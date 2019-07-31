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 Працівник загинув на буровій газовидобувного підприємства на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Трагедія сталася поблизу села Муравлинка в Нововодолазькому районі на буровій вишці газовидобувного підприємства.

На місці події поліцейські з'ясували, що під час проведення робіт з очищення ємності з буровим шламом 37-річного робітника засипало ґрунтом, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Від травм він загинув на місці.

Слідчим Нововодолазького відділення поліції відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років.

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Працівник загинув на буровій газовидобувного підприємства на Харківщині, - поліція 01
Працівник загинув на буровій газовидобувного підприємства на Харківщині, - поліція 02
Працівник загинув на буровій газовидобувного підприємства на Харківщині, - поліція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140445
 
 
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