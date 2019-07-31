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 П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Жителі Авдіївки, військовослужбовці та представники місцевої влади пройшли урочистою ходою головними вулицями міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє військовий журналіст, ексбоєць ЗСУ Михайло Ухман.

З нагоди свята в центрі міста зібралися кілька сотень людей, які пройшли урочистою ходою до пам'ятника Шевченку. Там відбувся святковий концерт. Завершилося дійство - покладанням квітів до меморіалу воїнів України, полеглих від рук московських окупантів.

"Я знаю як там живуть у цій "ДНР", тому не хочу туди. Мені в Україні добре. Я російськомовна українка. Все життя говорила російською, тому що мене не вчили по-іншому. Але я - українка. І не хочу ніякої "ДНР". Я знаю, як там живуть - від голоду здихають, або до нас їдуть і скуповують всі продукти. Думали, що Росія їм добро принесе? Дурні!" - обурено каже 75-річна мешканка Донецька Ганна. Все життя вона прожила в Донецьку і перед війною переїхала в Авдіївку.

Коли почалася війна, її дочка, зять з дитиною - переїхали в Росію. Однак після кількох місяців поневірянь повернулися в Україну і вже кілька років живуть у Києві. Московію згадують, як страшний сон і всіх відмовляють їхати туди.

Ганна ненавидить московських найманців, які обстрілювали її рідне місто. Тому і прийшла до пам'ятника Шевченку, щоб відсвяткувати п'яту річницю визволення Авдіївки від кремлівського агресора.

30 липня 2014 року, бійці 93 бригади ЗСУ і ДУК "Правий сектор" - звільнили місто від московських найманців. Боїв, як таких, не було, однак зайшовши в місто, наші війська перерізали окупантам, ще одну важливу артерію, що зв'язує Донецьк із зовнішнім світом.

"Ми заїжджали в Авдіївку з боку поля. Опору майже не відчули. Швидко зачистили місто, прийшли до військово-цивільної адміністрації. Вразило, що поруч з нашим прапором, висіла їхня ганчірка, яку ми відразу зірвали. Наступного дня, коли всією колоною проїжджали біля "дев'ятини" (будинок на 9 поверхів, який відокремлює стару частину міста від нової. - Ред.), до нас підійшов п'яненький чоловік і почав кричати, що ми молодці. Правильно робимо, що женемо "укропів". Він був абсолютно неадекватний. У той момент, я прочитав напис на блокпосту. Сепаратисти написали, щоб люди несли білі мішки. Цей алкоголік тягнув мішки окупантам, а побачивши нас, зрозумів помилку і почав тікати. Ось так нас деякі зустрічали. Хоча було дуже багато жителів Авдіївки, які кричали нам: "Слава Україні!" - так згадує події п'ятирічної давності, командир 1 - ОШР ДУК "Правий сектор" - Да Вінчі, він же - Дмитро Коцюбайло, який брав активну участь у визволенні міста.

Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 01
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 02
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 03
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 04
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 05
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 06
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 07
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 08
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 09
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 10
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 11
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 12

Як повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації, після ходи люди зібралися біля пам'ятника Т.Г. Шевченку, де проводилися урочисті заходи, передає Цензор.НЕТ. Усіх присутніх зі святом привітала місцева влада і військові, серед яких - керівник військово-цивільної адміністрації полковник Павло Малихін, підполковник, старший офіцер морально-соціального забезпечення 92-ї ОМБр Артур Батистов. Також до привітань долучилися представники духовенства.

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Присутні вшанували пам'ять захисників Авдіївки, поклавши квіти до пам'ятного монумента в промзоні. Завершився захід хвилиною мовчання.

Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 13

Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 14
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 15
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 16

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Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 17
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 18
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 19
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 20

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Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 21
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 22
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 23
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 24
Фото: dn.gov.ua

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектора" звільнили місто Авдіївку Донецької області, яка була окупована російськими найманцями з квітня 2014 року. Але навіть після звільнення міста обстріли з боку російських найманців тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140428
 
   
 Топ коментарі
 
***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский
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Подяка всім ВОЇНАМ !
Вічна пам'ять полеглим.
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Авдіївку потрібно евакуйовувати а Авдіївський коксохім закрити!
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Провокаторам із-за поребрика типу ігоря
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Авдіївка знаходиться в зоні обстрілів навіть звичайних мінометів ворога, а всі шляхи до Авдіївки прострілюються звичайною артилерією яка є на озброєнні передових підрозділів терористів! Терористи за 5 років пристріляли дороги в Авдіївку навіть Піонами 203мм, щоб мати можливість знищити будь які колони які будуть йти по цим дорогам в Авдіївку! Перебування великої кількості цивільних в Авдіївці це потенційна гуманітарна катастрофа, бо Авдіївка прямо межує з Ясинуватою та Донецьком і в будь який момент терористи можуть поновити обстріли з артилерії по житловим кварталам Авдіївки, а припинити ці обстріли ми не зможемо, бо терористи будуть стріляти як і раніше з районів багатоповерхової забудови Ясинуватої та Донецька, прикриваючись житловими будинками. В такій ситуації знищити російських терористів можливо виключно ударними БПЛА, яких в нас немає на озброєнні підрозділів ООС. Ми можемо отримати велику кількість поранених та загиблих цивільних в Авдіївці протягом кількох хвилин обстірлів з РСЗВ Град і потім терористи будуть знищувати наші медичні колони на підступах до Авдіївки, розстрілюючи їх як в тирі. Така ситуація є потенційно катастрофічною і небезпечною для цивільних! Ми не зможемо у випадку загострення боїв організувати жодне сполучення з Авдіївкою, ані підвезти підкріплення, ані евакуювати поранених, ані вивезти цивільних! Ми самі собі робимо пастку якою терористи скористаються рано чи пізно! Для того щоб зменшити небезпеку для мешканців Авдіївки та підрозділів ЗСУ, потрібно відсунути лінію фронту на 20км від Авдіївки, а це означає що потрібно звільнити Ясинувату та зайти на 15км вглиб Донецька, що можливо але політичне керівництво України навряд чи дасть на це санкцію! Тому лишається єдиний розумний вихід з цієї ситуації - евакуювати цивільних з Авідіївки повністю і зробити Авдіївку режимною зоною, в якій не можна перебувати цивільним, через небезпеку гуманітарної катастрофи.
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Оно то все верно и по сути, но рыжий сепар против будет....
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Кого евакуювати, отих 10 чоловік, що святкували? Дивіться на фото, святкуючих немає. Для електорату ЖОПЗ - це не свято.
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Якщо терористи масовано обстріляють Авдіївку Градами та артою, там будуть сотні трупов та тисячі поранених і ми змушені будемо надавати їм допомогу, а нас будуть розстрілювати на всіх дорогах до Авдіївки, бо всі вони давно пристріляні терористами зі всії видів артилерії та РСЗВ. Ми самі будемо йти на убой, як барани! Потрібно не бути баранами і завчасно готуватись до наступу путіна, щоб мінімізувати втрати серед бійців ЗСУ та цивільних! Авдіївка це найбільш складний випадок, де від окопів терористів до житлових будинків Авдіївки всього лише 5км і звичайний міномет терористів 120мм без жодної складності може обстрілювати житлові квартали Авідївки і наносити страшний урон цивільним! А якщо до цього долучаться ще САУ 122 та 152мм і Гради, Авдіївки просто не стане за дві години обстрілу і це буде катастрофа! Якщо в Авдіївки не буде цивільних, то військові зможуть собі облаштувати бункери і пережити будь які обстріли ворога, а поранені цивільні будуть вимагати допомоги і військовим прийдеться працювати поза межами укриття, а це гарантована смерть!
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и вообще все луганскую область и донецкую отдать Лугандону, а заводы закрыть! Шо еще.. и Харьковскую область отдать! И Одесскую! чтобы. .. ээ...

короче отдать пол Украины Путину потому что там мало патриотов живет! Вот!

