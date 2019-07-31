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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:аеропорт (389) Зеленський (2266) Черкаси (197)

 Зеленський: "Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт". ФОТОрепортаж

Під час огляду Черкаського аеропорту, який припинив приймати літаки в 2001 році, президент Володимир Зеленський виступив за те, щоб аеропорт відновив роботу. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Директор летовища Іван Далібожак зазначив, що капітальний ремонт злітно-посадкової смуги розпочато у 2018 році. Вартість робіт становить 128 млн грн. Також є проєктна документація на перон і рульову доріжку. Він зауважив, що із Черкас до Києва веде єдина дорога, тому є потреба в авіасполученні.

Зеленський: Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт 01

За словами директора летовища, до 1 грудня смугу планують здати в експлуатацію.

"А техніка сьогодні з'явилася чи була? Дуже багато областей, де техніка з'являється в день мого виїзду", - звернувся до присутніх журналістів Зеленський.

Президент запитав, скільки потрібно коштів і часу, щоб повністю завершити комплекс. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн, водночас будівництво можна розбити на черги й паралельно запустити авіасполучення.

Зеленський: Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт 02

"Ви зверталися до бізнесу, великих підприємств області, щоб вони допомогли з фінансуванням?" - поцікавився Глава держави.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук зазначив, що переговори з бізнесом проводяться, однак бізнес чекає на формування нового уряду.

"Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт", - наголосив Зеленський.

Зеленський: Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт 03

Черкаський аеропорт було відкрито у 1984 році. Він мав статус міжнародного та обслуговував до 80 рейсів на добу. Регулярне авіаційне сполучення літаками в аеропорту не здійснюється з 1997 року, остаточно він припинив приймати літаки у 2001 році. У 2018-му розпочато капітальний ремонт смуги. Будівельна готовність об’єкта на середину липня 2019 року - 43%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140559
 
   
 Топ коментарі
 
А Пороха весь час звинувачували в перерізанні стрічок... Цьому перерізати нічого, бо нічого не зробив, шлиндається без діла... Чортів ловить.
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Вы - это кто, фанаты Порохатой свинины? Вас уже дважды послали на куй, так что попуститесь.
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Ми, Володимир перший (чи третій, якщо рахувати ілліча та *******).
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на хріна?- головне запитання...щоб догодити лохторату?чи відмити кошти? Немає інших нагальних проблем в державі? Краще б воно з Одесси не вилазило, зачмориш обдовбаний...
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Какое оно придурковатого, этот президент. Автодороги в Украине в таком состоянии, что на них можно только на тракторе проехать
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Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога - це брехня, з Києва є дві дороги - одна через Канів, інша через Золотоношу. Рехворматори. Зеленский: "Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт" - Цензор.НЕТ 8016
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А хто це МИ??? Так себе "величал" царь імперії росія. Піарщик чортов. Бізнес вкладе гроші коли він одержить від цього вигоду ,чи економічну чи у вигляді преференцій для свого особистого бізнесу. Можна залякати бізнесмена. А чи бу
де черкаський аеропорт економічно вигодний, чи "великі" економісти невміють рахувати.бо вже "нарахували"4000 дол для вчителів.
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Ні! Що ви!!! Зрада це виключно про Порошенка, і виключно від зебілів!
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Правильное решение, недавно ездил в Черкассы из Киева - дороги нет, а ездить надо. Следовательно, если нет сил и умения отремонтировать дорогу - надо ремонтировать АЭРОПОРТ.
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установить видеокамерьі с трансляцией в интернет и тогда вопросьі о завезенной технике для приезда президента отпадут.
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"Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт", - подчеркнул Зеленский.

Мы, Николай Вторый?!
Или мы с Беней?
Зеля бороду запустил, решил на мужика походить, а то эта роль все время у Богдана...
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ЧТОБЫ АЭРОПОРТЫ ЗАПУСКАТЬ/РЕАНИМИРОВАТЬ, НУЖНО ЧТОБЫ МНОГО ЛЮДЕЙ МНОГО ЛЕТАЛИ.
А ПОКА ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ ТАКИЕ, ШО "НУЕГОНАХ", ТО ЛЕТАТЬ МАЛО КТО БУДЕТ ТУТ НУЖНА СТРАТЕГИЯ.
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А может жд вокзал для начала？ что бы не из Киева и не из Смелы маршрутками добираться..
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- В недалёком будущем у каждого будет свой телевизор...
-Ура-а!
-А затем и холодильник...
-Ура-а!
-А потом и автомобиль...
-Ура-а!
-А там, глядишь, и свой собственный самолёт...
Молчание... Затем Робкий голос из зала: - Простите, а зачем каждому свой самолёт?
-А вот представьте себе: Вы живёте в Сыктывкаре, а в Новосибирске дают докторскую колбасу...
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Черкасы единственный областной центр в который не возможно попасть на поезде...а зебобик о самолетах размечтался...
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Дійсно телепень. Гвинтокрилам аеропорт не потрібен, достатньо невеличкого майданчика! До речі, а що через Черкаси і Київ Дніпро не ходить?
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Треба видати Указ-аеропорт відразу з'явиться
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А чого аеропорт? Можна відновити річковий транспорт, чи Вінниця з Борисполем з напливом хасидів не впораються?
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Цікаво .Півроку тому просили 450 лямів. https://hromadske.ck.ua/cherkasky-aeroport/ При Вовчику апетити виросли ?
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І десь поруч треба будувати адміністративну столицю. Якраз по географічному центру України. І Київ почне дихати свіжим повітрям, як туристичне місто.
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Мелковато. Я бы лучше понтовитый гиперлуп из Черкасс в Киев провёл. Чем дороги нормально сделать, которые в Черкассах кладут, а потом через 2-3 года нужно заново перекладывать, (зимы наверно особосуровые тут), на Канев уже ездить машину жалко (дороги в цивилизованном смысле нету почти), катались бы на гиперлупе. Зачем аэропорт в городе где не могут построить дороги, которые повесне не сходят вместе со снегом?
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