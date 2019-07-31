 Контррозвідка СБУ викрила ексспівробітника поліції в Запорізькій області, завербованого агентом ФСБ РФ зрадником Путінцевим. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє контррозвідка СБУ
Встановлено, що кадровий співробітник Управління ФСБ РФ в Республіці Крим та м.Севастополь підполковник Путінцев Микола Васильович, який 2014 року зрадив військову присягу і перейшов на бік ворога, завербував жителя Запорізької області з-поміж колишніх співробітників органів внутрішніх справ України для виконання завдань зі збору та передачі іноземній стороні актуальних розвідувальних відомостей про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в регіоні.
"Залучення нашого співвітчизника до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України відбулося під час його виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим у сімейних справах під виглядом надання сприяння у вирішенні навмисно створених проблемних ситуацій.
"Напередодні ми інформували громадськість, що саме офіцер російської спецслужби М.Путінцев залучив до розвідувально-підривної діяльності жителя Полтавської області, також колишнього співробітника органів МВС України для збору розвідувальної інформації", - йдеться в повідомленні
Зараз здійснюються передбачені законодавством оперативно-слідчі заходи.
Контррозвідка зазначає, що сьогодні в зоні ризику і підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників - від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників національно-патріотичних організацій, громадян України, які виїжджають у РФ або на окуповані території у сімейних і туристичних справах, з метою працевлаштування тощо.
"Нашим співвітчизникам також необхідно знати, що ч.2. ст.111 ("Державна зрада") КК України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в разі, коли громадянин України на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання", - нагадали в СБУ.
Кримінал продовжує випробовувати на міцність жителів і гостей Києва. Щодня в столиці відбуваються напади.
Злочинці орудують у різний час доби і в різних районах Києва. Відбирають як великі суми, так і не гребують "дрібницями".
Про деякі найбільш "яскраві" напади, які відбулися в липні, OBOZREVATELрозповіли власні джерела.https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/vidbirayut-zbroyu-i-miljoni-yak-zlochintsi-koshmaryat-kiiv.htm
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А ви ще більше кацапів беріть на відповідальні посади, гляди, діла й наладяться...
напевно, коли згорить або лопне від злості сама імперія Зла..... а взагалі,
я знову ж, в 2975-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!