Пы Сы. если шо - это была ирония.
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Війна передбачає евакуацію цивільних з зони ефективного вогню артилерії ворога - 20км від передової і за це відповідає влада України! Населені пункти з великою кількістю цивільних мають евакуйовуватись в першу чергу, бо у разі ворожих обстрілів втрати цивільних та військових, які будуть надавати допомогу цивільним - будуть катастрофічні! Потрібно приймати відповідальне та зважене рішення і для цього потрібно розуміти наслідки можливих терористичних актів путіна! Авдіївка це заручники путіна, яких порошенко не вивозив бо Ахметов хотів продовжувати використовувати Авдіїївський коксохім і цивільні служили живим щитом для Ахметова. Зараз ситуація змінилась, війна заходи в більш жорстку фазу, коли путін вже не буде зважати на цивільні жертви, а буде навпаки намагатись збільшити жертви серед цивільних на українській стороні фронту, ми це бачимо по останнім діям терористів - цілеспрямованим обстрілам житлових будинків, де немає жодних військових об'єктів. Ця зміна тактики міжнародних терористів путіна має підштовхувати владу України до адекватної оцінки ситуації та прийняття потрібних рішень по евакуації населення з найбільш небезпечних напрямків.
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а может эвакуювати грузом 200 сепаров километров так на 30 от Авдеевки?
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Помню ролик. Ну что освободили тебя, дядя Саша?... А порохобот ты задолбаный)?
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Ану пошол отседава! Порохнявая шулика
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З якого переляку, якась стара, жирна сепарша, буде давати мені команди, що робити?
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Шашлыки из снегирей на праздничном столе были? Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке - Цензор.НЕТ 4398
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***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский
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Интересно и сколько за 5 лет с той стороны мин и снарядов прилетело. Уж пятый год безальтернативному Минска, а у нас не то война, ни то перемирие
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а тебе хотелось бы как? чтобы настоящая война, чтобы РФ снесла с лица земли все города, которые будет брать - как сделала в Алеппо и в Грозном?

охерительная логика.

для дураков специально сформулировали пословицу:
ПЛОХОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ВОЙНЫ.
тем более когда ты - слабая сторона.
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Только этот мир стоит Украине слишком дорого. Что касается Грозного или Алеппо, то у Украины есть что защищать и чем. По такой логике действовали Прибалтике и заплатили за худой мир сотнями тысяч жизней в гулаге....
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какая организация - такое и посещение. Если админресурс не включен, не было разнарядки по школам привести людей - вот такая картинка и получается, и не только по этому поводу.

а поскольку нынешней администрации насрать на все украинское (спасибо Оппоблоку и Зеле) - вот так мало и пришло.
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яка разнарядка? вата там в головах .вата зомбована...рузке мір втовкли в голови
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А где Залебеня? Опять на пляже? Или как дегенерат за лесниками гоняется П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці - Цензор.НЕТ 1548 ? Такого убожества Украина еще не знала. Футбол - Супер Кубок Украины- не преЗЕдент Украины, а - даже нет слов
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Тут "руськімір" в головах, в кращому випадку "лішбинестрєлялі". Хвороба на дуже тяжкій стадії.
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странно это слышать от людей, 73% которых проголосовали за Зеленского, который готов "договориться где-то на середине".

