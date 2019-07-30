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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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 Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах

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Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах 01

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Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах 02

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Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах 03

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Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах 05

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Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах 07

Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах 08

Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах 09

Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах 10

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140401
 
   
 Топ коментарі
 
Вангую нытье ЗЕбилов что Цензор продался Пете и скулёж - а пачиму фатажаб на Петю нет? ЗЕбильчики тольтко сильно громко не визжите, берегите силы - вам же ещё минимум 5 лет нужно будет про Петю и паперЭдников орать.
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Не путайте желчь с юмором. Над вашей тупой необразованной шоблой пту-шников, парикмахеров и безработных фотографов под предводительством смотрящего от Бени Богдана ржут уже в голос.
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А ти, що вже соромишся свого вибору, Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5201 Леонид Днепр Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5146


Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3858



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та ладно!
учиться не лечиться - никогда не поздно))))
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Мені сподобалось.
Добрі ЖАБИ.
Головне - актуальні. Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4389
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нічого подібного.
влучні жаби і смішні.
що значить клоуни... Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3792
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Я ж не о твоем чувстве юмора, а о жанре.
Цензор стал жертвой собственной редакционной политики.
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Та в ЗЕбілів тут курси по жовчовиливу на меншість адекватну, бо самі тупі як дуб 08. Хоча, дуби напевно по IQ їх випередили.
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Картинки супер..реальность 100%...зедебилизм во всей наготе...
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а второе слово он совсем не смог выговорить - юриспруденция
)))))))))))))))))
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Осьмушки пердаки подрывают Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3902
Ржу! Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9102
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все правильно!!! Учитесь!!! Работа в Верховной Раде- это вам не мелочь по карманам тырить!!!!
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Фотожабы все ещё с типографии им. Карла Маркса
Причём липецкого отделения
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Конечно, печатают их на жабоферме, а финансируют из бюджета Украины, « Жабехофаки» - это самая затратная статья, там самашечие деньги круговертятся.
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Получу мандат, пошью костюм с отливом - и в Трускавец!
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Деньги брали, голоса давали
Порохоботы резвятся, заходятся поросячьим визгом. Смейтесь, смейтесь, славные вы наши) Весёлые- цветов не различают

Порохоботы резвятся, заходятся поросячьим визгом, перепощивая картинку с тренинга депутатов от СН в Трускавце.

Ту, на которой изображены разноцветные кнопки для голосования в парламенте, с указанием, где какая.

Ну ок, давайте посмеемся вместе, мои милые малыши.

С 16го года, коалиции не существовало, и ваш аморальный лидер, никто ведь не назовет его моральным, тупо узурпировал власть.

За что возможно сядет в недалеком будущем.

Не имея голосов в коалиции, банда вашего дорогого, безумно дорогого для нас всех, Петра Алексеевича, скупала недостающие голоса.

Деньги брали, голоса давали.

А чтоб сделать вид, что пытаются хоть как то сохранить лицо, дожидались результатов на табло, а потом стонали, извините, я перепутал кнопки, не смог отличить красное от зеленого.

И бросались писать заявления Парубию, который их не читал потому что читать не умел сроду, и потому что был участником преступной схемы.

Так вот.

Ничего страшного, пусть каждому еще раз покажут, как выглядит красная кнопка, а как зеленая.

И как желтая.

А вы смейтесь, смейтесь, славные вы наши)

Весёлые- цветов не различают.

Макс Бужанский
😁
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Они так ржут с этого недельного семинара в Трускавце, будто Петя и Геращенко родились депутатами.
Вернее, именно в это они свято и верят: наследные принцы и княгини.

Мышление холопов.
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Именно так. Стецьки всеместно насаждают мысль, что мол депутаты это крайне вученые люди. Насмотрелся я с 1991 года разных депутатов, разных созывов. Голубой кровью там никогда не пахло... Ну и опять же. Как сын расхителя соц. собственности на полном серьезе претендует на роль отца Нации? Может он считает, шо его папка тогда изнутри подрывал проклятый СыРыСыР? Может не зря Виктор Андреич старшему Порошенко Героя Украины пожаловал? Ну кагбэ за диверсии в тылу врага...
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Это всё зря потраченые деньги впечатление что впереди у соевых не бег с препятствиями, а пляж на Мальдивах.....алё, пасажир, проснитесь, конечная
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Лёлик Голубков - эта не в брофь а ф глас.
Не, ну реальная секта проходимцев и мошенников, а командует парадом на белом коне - пучеглазый рыгохрен разумкоф.
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"Слуги народа" демонстративно нарушают извечное правило "Я начальник - ты дурак"
Позвонил в Трускавец. Там все опровергли! Оказывается, никакие народные депутаты там никакой учебы не проходят.

