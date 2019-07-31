 Спецпризначенці змагалися на найкращу групу Сил спеціальних операцій ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На базі навчально-тренувального центру ССО відбулись змагання на кращу групу спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України у 2019 році. Протягом п’яти днів кращі групи змагались аби довести свою першість. Дані змагання є вищою формою навчання і проводяться за етапами, які передбачають ведення активних та безперервних дій, виконання розвідувальних завдань, спеціальних завдань та дій. Важливо зазначити, що під час змагань створюється обстановка максимально наближена до реальної", - йдеться в повідомленні.

"Програма змагань вимагала від учасників пройти 8 етапів, зокрема підготовка груп до виконання отриманого завдання, пересування у райони виконання завдання на великі відстані, подолання водної перешкоди, відшукування схованки під час руху за азимутами, розвідувальна група спеціального призначення у пошуку, прокладання проходу у мінному полі, виконати вправу бойових стрільб "напад" та здійснити відхід групи після виконання завдання (відрив від противника)", - пояснили в міністерстві.

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