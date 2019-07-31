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Все про:Богдан (29) Кличко (652) Джуліані (23)

 Кличко зустрівся з другом Трампа Джуліані, який критикував Зеленського за призначення Богдана. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в США з адвокатом президента Дональда Трампа, ексмером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Про це Кличко повідомив в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України. І звичайно, ж торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування", - написав він.

Кличко зустрівся з другом Трампа Джуліані, який критикував Зеленського за призначення Богдана 01

Кличко додав, що його наступна зустріч із Джуліані  відбудеться в Києві.

Нагадаємо, цієї весни Джуліані збирався зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб переконати його продовжити розслідування в інтересах Білого дому і таким чином допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року. Крім того, він збирався розповісти Зеленському "правду про його оточення". В результаті Джуліані скасував візит в Україну через "атаки на нього" демократів і спроб виставити поїздку в негативному світлі.

Пізніше в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ Джуліані повідомив подробиці того, чому він збирався зустрітися із Зеленським, а також назвав одну з причин, через яку відмовився їхати в Україну: "Люди в Сполучених Штатах сказали мені, що не варто їхати, оскільки це пастка, підстроєна демократами і людьми, лояльними до Сороса. А зараз я бачу, що Президент ними оточений - юрист Коломойського (глава Офісу президента Андрій Богдан. - Ред.) і кілька хлопців, які працюють з Соросом. І меседж, який Президент Трамп хотів би йому передати (і який я і передав), звучить так: "Оточувати себе ворогами Президента Трампа - не найкраща ідея". Тому що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити поруч хлопця, який працював адвокатом тополігарха, про якого говорять, що він вивів мільярди з вашого банку".

Потрібно зазначити, що поїздка Кличка в США для зустрічі з Джуліані відбулася на тлі звільнення з посади голови КМДА, яке йому загрожує, ініціатором якого є Офіс президента. За словами глави ОП Андрія Богдана, Кличко пов'язаний з інститутом "смотрящих" і не контролює Київраду.

Кличко зустрівся з другом Трампа Джуліані, який критикував Зеленського за призначення Богдана 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140500
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так, те, що Богдан зливає інфу Портнову, а потім вона через 5 хвилин у хуйла, то це ж, звичайно, не розголошення держтаємниці. Так?
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І з ким жеж ти воюєш? Разом з хуйлом проти цих клятих пендосів? Оце так держтаємниця Кличко встретился с другом Трампа Джулиани, который критиковал Зеленского за назначение Богдана - Цензор.НЕТ 1768
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Невже на таку "порядну людину" як ШимпанЗе є компромат? Кличко встретился с другом Трампа Джулиани, который критиковал Зеленского за назначение Богдана - Цензор.НЕТ 2497
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Связывает он слова гораздо лучше зегидранта, вместо которого первый ледь везде выступает дабы не позориться
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Круто еще и Европу подключи ибо Кличко звучит гордо, а вот Богдан-это еще подумать надо
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Маю надію що Віталік вправить мізки зеБілам))!! Кличко встретился с другом Трампа Джулиани, который критиковал Зеленского за назначение Богдана - Цензор.НЕТ 478
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читай по буквам, зебеня :
"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же затронули тему важности развития местного самоуправления", Кличко зустрівся з другом Трампа Джуліані, який критикував Зеленського за призначення Богдана - Цензор.НЕТ 7538

крыша у Виталия - железобетонная !
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одна капля джулиани обивает сотню зебилов ! Кличко зустрівся з другом Трампа Джуліані, який критикував Зеленського за призначення Богдана - Цензор.НЕТ 7748
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джуаліані може богдану та ко насипати перцю.Зе ще не скоро допре що бєня з богданом заведуть його...не до ростова точно
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Скрипін бухнув і його бомбануло.
Богдан - радник. І він радить. Є ще питання?
Але і у мене є питання до Скрипіна - йому шашечкі, або їхати? Створюй такий успішний стартап, як у Вовіка, балотуйся, вигравай вибори, прапор в руки і вперед. А підказувати комусь - як, де і що він має робити, це наразитись на підказку - куди тобі треба йти.
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Спасите, помогите, хулиганы зрения лишают!))) Виталик, поздно уже. Старый друг Руди уже тебе не поможет.
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Там, где от таких как ты предохраняются. А с тобой не успели...
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Макс Днепровский - жертва халтурного совецкого резинпрома, порванного изделия №2 Кличко зустрівся з другом Трампа Джуліані, який критикував Зеленського за призначення Богдана - Цензор.НЕТ 3585
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І чого ж ви такі наївні! 😁 Поясню "на розпальцовках". На людину наїхала шпана. Просто шпана. Яка не має за плечима нічого - ні видатрих (насправді - жодних) досягнень, і, відповідно, авторитету. Людина пішла і пожалілася авторитетному "смотрящему". З якою людину поєднує не просто дружба, а можливо, бізнес. "Смотряший" не просто "авторитет", а в свою чергу друг і колега по бізнесу головного "хрещеного батька", який фінансує і того, що жалівся, і весь бізнес, з якого живе шпана. Кредитами. Які шпана віддати не може. Скажи мені, що буде зі шпаною? А тепер про насущне. Підозрюю, що анонсована Зєкомандою зустріч Зєлєнского з Великим Білим Батьком переноситься з осені на невизначений термін
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Багданчик -на выход! Виталя, на коридоре хоть разок по печени, эту узкоглазую пархатую мразь.
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Шаурмоедов скоро за жопу возьмут вместе с их спонсором коломохой
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Скоро дострокові місцеві вибори? Віталя думає переобратись? Разом з смотрящіми?
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Джулиани: Как опытный юрист, дам совет: Виталий, убиваешь комарика, трупик комара - в пакетик, потом походишь к Богдану, слегка плюешь на ладонь, лепишь туда трупик комарика и со всего маху леща Богдану. Если что - любой суд оправдает. Кличко зустрівся з другом Трампа Джуліані, який критикував Зеленського за призначення Богдана - Цензор.НЕТ 5682
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Віталя щось обов'язково переплутає. Плюне на ліву руку, а рубане правою, наприклад. І не Богдана, а якогось іншого...
Зате сидіти Віталя буде в гарних умовах. Будуть поважати.
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О, Ви збираєтеся вчити Віталю, як руками гамселити? Я такого чекав лише від Igor L... Він Вас часом не вкусив?
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Игорь -"эксперт",
а у Ваньки Сулимы амплуа вышиватного дебила Кличко зустрівся з другом Трампа Джуліані, який критикував Зеленського за призначення Богдана - Цензор.НЕТ 5431
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И что мэр Киева может самостоятельно принять вот так с бухты-барахты решение, бросить неожиданно город и рвануть за три-девять земель поплакаться в жилетку адвокату Трампа? А при чем тут этот адвокат?И за чьи бабки он туда махнул, это же не 8 грн. в метро? Если тебя сильно обидели - милости просим в известный Киевский Окружной суд и Вовк может за тебя отомстить! Правда не за беплатно - может попросить построить стеклянный мост до своей дачи. А где же смотрящие, почему не помогают? Или власть поручила Кличков этой поездке обсудить с Джулиани ситуацию в Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины? А кто Джулиани такой для этого? Бред! Паника!
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Луценко, Гройсман - в отпуске, Порошенко с семьей срочно уехали за границу, Кличко - в Нью-Йорке... Не слишком ли много совпадений?
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педалька плакался, как его, мальца бедного, забижают.
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