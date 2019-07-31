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Все про:Луганщина (1795) зброя (1373) СБУ (4573) тероризм (2095)

 СБУ виявила схрон зі зброєю на Луганщині. ФОТО

Зброю збиралися використовувати для терактів на підконтрольній території. Її зберігали на території покинутого будинку в Новоайдарському районі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник СБУ Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці вилучили зі схрону 16 мінометних мін ОФ-36 калібру 120 мм, що заборонені Мінськими угодами, 11 ручних протитанкових гранатометів РПГ-22, 3 ручні кумулятивні гранати РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 до автоматичного гранатомета, протипіхотну направлену міну МОН-50, 44 гранати Ф-1 та РГД-5, 12 ящиків з набоями різного калібру, заряди до мін, підривачі та саморобні вибухові пристрої", - написав Абдула.

"За попередньою інформацію, схрон був облаштований учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території", - додав він.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140568
 
 
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Схрони зі зброєю це від наших "братів" і "друзів" для нашого знищення. Спасібо "братньому " народу.
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Интересная "модификация" выстрелов к РПГ-7. Я такую хрень встречал в 2015 г на Луганщине. Точность так себе, но осколочное действие мины очень даже ничего. Кулибины туевы.
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При порохе был тренд обсирать подобные новости. СБУ виявила схрон зі зброєю на Луганщині - Цензор.НЕТ 3319
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