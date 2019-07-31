 Перехожі в Києві затримали злодія, який зірвав з літньої жінки ланцюжок і проковтнув його. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.
Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, поліцейські встановили, що до 73-річної жінки підбіг чоловік, зірвав з шиї ланцюжок, відібрав гаманець і почав тікати.
"Зловмисника зупинили небайдужі громадяни, які стали свідками злочину. Це 26-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - зазначив він.
Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли гаманець потерпілої. Згодом він зізнався поліцейським, що зірваний ланцюжок проковтнув. Під час медогляду на рентгенівському знімку затриманого лікарі виявили прикрасу.
Проктологическое отделение бы померло со смеху..
Приводит мамаша в гинекологию дочурку. Прелестная такая дочурка, коса до пояса, глаза газели... Диагноз - инородное тело влагалища. Бывает. Сажают девочку на кресло - девственница. За девственной плевой отчетливо прощупывается нечто, но абсолютно неясно, что именно. Ни зеркало вставить, ни это самое "нечто" вынуть. А надо сказать, что решение о хирургической дефлорации (т.е., разрезании девственной плевы) принимается только под подпись пациентки, а если она несовершеннолетняя - ее опекуна. Так что все не так просто.
Но выход нашли - есть такая хитрая приспособа, называется кольпоскоп. Применяется в детской гинекологии и при осмотре девственниц. Представляет собой трубку диаметром около сантиметра с маленькой лампочкой на конце и пистолетной рукояткой с батарейкой и кнопочкой - на другом конце. Сунул, нажал, в трубочку посмотрел - все видать и никакой оптики не надо. Чудо инженерной мысли.
Садится, значит гинеколог перед креслом, вводит кольпоскоп - он во что-то упирается - нажимает пимпу и приникает глазом к смотровому отверстию. Через секунду приемное отделение оглашает мощный здоровый хохот. Медсестра смотрит на врача - "Что такое?! Что случилось?!!" - с врачом истерика. Несчастный чуть ли не по полу катается, стонет, не то что сказать что-то - вдохнуть не может. В соседних боксах все работу побросали - прислушиваются.
Наконец, гинеколог вдыхает и выдавливает из себя - "У нее там ГАГАРИН!!!" () и продолжает стонать. Девочка сидит в первой позиции, цвет лица - красный от стыда, маманя рядом - зеленая от страха, врач синий от смеха. Врачи с медсестрами в полном составе уже у гинекологии, больные брошены... Гинеколог опять вдыхает, бросает - "Сами посмотрите", и, пошатываясь, отходит к стенке. К смотровому креслу выстраивается живая очередь. Девочке уже все по барабану, маме - тоже. У тех, кто еще не посмотрел - в глазах немой вопрос, посмотревшие - присоединяются к гинекологу. Хохот крепнет.
Оказалось, мастурбировала девочка такой штучкой - во всех ларьках продавалась - пластмассовая такая ракета, ей в сопло смотришь - а там фотография Первого Космонавта, Героя Советского Союза, Юрия Алексеевича Гагарина. А ракета возьми да провались...
Вынули, естественно...
Отличный способ вернуть краденное!