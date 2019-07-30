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Все про:Дніпропетровщина (581) Нацполіція (7943)

 Особовому складу дніпропетровської поліції представили нового керівника - полковника Васицького. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наказом Голови Нацполіції Сергія Князєва від 29 липня Артем Васицький призначений тимчасовим виконувачем обов'язків керівника поліції в Дніпропетровській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікації ГУНП Дніпропетровської області.

30 липня заступник Голови Нацполіції Ігор Клименко представив особовому складу тимчасового виконувача обов'язків начальника ГУНП у Дніпропетровській області Артема Васицького.

До призначення Артем Васицький обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції. На цій посаді 42-річний полковник поліції несе службу з 2017 року.

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Особовому складу дніпропетровської поліції представили нового керівника - полковника Васицького 01
Особовому складу дніпропетровської поліції представили нового керівника - полковника Васицького 02

Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140380
 
   
 Топ коментарі
 
Головне питання для поліції України - негайне розслідування серійного вбивства трьох власників агропідприєств на Дніпропетровищині та крадіжку їх майна по підробним документам держреєстраторами та бандитами!
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"Личному составу днепропетровской полиции представили нового руководителя - полковника Васицкого" - шоколадный Совок никогда в жизни не убрал бы совка Глуховерю, но сегодня "Головне питання для поліції України - негайне розслідування серійного вбивства трьох власників агропідприєств на Дніпропетровищині та крадіжку їх майна по підробним документам держреєстраторами та бандитами!
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Головне питання для поліції України - негайне розслідування серійного вбивства трьох власників агропідприєств на Дніпропетровищині та крадіжку їх майна по підробним документам держреєстраторами та бандитами!
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"Личному составу днепропетровской полиции представили нового руководителя - полковника Васицкого" - шоколадный Совок никогда в жизни не убрал бы совка Глуховерю, но сегодня "Головне питання для поліції України - негайне розслідування серійного вбивства трьох власників агропідприєств на Дніпропетровищині та крадіжку їх майна по підробним документам держреєстраторами та бандитами!
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Щось забагато вихідців з Донбаса клоун призначає. Як вони працювали на Україну і українців ми знаємо по криміногенній обстановці в краю, а головне--чим все це закінчилось. Чи зебіляки навмисно це роблять.
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вот для кого компроматик держали !!!! дождался бедолашный генеральской должности !
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Тест для нового руководителя: за сколько дней он закроет незаконные пункты приемки металла, незаконные газовые заправки, наркоточки, залы игровых автоматов???
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То есть станет жить на одну зарплату ? может ещё попросите . что бы не выписывал за счёт сэкономленных зарплатных фондов себе премии которые не имеют верхнего ограничения ? та даже коммунисты такого самопожертвования не требовали
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