в зеркало посмотрите, прежде чем ярлыки вешать.
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Подяка всім ВОЇНАМ !
Вічна пам'ять полеглим.
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5 лет войны. Касабы им в окна фугасы забрасывают. Какой итог? Рыги на выборах. Там все, реально, Украину ненавидят. И, даже, известно почему. В 14-м году куча местных люмпенов подняла оружие против нас. А наши их всех выкосили. Там сотнями дохлой ваты кладбища засеяны. Можно провести аналогии с Западенщиной, и совком. Так мы для них сейчас - как совок тогда для Запада. С одной большой разницей. Воевавшие против совка не были его гражданами в большинстве своем. Следовательно, не были предателями. А эти - 100% изменники Родины. Вместе с семьями, кстати.
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Не коректне порівняння совка і західної України. Ніхто місцевих не пресує, не висіляє, навіть нічого не вимагає. Навпаки надається допомога всіляка, вибирайте кого хочете. Військові підтримують громадський порядок, як в мирний час, розмовляють з місцевими російською - цікаво ламати стереотипи, що хфашисти-бендерівці прийшли. Білше того, з усмішкою реагують на більшість словесних провокацій місцевої вати.
Вата в головах - результат тотального невігластва та дуже професійного впливу на мізки мордору. Протидиї цьому немає ніякої, а супутникові антени на кожному даху...
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Не надо себе врать. Освобождение от русской мерзоты на этих территориях празднуют единицы, что видно из фото. Там , на этих землях в основном враги. Теперь, когда повыгоняли с этих поселков лаптеногих, нужно бороться за местных детей, прививать им ненависть к российским оккупантам. Это долгий процесс,но иначе никак.
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Героям слава!. Смотришь на этих Украинских геройских парней и понимаешь чего сцыкливое ***** дальше не полезло України слава стане поміж ворогами.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.​ Нет
препятствий украинским патриотам! Все
Миры подвластны им.!!! Героям слава!.
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Проблема в том, что там принимаются все кацапские теле- и радиоканалы, а вот с украинскими - проблема.
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враги? а те 73% украинцев на всей территории Украины, кто проголосовал за Зеленского, который победил в том числе на "надо закончить войну любыми путями" и готовности "договориться с Путиным где-то посередине".

это - не враги?

харош ярлыки вешать. В зеркало почаще смотритесь. По всей Украине такая же ватка живет.
И отпора никакого не получает. Сейчас еще получим главу МОН который обещал учетелям зп 4 тыс зелени а потом передумал?
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ТБ трансляція пряма на окуповані території є ?
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Не факт, что на неоккупированных в том районе она есть...
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в Авдеевке практически нет украинских телеканалов. Какого менталитета вы хотите, если они день и ночь смотрят и слушают российские телеканалы, где им говорят что обстрелы их домов совершают исключительно ВСУ и добробаты?
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А навіть як би й були всі антени на рєфє спрямовані. Я таке в Харкові май же щодня бачу.
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Мда... как то не много людей то на 5 год войны вышло. Печалька...
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Символика красно-черного флага среди людей говорит о том, что касабам там ловить нечего.
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То что касабам в Украине ловить нечего так это понятно, но согласись было б эфектней если б людей было много.
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как организовали - так и отпраздновали. Если власти насрать - то и организация вот такая.
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Одного не понимаю, почему эти люди всё равно голосуют за жопоблок
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пропаганда. Им все эти годы по всем СМИ которые им доступны, говорят, что их обстреливают ВСУ. большинство верят, т.к. другой информации НЕТ.
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на самом массовом фото насчитал 15 гражданских. Несколько сотен говорите?....
P.s. Население Авдеевки 33 тыс человек.
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Их освободили что бы они голосовали за ЖОПОблок!!! За русские кандалы на руках и ногах своих детей......
Это б... п...ц!
Для чего РАБАМ свобода окропленная чужой кровью?
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а остальную Украину не дали оккупировать чтобы она голосовала за Зеленского, который обещал "договориться с Путиным где-то на середине".

и шо? давайте от всей Украины откажемся?

нга хера этим 73% свобода, окропленная чужой кровью? они "устали от войны", которой даже никогда не видели. А жителям Авдеевки 5 лет талдычат по всем телеканалам что их обстреливают ВСУ и добробаты.

так что еще большой вопрос - кто больше вата.
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А місцевих, не рахуючи військових, пару чоловік, які ще чекають Україну, решта все бояться взяти в руки прапорець блакитножовтий і відповісти "Слава Україні" та все ще чекають путіна, расєю і знову перемагають на виборах перекрашені ригоанали, а точніше окупанти "за життя", сумно... пройшло п'ять років боротьби з московією, а скільки життів покладено, виходить, що марно...
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А нагадайте за кого проголосувала Авдіївка?
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якось замало святкувальників...кого звільняли...для кого....скільки ж хлопців положили...(((??....
Де той весь народ, що мав би радіти чи віддати шану ?!
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Та коли ж нарешті ми будемо святкувати визволення усієї України від рашкашовінестичної сарани?
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