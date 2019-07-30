EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  3296  39
Все про:контрабанда (962) цигарки (390) знищення (213) Бодня Тетяна (153)

 В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному зі спеціалізованих підприємств Одеської області відбувається знищення 766 270 пачок сигарет, які були ввезені в Україну за підробленими документами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця партія сигарет, приблизною вартістю 20 мільйонів гривень, була затримана співробітниками податкової міліції в лютому поточного року в зоні діяльності Одеської митниці.

Правоохоронці отримали інформацію від британських колег про те, що через Україну може переміщатися нелегально велика партія сигарет. І коли проаналізували маршрут доставки - а везли цигарки з Об'єднаних Еміратів у Республіку Узбекистан - він викликав підозру своєю нелогічністю. Подальша перевірка і звернення до компетентних органів Республіки Узбекистан, показали, що фірма, зазначена одержувачем, не має стосунку до цієї зовнішньоекономічної операції.

В результаті було вилучено 766 270 пачок сигарет торгових марок Business Club Gold, Business Club super slim Lights, Business Club super slim Full Flavor, Business Club super slim Apple, Business Club super slim Cherry виробництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Партія сигарет за рішенням суду була конфіскована. Також, відповідно до вимог Законів України, отримано рішення суду про знищення цієї партії цигарок. Її знищення відбувається із залученням представників української асоціації виробників тютюнових виробів Укртютюн, ГУ БКОЗ Служби безпеки України, Одеської митниці та Держказначейства.

В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії. ФОТОрепортаж


В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн 02

Читайте також: Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами, - джерело


В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн 03

Читайте: Ліквідовано масштабну злочинну групу, яка налагодила виробництво цигарок і переправляла їх в ЄС, - заступниця голови ДБР Варченко


В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн 04

Також дивіться: Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії. ФОТО


В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140377
 
   
 Топ коментарі
 
Чисто по-расейски.
Отдали бы эти сигареты бойцам бесплатно.
 показати весь коментар
 
Лучше б пацанам в зону ООС отправили.
 показати весь коментар
 
Дегенератизм головного мозга поражает. Просто скажите какой дегенерат придумал уничтожать? Незаконно, и что с того? Товар то причём?? Владельца садите в тюрягу как хотите, но добро зачем уничтожать? Это типа как кацапы бульдозером одну курицу давили? Да раздай же ты сука их пацанам в армии, да хоть БОМЖам, почему бы и нет, пусть бомжи пошикуют. Нет млять оно тупоголовое спалит в топке. Эта страна безнадёжна..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а головного спеціаліста Головіна запросили?
 показати весь коментар
 
Його теж потрібно в топку, як і всю податкову міліцію України!
 показати весь коментар
 
чугунна топка в тебе вже є..... можеш спробувати В Одессе уничтожают незаконно ввезенную партию сигарет стоимостью 20 млн грн - Цензор.НЕТ 1165
 показати весь коментар
 
 
Там обмеження по довжині, потрібно розчленяти.
 показати весь коментар
 
а садовий подрібнювач, ти ще не купив?
 показати весь коментар
 
Скоро на Привозі. Головін був головним ментов в Одеській області, але всі арештовані цигарки продав і тут все не спалять. Покажіть фото які пачки, я Вам потім на Привозі їх сфотографую.
 показати весь коментар
 
 
Уже как в раше, разве что не тракторами.
 показати весь коментар
 
 
И плакал контрабас!
Таможня, ДФС тоже плакали!
Голованов та Гейко!
у СИЗО всі однаково плакали

******
нова верcія песні "Плакала" гурт "Казка"
 показати весь коментар
 
Так то події українські і в Україні , вони його не хвилюють . Бєня заявив що зєля 100% єврей і він його зробить істинним євреєм . Для жидів Україна "Полє чудєс" , робоча територія, де жиди як завше косять бабло .
 показати весь коментар
 
 
Может не всю партейку спалят? Может удастся прикупить по дешевке? Сколько уже так было - палят, палят, а потом глядь! а они уже у торговок.
 показати весь коментар
 
А почему нельзя провести экспертизу на предмет соответствия их стандартам качества и если все нормы соблюдены, через Белорусь продать кацапам. Хай курять "на здоров'я".
 показати весь коментар
 
 
менты скурят без всякой экспертизы.
спалить можно пару связок газет.
 показати весь коментар
 
Чисто по-расейски.
Отдали бы эти сигареты бойцам бесплатно.
 показати весь коментар
 
 
як в фільмі :
Разбить? Поллитру? Вдребезги? Да я тебя! як по мені то поцики, так можна під наглядом їх спалити взимку в адаптованій котельні, наприклад в лікарні
 показати весь коментар
 
 
Выкурить, конечно, слабо.
Или пенсионерам раздать.
(об армии было выше).
Угробить продукт оказалось легче всего.
 показати весь коментар
 
 
Це за совка були такі трахнуті порядки , списане і конфісковуване знищувалось. Лаври путєнської розправи з хамоном і камамбером не дають спати українським послідовникам путєна . **************.
 показати весь коментар
 
 
Дегенератизм головного мозга поражает. Просто скажите какой дегенерат придумал уничтожать? Незаконно, и что с того? Товар то причём?? Владельца садите в тюрягу как хотите, но добро зачем уничтожать? Это типа как кацапы бульдозером одну курицу давили? Да раздай же ты **** их пацанам в армии, да хоть БОМЖам, почему бы и нет, пусть бомжи пошикуют. Нет млять оно тупоголовое спалит в топке. Эта страна безнадёжна..
 показати весь коментар
 
 
С такими темпами власть и гусей давить начнет.
 показати весь коментар
 
 
Может лучше отдать в школы, приюты и дома престарелых
 показати весь коментар
 
 
тридец...що я курити буду...траву?..чистя з дуба?...чебрець.як козаки? В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн - Цензор.НЕТ 6442
 показати весь коментар
 
 
Це якось не по хазяйські.766 270 пачек множимо на мінімум 20 ₴.І ці люди розмірковують як наповнити бюджет.
 показати весь коментар
 
 
а могли в армію відати..по 3 пачки на кожного
 показати весь коментар
 
 
При Порошенко такого не было..зебилы-что с идиотов взять....
 показати весь коментар
 
Да дайте бойцам(сколько курящих), излишек дешевле продайте, пополните бюджет. Нет *****, по путински! Долб............................................................................................ы!
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а если конфискуют 20 тонн золота его тоже уничтожат.
 показати весь коментар
 
 
Чисто кацапский закидон, дать возможность уничтожить значит дать возможность часть стырить , почему не оприходовать и отдать в армию под контроль волонтеров
 показати весь коментар
 
А если в некоторых пачках заложена отрава.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору