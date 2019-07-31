 На стіні міськради Херсона з'явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані". ФОТО

Про це повідомляє в Facebook громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.
Активісти опублікували відповідне фото, яке супроводили таким текстом: "Рік з дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні проступив напис. Так і буде. Ми не зліземо".
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.
4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.
28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.
11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.
15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.
3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.
31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.
24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.
Это статья УК мошенничество
Сейчас он - это должностное лицо.
как Порошенко может руками украинского прокурора или дипломата заставить ***** что-то сделать?
Им уже пох на Гандзюк, Свинарчуков и моряков ?
На ноль ?
Так может єта схема не была грабительской, как все зелеголовые рассказывали ?
Глобальний акт Магнітського - це закон США, що дозволяє блокувати активи та накладати заборону на в'їзд до США осіб, що здійснили порушення прав людини або причетні до корупції.
20 громадських організацій* вважають, що генпрокурор Юрій Луценко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинні бути включені до акту через кричущі порушення прав людини, саботаж реформ, корупцію та перешкоджання правосуддю.---
Єдині, хто протистоїть криміналітету та корупції, - активісти та журналісти. Як результат, вони стають мішенями для переслідувань і нападів.
Лише з 2017 року в Україні скоїли понад 55 атак на активістів та журналістів, з них 4 вбивства - Катерини Гандзюк, Ірини Ноздровської, Миколи Бичка та Віталія Олешка.
Розслідування цих злочинів усіляко саботуються з боку прокуратури та поліції. У жодному із випадків замовники не покарані. Частину справ взагалі закрили через спливання термінів розслідування.
У кінці квітня 2019-го Генпрокуратура пом'якшила статтю обвинувачення Владиславу Мангеру, який тепер переслідується не за замовне вбивство, а за організацію завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк. Нагадаємо, що на Катю вилили літр (!) сірчаної кислоти.
У той же час Нацполіція від самого початку саботувала слідство у справі Гандзюк. Намагалися повісити все на непричетного стрілочника і "нагодувати" цією брехнею суспільство. Якби не робота журналістів, він би і досі сидів за нескоєний злочин.
Юрій Луценко та Арсен Аваков несуть політичну відповідальність за напади та мовчазне покривання замовників.https://ti-ukraine.org/news/aktyvisty-vymagayut-personalnyh-mizhnarodnyh-sanktsij-shhodo-lutsenka-ta-avakova/
а Зеленая сопля говорила, что виноват во всём президент.
А ты распространял эти слова Зелёной сопли, чтобы убрать Порошенко.
Благодаря твоей работе Порошенко убрали.
Шо-то изменилось, как ты хотел ?