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 Події, Київські новини
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Все про:злодійство (277) Київ (6345) Нацполіція (7948)

 Перехожі в Києві затримали злодія, який зірвав з літньої жінки ланцюжок і проковтнув його. ФОТО

У Голосіївському районі Києва раніше судимий житель Луганщини серед білого дня зірвав ланцюжок з літньої жінки, а коли його затримали перехожі, проковтнув прикрасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, поліцейські встановили, що до 73-річної жінки підбіг чоловік, зірвав з шиї ланцюжок, відібрав гаманець і почав тікати.

"Зловмисника зупинили небайдужі громадяни, які стали свідками злочину. Це 26-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - зазначив він.

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Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли гаманець потерпілої. Згодом він зізнався поліцейським, що зірваний ланцюжок проковтнув. Під час медогляду на рентгенівському знімку затриманого лікарі виявили прикрасу.

Перехожі в Києві затримали злодія, який зірвав з літньої жінки ланцюжок і проковтнув його 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140533
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно было вспороть тварюке брюхо без наркоза, забрать похищенное и отпустить. Не зашивая.
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хорошо, что воришка не проглотил бюст Зеленского..
Проктологическое отделение бы померло со смеху..
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один из тех кого вернули с лугандона??????????
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Такое ощущение что от обилия пропаганды и массированной информационной атаки у людей психика не выдерживает
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Пиши так под любым мои каментом, будешь казаться гораздо умеее
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Так не смотри Расисия-24, НьюсИван и т.п. и будет тебе счастье.
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хорошо, что воришка не проглотил бюст Зеленского..
Проктологическое отделение бы померло со смеху..
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Ледве маринованим снігурем не вдавився Перехожі в Києві затримали злодія, який зірвав з літньої жінки ланцюжок і проковтнув його - Цензор.НЕТ 6250
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хахахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахахаххахахахаххахахахахаххахахахаххахахахахахахахаххахахахахахаххахахахахахахаххахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахаххахахахах
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P.S.: згадав оцю іржачну історію.

Приводит мамаша в гинекологию дочурку. Прелестная такая дочурка, коса до пояса, глаза газели... Диагноз - инородное тело влагалища. Бывает. Сажают девочку на кресло - девственница. За девственной плевой отчетливо прощупывается нечто, но абсолютно неясно, что именно. Ни зеркало вставить, ни это самое "нечто" вынуть. А надо сказать, что решение о хирургической дефлорации (т.е., разрезании девственной плевы) принимается только под подпись пациентки, а если она несовершеннолетняя - ее опекуна. Так что все не так просто.
Но выход нашли - есть такая хитрая приспособа, называется кольпоскоп. Применяется в детской гинекологии и при осмотре девственниц. Представляет собой трубку диаметром около сантиметра с маленькой лампочкой на конце и пистолетной рукояткой с батарейкой и кнопочкой - на другом конце. Сунул, нажал, в трубочку посмотрел - все видать и никакой оптики не надо. Чудо инженерной мысли.
Садится, значит гинеколог перед креслом, вводит кольпоскоп - он во что-то упирается - нажимает пимпу и приникает глазом к смотровому отверстию. Через секунду приемное отделение оглашает мощный здоровый хохот. Медсестра смотрит на врача - "Что такое?! Что случилось?!!" - с врачом истерика. Несчастный чуть ли не по полу катается, стонет, не то что сказать что-то - вдохнуть не может. В соседних боксах все работу побросали - прислушиваются.
Наконец, гинеколог вдыхает и выдавливает из себя - "У нее там ГАГАРИН!!!" () и продолжает стонать. Девочка сидит в первой позиции, цвет лица - красный от стыда, маманя рядом - зеленая от страха, врач синий от смеха. Врачи с медсестрами в полном составе уже у гинекологии, больные брошены... Гинеколог опять вдыхает, бросает - "Сами посмотрите", и, пошатываясь, отходит к стенке. К смотровому креслу выстраивается живая очередь. Девочке уже все по барабану, маме - тоже. У тех, кто еще не посмотрел - в глазах немой вопрос, посмотревшие - присоединяются к гинекологу. Хохот крепнет.
Оказалось, мастурбировала девочка такой штучкой - во всех ларьках продавалась - пластмассовая такая ракета, ей в сопло смотришь - а там фотография Первого Космонавта, Героя Советского Союза, Юрия Алексеевича Гагарина. А ракета возьми да провались...
Вынули, естественно...
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один из тех кого вернули с лугандона??????????
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Нужно было вспороть тварюке брюхо без наркоза, забрать похищенное и отпустить. Не зашивая.
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это жестоко, где цепочка и где жизнь человека, это какое-то варварство средневековое...
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"Это 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи" - за неомальтузіанською концепцією цей біоорганізм може бути сміливо кваліфікований як кандидат на профілактичну депопуляцію.
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Ну, с золотыми украшениями лучше обращаться как археологи: Добираться к ним, осторожно снимая слой за слоем...
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Давайте еще амнистию лугандонцам дадим и получим Киев как Чикаго в 20-30-е годы !!! Прохожие в Киеве задержали вора, который сорвал с пожилой женщины цепочку и проглотил ее - Цензор.НЕТ 8026
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А в Турции, при Владе Цепеше когда он был в заложниках, турки, что б узнать кто сожрал огурцы резали животы всем подозреваемым, до тех пор пока не обнаруживали пропажу.
Отличный способ вернуть краденное! Прохожие в Киеве задержали вора, который сорвал с пожилой женщины цепочку и проглотил ее - Цензор.НЕТ 4249
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жаль что она не магнитится. Можно было бы на МРТ отправить
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У кожній ланці ланцюжка (замкненому електричному колі) буде наводитися змінний струм високої частоти. Теоретично ланцюжок може розпаятися по стиках, а крім того за рахунок вторинної індукції окремі ланки можуть рухатися одна відносно іншої. Якщо не забуду, спитаю товариша, який працює сервісменом-консультантом по томографах у Силіконовій Долині. Спочатку він посміється, а потім дасть фахові пояснення.
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Головне, щоб в ланцюжку не утворилися страпельки, чорні діри та інші ефекти, що загрожують існуванню Землі та Всесвіту. Наприклад, якщо лугандонець висре ланцюжок із релятивістською надсвітловою швидкістю. Але це, мабуть, треба цього грабувальника запхати в БАК ЦЕРН та увімкнути з найвищими енергіями
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"Как ветеринар, я обещаю вам, прожорливый вы мой, заворот кишок".

Перехожі в Києві затримали злодія, який зірвав з літньої жінки ланцюжок і проковтнув його - Цензор.НЕТ 9296
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Электорат Зеленского, безработный в Киеве (даже уже не рассматривая откуда), работать не хочет, хочет халявы
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Скорее,это электорат Мародера думал что цепочка из гнилой сои и проглотил
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Лучше в ПЕСики,там все привыкли воровать и глотать гнилую сою
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Ти мабуть хочеш повторити подвиг ніщеброда?
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Ні,я подвиги соєвих повторяти не хочу.Вважаю їх гидким прикладом для інших
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Дивуюся я дивлячись на зебілів. Ваш же кловун ВИГРАВ, чим ви незадоволені? Треба стрибати на ЗЕленій травці і кричати "Усьо будєт кривбас!"
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Во тварь, и не подавился, а жаль, ну очень жаль.
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