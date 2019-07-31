 П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє військовий журналіст, ексбоєць ЗСУ Михайло Ухман.

З нагоди свята в центрі міста зібралися кілька сотень людей, які пройшли урочистою ходою до пам'ятника Шевченку. Там відбувся святковий концерт. Завершилося дійство - покладанням квітів до меморіалу воїнів України, полеглих від рук московських окупантів.

"Я знаю як там живуть у цій "ДНР", тому не хочу туди. Мені в Україні добре. Я російськомовна українка. Все життя говорила російською, тому що мене не вчили по-іншому. Але я - українка. І не хочу ніякої "ДНР". Я знаю, як там живуть - від голоду здихають, або до нас їдуть і скуповують всі продукти. Думали, що Росія їм добро принесе? Дурні!" - обурено каже 75-річна мешканка Донецька Ганна. Все життя вона прожила в Донецьку і перед війною переїхала в Авдіївку.

Коли почалася війна, її дочка, зять з дитиною - переїхали в Росію. Однак після кількох місяців поневірянь повернулися в Україну і вже кілька років живуть у Києві. Московію згадують, як страшний сон і всіх відмовляють їхати туди.

Ганна ненавидить московських найманців, які обстрілювали її рідне місто. Тому і прийшла до пам'ятника Шевченку, щоб відсвяткувати п'яту річницю визволення Авдіївки від кремлівського агресора.

30 липня 2014 року, бійці 93 бригади ЗСУ і ДУК "Правий сектор" - звільнили місто від московських найманців. Боїв, як таких, не було, однак зайшовши в місто, наші війська перерізали окупантам, ще одну важливу артерію, що зв'язує Донецьк із зовнішнім світом.

"Ми заїжджали в Авдіївку з боку поля. Опору майже не відчули. Швидко зачистили місто, прийшли до військово-цивільної адміністрації. Вразило, що поруч з нашим прапором, висіла їхня ганчірка, яку ми відразу зірвали. Наступного дня, коли всією колоною проїжджали біля "дев'ятини" (будинок на 9 поверхів, який відокремлює стару частину міста від нової. - Ред.), до нас підійшов п'яненький чоловік і почав кричати, що ми молодці. Правильно робимо, що женемо "укропів". Він був абсолютно неадекватний. У той момент, я прочитав напис на блокпосту. Сепаратисти написали, щоб люди несли білі мішки. Цей алкоголік тягнув мішки окупантам, а побачивши нас, зрозумів помилку і почав тікати. Ось так нас деякі зустрічали. Хоча було дуже багато жителів Авдіївки, які кричали нам: "Слава Україні!" - так згадує події п'ятирічної давності, командир 1 - ОШР ДУК "Правий сектор" - Да Вінчі, він же - Дмитро Коцюбайло, який брав активну участь у визволенні міста.

























Як повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації, після ходи люди зібралися біля пам'ятника Т.Г. Шевченку, де проводилися урочисті заходи, передає Цензор.НЕТ. Усіх присутніх зі святом привітала місцева влада і військові, серед яких - керівник військово-цивільної адміністрації полковник Павло Малихін, підполковник, старший офіцер морально-соціального забезпечення 92-ї ОМБр Артур Батистов. Також до привітань долучилися представники духовенства.

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Присутні вшанували пам'ять захисників Авдіївки, поклавши квіти до пам'ятного монумента в промзоні. Завершився захід хвилиною мовчання.







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Фото: dn.gov.ua

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Нагадаємо, 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектора" звільнили місто Авдіївку Донецької області, яка була окупована російськими найманцями з квітня 2014 року. Але навіть після звільнення міста обстріли з боку російських найманців тривають.