 Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У ході санкціонованого обшуку в приватному домоволодінні одного з прикордонних сіл Болградського району Одеської області правоохоронці виявили теплицю в якій з ознаками культивування вирощувалися коноплі. З метою збільшення врожайності рослини зрошувалися за допомогою системи крапельного поливу, а в кімнаті житлового будинку здійснювалася їхнє просушування.
У ході проведених заходів було виявлено майже 90 кущів насаджених і близько 2 кг в засушеному вигляді конопель. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що днями в Ямпільському районі Вінницької області прикордонники також виявили теплицю, в якій вирощували близько 100 кущів конопель.
Наступают на горло малому бизнесу.
дааа ... помидоры бы тоже не плохо пошли...но доход не тот ...и статья УК другая))))
Придурки, йдіть боротися з справжніми злочинцями!
спроси у него какие выиграшные номера будут на следующий розыграш Лото-Забавы
спасибо ,что не рассказал про распятого мальчика, и другие кацапские байки про Пороха..
там как бы есть уже телефоны которые в 4К снимают .стоят они 4500грн на мусорскую зарплату это можно позволить .Но сначала надо научиться телехфон держать горизонтально и пройти стажировку снимая в HD и fullHD
/ Порохоботы то как возбудились. Вот что рошенки с ликерчиком с идиотами делают
так трохи для себе.
і не ховаються..
закопують якусь синтетику,
як подушечка жувальної гумки..
і нікому до них немає діла