Потому что нардепами избранные граждане становятся после официального решения ЦИКа и принятия присяги, когда им начинает начисляться зарплата из госбюджета. Избранный гражданин может взвесить своим возможности, отказаться от принятия присяги, и тогда он народным депутатом так и не станет.

Так что нардепы на сегодня - это те, кто голосовали за все извращения Петра Порошенко, за что и получили народное доверие аж в 3 с копейками процента. А в Трускавце учатся, тусят и набираются сил свободные граждане свободной страны, дай Бог ей и дальше таковой оставаться!

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Отчего колбасит народ? Да оттого, что "Слуги народа" демонстративно нарушают извечное наше правило "Я начальник - ты дурак". Они вроде бы стали начальниками, должны надуваться и корчить из себя самых умных и грамотных, соль земли, разбирающихся абсолютно во всем, ну, вроде Игоря Мусийчука или Тани Черновол. А они, понимаете ли, учиться хотят, то есть, расписываются в своем дилетантстве…

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Эх, если бы большинство из наших недавних министров и прочих, с позволения сказать, государственных деятелей, осознавали свою некомпетентность и слушали советов тех, кто разбирается, насколько лучше бы мы сейчас жили…

А судить депутатов - исключительно по плодам их законотворчества. Отнюдь не по семенам. И уж тем более, не по партийным тренингам.
https://uainfo.org/blognews/1564482188-kochetkov-slugi-naroda-demonstrativno-narushayut-nashe-izvechnoe.html
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тупість, є результат двох виборів для чоколятних! )))
а ці жабки), тільки підтверджують цю тупість! Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3295 Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4838 Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1592
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З нету:Богдан заявив, що до Дня Незалежності буде хода з ветеранами АТО.. Промова Зеленського, а потім грандіозний концерт, котрий організовує відомий режисер!ТАК МИ Ж НАЧЕ ГРОШІ ЕКОНОМИМО??? Що за непослідовність???
Чи коли побачили, що люди організовують власний парад, то треба бігом змінити плани???
А як же тища військовим?
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Только ради того чтобы видеть этот скулеж порошенковской шайки, которая чувствует, что теперь почти все будет за их счет, и возможно даже прямо из их кармана, а не за счет работяг, стоило голосовать за Зе. Скулите курчавые, это музыка для моих ушей)
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Коворкінг?

Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8705

А ви знаєте що у вівторок 100-й день правління Гідранта? І шо у нас тут з великих звершень? Стривайте-но:
- вогонь не припинили;
- жодної посадки не виконано;
- моряки в тюрмі;
- полонені на підвалах;
- ху@ло нарощує угруповання;
- в інформаційній війні зрушень немає;
- недоторканність не знята;
- зарплата не піднялася;
- тарифи не знижені.
А тим часом:
- в Туреччині відпочив;
- відпочив на Ніагарі;
- тричі відпочив в Одесі;
- двічі побував на "лігье смьеха";
- побував на концерті Монатика;
- побігав через фонтан;
- поїв шаурми;
- зняв 5 відосіков;
- сходив на футбол;
Війна, 50 убитих, сотні поранених, полонені та POHUY - прем'єр.
...
Ґідрант, який перед виборами грізно запитував у Порошенка чому не сидять Свинарчук слово дане дотримав. Обіцяв посадити Свинарчука - і посадив - у крісло представника України в ПАРЄ.

А ти бидлан їж лайно далі.
До речі, як там твоя комуналка?
А зарплата як?
Тому, що у Гідранта все пучком.
На рахунку Vilhar Holdings Limited (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якої є Гідрант, за останні три дні надійшло 37 млн. Доларів. Платежі надійшли з банків VTB (Росія) і Deutsche Bank (Німеччина). Останній транш був у травні, 162 млн. З тих же банків.(с)
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Прем'єр міністр Гройсман, поки що голова ВР Парубій. Можливо ще буде очільник СБУ і міністри оборони та внутрішніх справ. Чув про таких?
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Ничего особенного (а по большому счету все крайне уныло) , но стецьки радостно залаяли.
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Ти до львівського Кайзервальду якийсь стосунок маєш?
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этот безнадежный. его и в квартале держали из жалости.не смешной ни грамма
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и что примечательно, исчезли даже жабы на кремлёвского карлика и его посипак.. кто спонсор этого фееричного праздника юмора..?
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Так ты разве не в курсе? Враг ведь теперь не в Кремле, враг в Киеве...
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Бараны, так что - учиться плохо?

*********! ©говорящийСивыйМерин...
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Боже! Які тупі і примітивні коменти від порохоботів з вищою освітою... ЖАХ! "За Державу обидно..."
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