оккупированный Крым партию старинного оружия - Цензор.НЕТ 480
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кОзацкими... бл###во....кОзацкими !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не было в Украине никаких кАзаков.... кАзаки - это кацапский эрзац, это ряженые клоуны, которые целовали в жопу кацапских царей.... Рыдахторы... прекратите оскорблять украинских кОзаков, которые вошли в мировую историю, у них кроме САБЛИ особо ничего и не было ..... а кацапских ряженых клоунов лучше всего характеризует эпиграмма:
Ходят утки по двору, серенькие крякают.
Е###т в жопу кАзака, аж медальки брякают!!!
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у них кроме САБЛИ особо ничего и не было\\\\\\\

ляхи чего-то называли "ружейное войско" их. может ляхи неплохо похавали пуль, или как? даже и теперь обсераются и скулят наши западные "братья" Мужчина на "Ланосе" пытался вывезти в оккупированный Крым партию старинного оружия - Цензор.НЕТ 2889
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С двух метров в харю медведчуку болтами порубленными из того коротыша каааак включить в пятак
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А кацапы бы дали лет 20. Как за ядерную бомбу)
Хотя, он вез на заказ скорее всего, так что только наших нужно было провести, а там без досмотра дальше.
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