 П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Як повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації, після ходи люди зібралися біля пам'ятника Т.Г. Шевченку, де проводилися урочисті заходи, передає Цензор.НЕТ. Усіх присутніх зі святом привітала місцева влада і військові, серед яких - керівник військово-цивільної адміністрації полковник Павло Малихін, підполковник, старший офіцер морально-соціального забезпечення 92-ї ОМБр Артур Батистов. Також до привітань долучилися представники духовенства.
Присутні вшанували пам'ять захисників Авдіївки, поклавши квіти до пам'ятного монумента в промзоні. Завершився захід хвилиною мовчання.
Нагадаємо, 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектора" звільнили місто Авдіївку Донецької області, яка була окупована російськими найманцями з квітня 2014 року. Але навіть після звільнення міста обстріли з боку російських найманців тривають.
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…
Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.
Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.
Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…
Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.
А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…
Автор: Виктор Залевский
Вічна пам'ять полеглим.