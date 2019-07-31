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Все про:Запоріжжя (502) СБУ (4569) ФСБ (750) шпигунство, шпіонаж (330)

 Контррозвідка СБУ викрила ексспівробітника поліції в Запорізькій області, завербованого агентом ФСБ РФ зрадником Путінцевим. ФОТО

Контррозвідка СБУ викрила чергову спробу російських спецслужб використовувати громадян України для виконання розвідувальних завдань на шкоду державній безпеці нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє контррозвідка СБУ

Встановлено, що кадровий співробітник Управління ФСБ РФ в Республіці Крим та м.Севастополь підполковник Путінцев Микола Васильович, який 2014 року зрадив військову присягу і перейшов на бік ворога, завербував жителя Запорізької області з-поміж колишніх співробітників органів внутрішніх справ України для виконання завдань зі збору та передачі іноземній стороні актуальних розвідувальних відомостей про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в регіоні.

"Залучення нашого співвітчизника до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України відбулося під час його виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим у сімейних справах під виглядом надання сприяння у вирішенні навмисно створених проблемних ситуацій.

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Контррозвідка СБУ викрила ексспівробітника поліції в Запорізькій області, завербованого агентом ФСБ РФ зрадником Путінцевим 01

"Напередодні ми інформували громадськість, що саме офіцер російської спецслужби М.Путінцев залучив до розвідувально-підривної діяльності жителя Полтавської області, також колишнього співробітника органів МВС України для збору розвідувальної інформації", - йдеться в повідомленні

Зараз здійснюються передбачені законодавством оперативно-слідчі заходи.

Контррозвідка зазначає, що сьогодні в зоні ризику і підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників - від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників національно-патріотичних організацій, громадян України, які виїжджають у РФ або на окуповані території у сімейних і туристичних справах, з метою працевлаштування тощо.

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"Нашим співвітчизникам також необхідно знати, що ч.2. ст.111 ("Державна зрада") КК України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в разі, коли громадянин України на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання", - нагадали в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140471
 
   
 Топ коментарі
 
Там по фамилии все понятно без контрразведки))
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Відбирають зброю і мільйони: як злочинці "кошмарять" Київ

Кримінал продовжує випробовувати на міцність жителів і гостей Києва. Щодня в столиці відбуваються напади.
Злочинці орудують у різний час доби і в різних районах Києва. Відбирають як великі суми, так і не гребують "дрібницями".
Про деякі найбільш "яскраві" напади, які відбулися в липні, OBOZREVATELрозповіли власні джерела.https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/vidbirayut-zbroyu-i-miljoni-yak-zlochintsi-koshmaryat-kiiv.htm
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Тільки за одне прізвище - Путінцев вже треба в СБУ на профілактику відправляти.
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Відбирають зброю і мільйони: як злочинці "кошмарять" Київ

Кримінал продовжує випробовувати на міцність жителів і гостей Києва. Щодня в столиці відбуваються напади.
Злочинці орудують у різний час доби і в різних районах Києва. Відбирають як великі суми, так і не гребують "дрібницями".
Про деякі найбільш "яскраві" напади, які відбулися в липні, OBOZREVATELрозповіли власні джерела.https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/vidbirayut-zbroyu-i-miljoni-yak-zlochintsi-koshmaryat-kiiv.htm
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лишить всего что есть в Украине и выслать накуй к куратору …
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"СОТРУДНИК МВД, ЗАВЕРБОВАНЫЙ ФСБ АГЕНТОМ ПУТИНЦЕВЫМ, КОТОРЫЙ ОТ ПУТИНА..."
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Тут без МВС не обішлося, мусора перші зрадники..
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Тільки за одне прізвище - Путінцев вже треба в СБУ на профілактику відправляти.
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Там по фамилии все понятно без контрразведки))
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Когда шута разоблачат?
Контрразведка СБУ разоблачила экс-сотрудника полиции в Запорожской области, завербованного агентом ФСБ РФ предателем Путинцевым - Цензор.НЕТ 1570
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Він шульга? Зазвичай годинник носять на лівій руці.
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Воно богема. Часы на правой руке это не признак левши, это значит презрение к физическому труду
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Ну что за ерунда! Удобно просто так человеку...
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І не пройшло 5 років, як ПУТИНцева розоблачили, з таким призвіщем, і в таку структуру на роботу, то лише у нас таке можливо
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призвіще Путінцев-- то була шифровка.Хто ж міг подумати, що може бути вербанутий з таким призвіщем.?
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У него фамилия как парашют у Штирлица
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Зебилы. Вы лузерные ссыкуны. Картинку спамите Контрразведка СБУ разоблачила экс-сотрудника полиции в Запорожской области, завербованного агентом ФСБ РФ предателем Путинцевым - Цензор.НЕТ 394. А вопрос простой - кто зелебеня? Дурак или агент ФСБ? Сорри за репост
Контрразведка СБУ разоблачила экс-сотрудника полиции в Запорожской области, завербованного агентом ФСБ РФ предателем Путинцевым - Цензор.НЕТ 5052
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по сбору и передачи иностранной стороне актуальных разведывательных сведений об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе. А теперь скажите что Парашенко со своей бандой Ахметовых и Фирташей, повышая цены, грабя население, увеличивая налоги и фактически декриминализировал все тяжелые преступления не работал на кремль и не готовил Украину к сдаче врагу. Все потому что на сильную страну с довольным и зажиточным народом мало кто решится напасть. Враг сначала в страну засылает диверсантов которые в нашем случае называются олигархами, которые подрывают економику изнутри вызывая недовольство общества готовое воспринимать любого окупанта как освободителя от рабства и нищеты.
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Как язвительно жизнь прикалывается с фамилиями манкуртов
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Порохоботы, хлебное место освободилось, а ну быстренько в Крым на конкурс зрадныка к Путенцеву...а то у вас смутное финансовое будущее вырисовуется!
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Оно из Днипра... под Пивденьмашного косит... а походу от синагоги и Меноры далеко не отходит.
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Ты только из синагоги вышел, с ребе-промывки мозгов? Или в Меноре уже получил методички Зехермана? Все вы одной мацой замацаны и зехерботы и пылюкоботы, что ж вы соплеменников по иудиному делу топите? Они ж такие же гешефтеры-казнокрады как и вы... а вы балаболы не хуже ихнего!
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Верными присяге в крымских отделениях Службы безопасности Украины из 2240 сотрудников остались только 242.
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Их и их семьи настигнет божья кара.Неотвратимо.У меня у покойного друга племянник,подполковникВВ остался служить в Крыму, а здесь у него папа,мама,сестра.Никогда ему не бывать на Родине.
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об общественно-политической и социально-экономической ситуации у нас всё в интернетах есть, или у вас низзя наше читать?? нахрена кого-то вербовать??
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Контрразведка СБУ разоблачила экс-сотрудника полиции в Запорожской области, завербованного агентом ФСБ РФ предателем Путинцевым
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А ви ще більше кацапів беріть на відповідальні посади, гляди, діла й наладяться... Контррозвідка СБУ викрила ексспівробітника поліції в Запорізькій області, завербованого агентом ФСБ РФ зрадником Путінцевим - Цензор.НЕТ 7175
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путінцеви, медведчуки, бойки, новінські, шуфричі, шефіри та інша проруSSка мерзота тероризують Україну....коли цьому буде кінець?!
напевно, коли згорить або лопне від злості сама імперія Зла..... а взагалі,
я знову ж, в 2975-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Взяли предателя.Но почему же не можем знать этих "героев" в лицо?
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Путин замочил за голимые провалы двоих начальников Г(Р)У ГШ МО РФ (за МН-17 и за «Шпили-вили») - мало, один хрен, товарисчам не доходит. Теперь ФСБ дуркует - как можно сейчас в Украине иметь агента с нейтральной и не привлекающей внимание фамилией Путинцев?
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Предателей люди должны знать в лицо !
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