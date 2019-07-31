EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Фоторепортаж
  2516  66
Матеріали за темою:
Все про:Херсон (252) Гандзюк (347)

 На стіні міськради Херсона з'явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані". ФОТО

На стіні Херсонської міськради з'явився мурал-напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Про це повідомляє в Facebook громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

Активісти опублікували відповідне фото, яке супроводили таким текстом: "Рік з дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні проступив напис. Так і буде. Ми не зліземо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачення щодо Павловського у справі Гандзюк передали до суду, - ГПУ

На стіні міськради Херсона зявився напис Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані 01
На стіні міськради Херсона зявився напис Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані 02

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140467
 
   
 Топ коментарі
 
"Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост - пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув" перейшли до "я зроблю", а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчука. Згадали про те, про що ви забули, - про наших полонених моряків, які зараз сидять за гратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, здасте аналізи - всім, і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це, це ваші справи, адже шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом - це сумно", - сказав Зеленський.
 показати весь коментар
 
А почему Нацжены не пикетируют Офис Президента ?

Им уже пох на Гандзюк, Свинарчуков и моряков ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Красиво! Тепер тільки це потрібно реалізувати. І потім дописати - Вбивці покарані!
 показати весь коментар
 
 
"Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост - пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув" перейшли до "я зроблю", а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчука. Згадали про те, про що ви забули, - про наших полонених моряків, які зараз сидять за гратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, здасте аналізи - всім, і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це, це ваші справи, адже шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом - це сумно", - сказав Зеленський.
 показати весь коментар
 
 
У пацана зараз інша роль і текст до цієї ролі теж інший.
 показати весь коментар
 
 
в предвыборном пиаре и не такого наговоришь, особенно касательно моряков, на освобождение которых никак не повлиять президенту
 показати весь коментар
 
 
так а где тут вранье?тут так сформирована фраза, что тут какие то , не совсем "доречные" претензии к порошенко
 показати весь коментар
 
 
на этих "не совсем доречных выражениях" Зеленский выиграл выборы.

Это статья УК мошенничество
 показати весь коментар
 
 
хотя касательно моряков, можно рассматривать в другой плоскости--их на задание послал порошенко или с его согласия это было...насколько оправдана была эта экспедиция, и с какой целью проводилась, остается только гадать
 показати весь коментар
 
Зелёная сопля ясно предъявила претензии не к пославшему, а к должностному лицу под названием Президент Украины.

Сейчас он - это должностное лицо.
 показати весь коментар
 
 
но с другой стороны, если эти претензии к нему, порошенко реализовал бы, руками прокуроров, дипломатов, то он однозначно занес бы это себе в актив, как личную заслугу(как это было с безвизом, томосом и пр) и пиарился бы на этом
 показати весь коментар
 
 
ты дебил?

как Порошенко может руками украинского прокурора или дипломата заставить ***** что-то сделать?
 показати весь коментар
 
 
А почему Нацжены не пикетируют Офис Президента ?

Им уже пох на Гандзюк, Свинарчуков и моряков ?
 показати весь коментар
 
 
бульбен тупорылый у тебя глаза на #опе, ты видишь всё в искажённом виде . На счёт коломойши не знаю, но то что ты кгбшник засланый , то е правда.
 показати весь коментар
 
Не подскажешь - какую роль играет лишняя хромосома, что кацапы не могут удержаться, чтобы не произнести бульба?
 показати весь коментар
 
 
дурик, у своих кураторов с фэсэбэ спроси .
 показати весь коментар
 
А він взагалі щось робить? Ну крім реклами червоних трусєлєй...
 показати весь коментар
 
 
Робить. Але особисто тобі звітувати ніхто не буде.
 показати весь коментар
 
А тобі вже відзвітував? Не поділишся списком його досягнень?
 показати весь коментар
 
 
До чого тут я? Хіба це я постійно скиглю? На відміну від тебе, я розумію, що потрібно трохи зачекати, тим більше, що Зе вже оголосив, що нова Рада запрацює на початку вересня.. Зараз відбувається "накопичення матеріалу", а про це на всіх перехрестях не кричать.
 показати весь коментар
 
А для чого Зеленському чекати щоб запрацювала верховна рада? Сам він працювати не збирається?
 показати весь коментар
 
 
Хоча б для того, щоб вже назначити нового прокурора і нових міністрів, але й зараз він теж не сидить склавши руки..Хіба ти зовсім нічого не бачиш і не чуєш? Скільки він чинуш- нероб - корупціонерів розігнав. Не хвилюйся, все ще тільки починається)
 показати весь коментар
 
у тебя лично на сколько снизился тариф на єлектричество благодаря отмене грабительской схемі Роттердам+ ?

На ноль ?

Так может єта схема не была грабительской, как все зелеголовые рассказывали ?
 показати весь коментар
 
 
Скільки розігнав? Ти таки його звіт маєш, але показати не бажаєш, так? На стіні міськради Херсона з'явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані" - Цензор.НЕТ 5292
 показати весь коментар
 
Тому..Що Аваков пробує втримати пост Міністра...
 показати весь коментар
 
то есть ты признаёшь, что все эти митинги нацжен под офисом и выступлениями порошенко были организованы аваковым в пользу зеленского ?
 показати весь коментар
 
Ініціативна група громадських організацій подала заяви про включення до Глобального акту Магнітського Генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Включення до акту передбачає запровадження персональних санкцій США.

Глобальний акт Магнітського - це закон США, що дозволяє блокувати активи та накладати заборону на в'їзд до США осіб, що здійснили порушення прав людини або причетні до корупції.

20 громадських організацій* вважають, що генпрокурор Юрій Луценко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинні бути включені до акту через кричущі порушення прав людини, саботаж реформ, корупцію та перешкоджання правосуддю.---
 показати весь коментар
 
Напади та вбивства активістів і журналістів
Єдині, хто протистоїть криміналітету та корупції, - активісти та журналісти. Як результат, вони стають мішенями для переслідувань і нападів.
Лише з 2017 року в Україні скоїли понад 55 атак на активістів та журналістів, з них 4 вбивства - Катерини Гандзюк, Ірини Ноздровської, Миколи Бичка та Віталія Олешка.
Розслідування цих злочинів усіляко саботуються з боку прокуратури та поліції. У жодному із випадків замовники не покарані. Частину справ взагалі закрили через спливання термінів розслідування.На стіні міськради Херсона з'явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані" - Цензор.НЕТ 2098
У кінці квітня 2019-го Генпрокуратура пом'якшила статтю обвинувачення Владиславу Мангеру, який тепер переслідується не за замовне вбивство, а за організацію завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк. Нагадаємо, що на Катю вилили літр (!) сірчаної кислоти.
У той же час Нацполіція від самого початку саботувала слідство у справі Гандзюк. Намагалися повісити все на непричетного стрілочника і "нагодувати" цією брехнею суспільство. Якби не робота журналістів, він би і досі сидів за нескоєний злочин.
Юрій Луценко та Арсен Аваков несуть політичну відповідальність за напади та мовчазне покривання замовників.https://ti-ukraine.org/news/aktyvisty-vymagayut-personalnyh-mizhnarodnyh-sanktsij-shhodo-lutsenka-ta-avakova/
 показати весь коментар
 
Юрій Луценко та Арсен Аваков несуть політичну відповідальність за напади та мовчазне покривання замовників.


а Зеленая сопля говорила, что виноват во всём президент.

А ты распространял эти слова Зелёной сопли, чтобы убрать Порошенко.

Благодаря твоей работе Порошенко убрали.

Шо-то изменилось, как ты хотел ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору