 Зеленський: "Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Директор летовища Іван Далібожак зазначив, що капітальний ремонт злітно-посадкової смуги розпочато у 2018 році. Вартість робіт становить 128 млн грн. Також є проєктна документація на перон і рульову доріжку. Він зауважив, що із Черкас до Києва веде єдина дорога, тому є потреба в авіасполученні.

За словами директора летовища, до 1 грудня смугу планують здати в експлуатацію.

"А техніка сьогодні з'явилася чи була? Дуже багато областей, де техніка з'являється в день мого виїзду", - звернувся до присутніх журналістів Зеленський.

Президент запитав, скільки потрібно коштів і часу, щоб повністю завершити комплекс. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн, водночас будівництво можна розбити на черги й паралельно запустити авіасполучення.

"Ви зверталися до бізнесу, великих підприємств області, щоб вони допомогли з фінансуванням?" - поцікавився Глава держави.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук зазначив, що переговори з бізнесом проводяться, однак бізнес чекає на формування нового уряду.

"Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт", - наголосив Зеленський.

Черкаський аеропорт було відкрито у 1984 році. Він мав статус міжнародного та обслуговував до 80 рейсів на добу. Регулярне авіаційне сполучення літаками в аеропорту не здійснюється з 1997 року, остаточно він припинив приймати літаки у 2001 році. У 2018-му розпочато капітальний ремонт смуги. Будівельна готовність об’єкта на середину липня 2019 року - 43%.

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