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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Міноборони (2693) змагання (152) ССО (81)

 Спецпризначенці змагалися на найкращу групу Сил спеціальних операцій ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Програма змагань вимагала від учасників пройти 8 етапів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На базі навчально-тренувального центру ССО відбулись змагання на кращу групу спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України у 2019 році. Протягом п’яти днів кращі групи змагались аби довести свою першість. Дані змагання є вищою формою навчання і проводяться за етапами, які передбачають ведення активних та безперервних дій, виконання розвідувальних завдань, спеціальних завдань та дій. Важливо зазначити, що під час змагань створюється обстановка максимально наближена до реальної", - йдеться в повідомленні.

"Програма змагань вимагала від учасників пройти 8 етапів, зокрема підготовка груп до виконання отриманого завдання, пересування у райони виконання завдання на великі відстані, подолання водної перешкоди, відшукування схованки під час руху за азимутами, розвідувальна група спеціального призначення у пошуку, прокладання проходу у мінному полі, виконати вправу бойових стрільб "напад" та здійснити відхід групи після виконання завдання (відрив від противника)", - пояснили в міністерстві.

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Спецпризначенці змагалися на найкращу групу Сил спеціальних операцій ЗСУ, - Міноборони 01
Спецпризначенці змагалися на найкращу групу Сил спеціальних операцій ЗСУ, - Міноборони 02
Спецпризначенці змагалися на найкращу групу Сил спеціальних операцій ЗСУ, - Міноборони 03
Спецпризначенці змагалися на найкращу групу Сил спеціальних операцій ЗСУ, - Міноборони 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140528
 
   
 Топ коментарі
 
Лучшие группы это 52-я и 54-я,только они во всей Украине проводят ,,реальные ,,учения которые приятно смотреть всей Украине.
ЧЕСТЬ ИМ И СЛАВА и побольше репортажей из разлетающимися копытами врага.
Слава Украине и Слава Вам бойцы.
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Добре, що їх навчання не стосувалося застосування кийків проти мирних зібрань. Скоро це їм буде у нагоді з Зе-президентом.
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Добре, що їх навчання не стосувалося застосування кийків проти мирних зібрань. Скоро це їм буде у нагоді з Зе-президентом.
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Погано що їх змагання не включають в себе диверсійну діяльність на російській території, по знищенню військових та оборонних заводів, складів зброї, вузлів зв'язку та штабів, мостів, ЛЕП, трансформаторних підстанцій, газогонів, нафтогонів, аміакопроводів, обладнання електростанцій та аеронавігаційного обладнання. Я б додав до підготовки спецназу ще такі цікаві дисципліни як пошук та знищення кабелів зв'язку в грунті та в кабельній каналізації, пошук та пошкодження газо-нафто-аміакопроводів та їх запорної арматури на місцевості, пошкодження ЛЕП та переходів ЛЕП через річки та гори, виведення з ладу електростанції, напорної станції водоканалу, котельної, знищення плотин та дамб керованим вибухом, пошкодження залізничної сигналізації та стрілкових механизмів, знищення тягових підстанцій на залізниці, пошкодження портовських та промислових холодильних установок для витоку аміаку, пошкодження небезпечних хімічних виробництв та ємностей з небезпечними хімічними речовинами!
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Спецназовцы соревновались на лучшую группу сил специальных операций ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж



а когда соревнование кто больше убьет данецких??

играют в войнеушки как в страйкбол.

3 года енти силы спец операцый играют, супер техника и амер инструкторы.

сколько врагов данецких убили за 3 года??
0целых хрен десятых

дебилы бл.





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Посмотри на ютуб канал UA tv rus 74 серии Про АТО и все вопросы о том кто сколько убил отпадут . Если ты конечно не проплаченный русский кремлебот.
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Интересно а шо там с барарбрабрабра , блть, турецкими по цене 2х Гриппенов купленых?Взять вот так 57 млн уе иииии выбросить нах.... , я чет думаю шо за этот кеш можно было все бригады в ато на Малюки с оптикой перевести как на фото.
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В целом, неплохо, но можно было бы взять пример у агрессора (как говорил Тарас "і чужому навчайтесь") и провести соревнования между спецназами разных ведомств - полиции, СБУ, погранцов, гвардии... это еще более мотивирует развивать подготовку.
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А ничего что у них разные задачи и программы подготовки?
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Вы правы на все сто,эти ребята знают для чего готовятся и ни один заморский инструктор их не обучит,так как сам дебил в войне как на Украине им у нас учится надо и на полигонах долгие годы.
А лучше бы ребята соревновались в реальном уничтожении врага.Пока кацапы обкатывают своих ***** на нашей територии и в реальном бою наши спецы ползают по полигонам уничтожая козявок.
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Да нормально они уничтожают . Просто не все в СМИ афишируют.
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Лучшие группы это 52-я и 54-я,только они во всей Украине проводят ,,реальные ,,учения которые приятно смотреть всей Украине.
ЧЕСТЬ ИМ И СЛАВА и побольше репортажей из разлетающимися копытами врага.
Слава Украине и Слава Вам бойцы.
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