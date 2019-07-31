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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2184) коноплі (57) Одеська область (1045)

 Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з поліцейськими Одещини викрили діяльність наркоаграріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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У ході санкціонованого обшуку в приватному домоволодінні одного з прикордонних сіл Болградського району Одеської області правоохоронці виявили теплицю в якій з ознаками культивування вирощувалися коноплі. З метою збільшення врожайності рослини зрошувалися за допомогою системи крапельного поливу, а в кімнаті житлового будинку здійснювалася їхнє просушування.

У ході проведених заходів було виявлено майже 90 кущів насаджених і близько 2 кг в засушеному вигляді конопель. Слідчі дії тривають.

Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 01
Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 02
Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 03
Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 04
Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 05
Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 06
Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 07
Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 08
Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля 09

Нагадаємо, що днями в Ямпільському районі Вінницької області прикордонники також виявили теплицю, в якій вирощували близько 100 кущів конопель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140524
 
   
 Топ коментарі
 
Ідіоти, найшли з чим боротися, конопля -то звичайний український продукт, дуже корисний, фактично не пошкоджується ніякими шкідниками, надзвичайно корисний і як ліки, як сировина для матерії, олія і багато чого іншого.
Придурки, йдіть боротися з справжніми злочинцями!
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Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья.

Наступают на горло малому бизнесу.
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простой Гугл поиск по тегу "наркоман" дает удивительные результаты..
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья - Цензор.НЕТ 7077
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Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья.

Наступают на горло малому бизнесу.
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итить колотить... посмотрите какая чистота и проф.подход!!!
дааа ... помидоры бы тоже не плохо пошли...но доход не тот ...и статья УК другая))))
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Ідіоти, найшли з чим боротися, конопля -то звичайний український продукт, дуже корисний, фактично не пошкоджується ніякими шкідниками, надзвичайно корисний і як ліки, як сировина для матерії, олія і багато чого іншого.
Придурки, йдіть боротися з справжніми злочинцями!
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А кто тогда пойло будет покупать? настойка пустырника может заменить и заманить Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья - Цензор.НЕТ 4451
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боротьба з конкурентами. в аптеках, які кришують мусора натуральною дурью не барижать, тільки хімія у наявностi)).
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простой Гугл поиск по тегу "наркоман" дает удивительные результаты..
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья - Цензор.НЕТ 7077
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ты с Гуглом на Вы общаешся ???
спроси у него какие выиграшные номера будут на следующий розыграш Лото-Забавы
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может тебе еще скинуть Гугл-закладки, где Зеленский дурь подбирает?!
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Лучше погугли где порох бкхло берет. На какой точке.
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возьми мозг из баночки, где у тебя вставные зубы лежат.. и пользуйся им иногда..
спасибо ,что не рассказал про распятого мальчика, и другие кацапские байки про Пороха..
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недорехформированым .
там как бы есть уже телефоны которые в 4К снимают .стоят они 4500грн на мусорскую зарплату это можно позволить .Но сначала надо научиться телехфон держать горизонтально и пройти стажировку снимая в HD и fullHD
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прєзєлєнт дореформовувати не збирається? Ну власне я й не сподівався.
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Теперь Зеля на отдых в Одессу не скоро поедет...
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Похоже на новый офис Зелёной команды...))
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От придурки ,ну больше нечего мусорам заниматься ,лучше бы упыри прошли по супермаркетам и посмотрели,чем там народ травят ....а конопля это полезное для здоровья растение и не более того...
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Нужно от извлечённого высчитать 6% и заплатить в казну.
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В стране алкашей и табачных наркоманов бороться с коноплей.

/ Порохоботы то как возбудились. Вот что рошенки с ликерчиком с идиотами делают Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья - Цензор.НЕТ 8207
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представил ситуацию, посадили человека за канабис, мотает он свой срок уже полсрока отмотал и тут принимают легализацию, а ему еще сидеть столько же, получается и сидит ни за что и годы потраченные ему никто не вернет...
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Красивое деревце на последнем фото. Любая ферма должна себя окупать...
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60 кустов, чи й не теплиця.
так трохи для себе.
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Да узаконить пора, да и всё. Налоги,опять-же в казну. А алкашку запретить нах. Может тогда и не будет таких случаев : " пьяные сотрудники полиции застрелили насмерть ребёнка.."
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Ну таки коноплю начали считать наркотой после того как Дюпон продавила это через МОЗ . отбеливатели для бумаги плохо шли . а бумага из конопли \ которая занимала почти весь рынок \ в нём не нуждалась ну и сократились посадки конопли. Вообще Дюпон много чего протолкнула своего через запреты чужого
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Ужс, глаза слезятся когда вижу такое... Дегенераты что тут скажешь, с наркотой они борются, а то они уроды все изымают и перепродают так это ничего да? Всякую недозревшую шалу показательно вырвали и сожгли. Эх животные, с таким подходом в опе будем сидеть еще долго, а именно из за недальновидности,убогости мышления,скудной фантазии и вообще всецело низкого IQ дураков которые то и умеют что подкудахтывать за другими.
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наріки і кладери по вулицях гуляють
і не ховаються..
закопують якусь синтетику,
як подушечка жувальної гумки..

і нікому до них немає діла
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Об'єктивно кажучи, коноплі є безпечніші від алкоголю чи тютюну. Вони не викликають фізіологічної залежності, не підвищують рівню аґресії (а навіть навпаки), їх неможливо передозувати (передоз алкоголю чи нікотину може скінчитись смертю). Нещодавній звіт ООН на перше місце серед найнебезпечніших психоактивних речовин виніс алкоголь: кожного року він прямо чи посередньо вбиває мільйони людей. З коноплями давно пора перестати дурити собі й людям голову, обкласти цю рослину акцизами та продавати в аптеках альбо спеціалізованих точках. Поки що це добра метода на залучення додаткової кількості туристів. За кілька років це вікно можливостей для зросту туризму зачиниться, бо невдовзі марихуану леґалізують повсюду, окрім країн з кримінальними режимами, де торговля марихуаною є монопольним бізнесом спецслужб.
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