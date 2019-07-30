 Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах

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учиться не лечиться - никогда не поздно))))
Добрі ЖАБИ.
Головне - актуальні.
влучні жаби і смішні.
що значить клоуни...
Цензор стал жертвой собственной редакционной политики.
)))))))))))))))))
Ржу!
Причём липецкого отделения
Порохоботы резвятся, заходятся поросячьим визгом. Смейтесь, смейтесь, славные вы наши) Весёлые- цветов не различают
Порохоботы резвятся, заходятся поросячьим визгом, перепощивая картинку с тренинга депутатов от СН в Трускавце.
Ту, на которой изображены разноцветные кнопки для голосования в парламенте, с указанием, где какая.
Ну ок, давайте посмеемся вместе, мои милые малыши.
С 16го года, коалиции не существовало, и ваш аморальный лидер, никто ведь не назовет его моральным, тупо узурпировал власть.
За что возможно сядет в недалеком будущем.
Не имея голосов в коалиции, банда вашего дорогого, безумно дорогого для нас всех, Петра Алексеевича, скупала недостающие голоса.
Деньги брали, голоса давали.
А чтоб сделать вид, что пытаются хоть как то сохранить лицо, дожидались результатов на табло, а потом стонали, извините, я перепутал кнопки, не смог отличить красное от зеленого.
И бросались писать заявления Парубию, который их не читал потому что читать не умел сроду, и потому что был участником преступной схемы.
Так вот.
Ничего страшного, пусть каждому еще раз покажут, как выглядит красная кнопка, а как зеленая.
И как желтая.
А вы смейтесь, смейтесь, славные вы наши)
Весёлые- цветов не различают.
Макс Бужанский
😁
Вернее, именно в это они свято и верят: наследные принцы и княгини.
Мышление холопов.
Не, ну реальная секта проходимцев и мошенников, а командует парадом на белом коне - пучеглазый рыгохрен разумкоф.
Позвонил в Трускавец. Там все опровергли! Оказывается, никакие народные депутаты там никакой учебы не проходят.
Потому что нардепами избранные граждане становятся после официального решения ЦИКа и принятия присяги, когда им начинает начисляться зарплата из госбюджета. Избранный гражданин может взвесить своим возможности, отказаться от принятия присяги, и тогда он народным депутатом так и не станет.
Так что нардепы на сегодня - это те, кто голосовали за все извращения Петра Порошенко, за что и получили народное доверие аж в 3 с копейками процента. А в Трускавце учатся, тусят и набираются сил свободные граждане свободной страны, дай Бог ей и дальше таковой оставаться!
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Отчего колбасит народ? Да оттого, что "Слуги народа" демонстративно нарушают извечное наше правило "Я начальник - ты дурак". Они вроде бы стали начальниками, должны надуваться и корчить из себя самых умных и грамотных, соль земли, разбирающихся абсолютно во всем, ну, вроде Игоря Мусийчука или Тани Черновол. А они, понимаете ли, учиться хотят, то есть, расписываются в своем дилетантстве…
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Эх, если бы большинство из наших недавних министров и прочих, с позволения сказать, государственных деятелей, осознавали свою некомпетентность и слушали советов тех, кто разбирается, насколько лучше бы мы сейчас жили…
А судить депутатов - исключительно по плодам их законотворчества. Отнюдь не по семенам. И уж тем более, не по партийным тренингам.
https://uainfo.org/blognews/1564482188-kochetkov-slugi-naroda-demonstrativno-narushayut-nashe-izvechnoe.html
а ці жабки), тільки підтверджують цю тупість!
Чи коли побачили, що люди організовують власний парад, то треба бігом змінити плани???
А як же тища військовим?
А ви знаєте що у вівторок 100-й день правління Гідранта? І шо у нас тут з великих звершень? Стривайте-но:
- вогонь не припинили;
- жодної посадки не виконано;
- моряки в тюрмі;
- полонені на підвалах;
- ху@ло нарощує угруповання;
- в інформаційній війні зрушень немає;
- недоторканність не знята;
- зарплата не піднялася;
- тарифи не знижені.
А тим часом:
- в Туреччині відпочив;
- відпочив на Ніагарі;
- тричі відпочив в Одесі;
- двічі побував на "лігье смьеха";
- побував на концерті Монатика;
- побігав через фонтан;
- поїв шаурми;
- зняв 5 відосіков;
- сходив на футбол;
Війна, 50 убитих, сотні поранених, полонені та POHUY - прем'єр.
...
Ґідрант, який перед виборами грізно запитував у Порошенка чому не сидять Свинарчук слово дане дотримав. Обіцяв посадити Свинарчука - і посадив - у крісло представника України в ПАРЄ.
А ти бидлан їж лайно далі.
До речі, як там твоя комуналка?
А зарплата як?
Тому, що у Гідранта все пучком.
На рахунку Vilhar Holdings Limited (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якої є Гідрант, за останні три дні надійшло 37 млн. Доларів. Платежі надійшли з банків VTB (Росія) і Deutsche Bank (Німеччина). Останній транш був у травні, 162 млн. З тих же банків.(с)
*********! ©говорящийСивыйМерин...