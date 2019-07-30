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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:визволення (275) Авдіївка (1319)

 П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Жителі Авдіївки, військовослужбовці та представники місцевої влади пройшли урочистою ходою головними вулицями міста.

Як повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації, після ходи люди зібралися біля пам'ятника Т.Г. Шевченку, де проводилися урочисті заходи, передає Цензор.НЕТ. Усіх присутніх зі святом привітала місцева влада і військові, серед яких - керівник військово-цивільної адміністрації полковник Павло Малихін, підполковник, старший офіцер морально-соціального забезпечення 92-ї ОМБр Артур Батистов. Також до привітань долучилися представники духовенства.

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Присутні вшанували пам'ять захисників Авдіївки, поклавши квіти до пам'ятного монумента в промзоні. Завершився захід хвилиною мовчання.

Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 01

Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 02
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 03
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 04

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Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 05
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 06
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 07
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 08

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Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 09
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 10
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 11
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 12
Фото: dn.gov.ua

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Нагадаємо, 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектора" звільнили місто Авдіївку Донецької області, яка була окупована російськими найманцями з квітня 2014 року. Але навіть після звільнення міста обстріли з боку російських найманців тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140428
 
   
 Топ коментарі
 
***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский
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Подяка всім ВОЇНАМ !
Вічна пам'ять полеглим.
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Авдіївку потрібно евакуйовувати а Авдіївський коксохім закрити!
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Шашлыки из снегирей на праздничном столе были? Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке - Цензор.НЕТ 4398
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***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский
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Интересно и сколько за 5 лет с той стороны мин и снарядов прилетело. Уж пятый год безальтернативному Минска, а у нас не то война, ни то перемирие
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А где Залебеня? Опять на пляже? Или как дегенерат за лесниками гоняется П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці - Цензор.НЕТ 1548 ? Такого убожества Украина еще не знала. Футбол - Супер Кубок Украины- не преЗЕдент Украины, а - даже нет слов
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Подяка всім ВОЇНАМ !
Вічна пам'ять полеглим.
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5 лет войны. Касабы им в окна фугасы забрасывают. Какой итог? Рыги на выборах. Там все, реально, Украину ненавидят. И, даже, известно почему. В 14-м году куча местных люмпенов подняла оружие против нас. А наши их всех выкосили. Там сотнями дохлой ваты кладбища засеяны. Можно провести аналогии с Западенщиной, и совком. Так мы для них сейчас - как совок тогда для Запада. С одной большой разницей. Воевавшие против совка не были его гражданами в большинстве своем. Следовательно, не были предателями. А эти - 100% изменники Родины. Вместе с семьями, кстати.
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